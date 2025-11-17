Hàng trăm khách hàng tham quan căn hộ thực tế Picity Sky Park

Hàng trăm khách hàng đăng ký tham quan căn hộ thực tế tại Picity Sky Park

Tiến độ thi công bứt tốc, căn hộ hoàn thiện cao cấp

Trong chuyến tham quan, khách hàng không chỉ trải nghiệm không gian căn hộ thực tế mà còn được kiểm chứng tốc độ thi công của dự án. Các hạng mục đang được hoàn thiện đồng bộ, cho thấy nỗ lực mạnh mẽ của Pi Group trong việc đảm bảo tiến độ.

Picity Sky Park dự kiến cất nóc trước Tết Nguyên đán và bàn giao vào quý 4/2026, trở thành một trong số ít dự án trên trục đại lộ Phạm Văn Đồng có khả năng về đích theo đúng cam kết, mang lại sự an tâm cho nhóm khách hàng mua ở thực, những người luôn đặt kế hoạch ổn định cuộc sống làm trọng tâm.

Đặc biệt, việc dự án hoàn thiện đúng vào thời điểm thị trường đang bước vào chu kỳ hồi phục còn mở ra cơ hội gia tăng giá trị tài sản. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp khách hàng không chỉ sở hữu một tổ ấm chất lượng, mà còn nắm giữ một tài sản có khả năng tăng trưởng bền vững theo thời gian.

Picity Sky Park đón khách hàng tham quan và trải nghiệm thực tế công trường thi công

Điểm nhấn lớn nhất trong đợt tham quan chính là chất lượng hoàn thiện căn hộ, nơi hội tụ danh mục thiết bị – vật liệu bàn giao đến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới, phản ánh định vị cao cấp và sự đầu tư nghiêm túc của chủ đầu tư. Điều này không chỉ nâng tầm giá trị sống mà còn giúp khách hàng tiết kiệm tối đa chi phí hoàn thiện, khi phần lớn hạng mục nội thất quan trọng đã được bàn giao ở tiêu chuẩn cao cấp.

Hệ thống thang máy Otis (Mỹ) - biểu tượng hơn 170 năm với công nghệ vận hành êm ái, an toàn tuyệt đối – mang đến trải nghiệm di chuyển tiêu chuẩn quốc tế. Toàn bộ hệ thống điện và tự động hóa do ABB (Thụy Sĩ) cung cấp, đảm bảo độ ổn định, tiết kiệm năng lượng và vận hành thông minh cho toàn bộ tòa nhà. Không gian sống được chiếu sáng bởi Osram (Đức), thương hiệu hơn 100 năm tuổi dẫn đầu về công nghệ ánh sáng vì sức khỏe con người.

Bên trong căn hộ, các thiết bị smarthome từ Imudex (Đức) tạo nên môi trường sống tiện nghi, cá nhân hóa; thiết bị vệ sinh Grohe (Đức) mang chuẩn chất lượng châu Âu; khóa cửa điện tử Adel (Mỹ) ứng dụng AI và sinh trắc học bảo đảm an ninh đa lớp. Hệ thống máy lạnh LG, thiết bị bếp Teka, tủ bếp An Cường tiếp tục hoàn thiện một tổng thể nội thất bền vững, tinh tế và nhất quán.

Danh mục bàn giao này không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống mà còn khẳng định Picity Sky Park là dự án thuộc nhóm hiếm hoi sở hữu chuẩn hoàn thiện quốc tế - yếu tố đặc biệt quan trọng đối với khách hàng mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn.

Chất mực sống cao cấp, chính sách hấp dẫn

Không dừng lại ở chất lượng căn hộ, Picity Sky Park còn ghi dấu bằng hệ tiện ích nội khu quy hoạch theo tiêu chuẩn resort, mang đến trải nghiệm thư giãn trọn vẹn giữa lòng đô thị. Hồ bơi tiêu chuẩn resort, phòng gym - yoga, khu bbq, khu chiếu phim ngoài trời và khu vui chơi trẻ em được thiết kế hài hòa, tạo nên không gian sống nghỉ dưỡng mỗi ngày. Sự đồng bộ trong cảnh quan và tiện ích góp phần nâng cao chất lượng sống và giá trị bền vững cho cộng đồng cư dân tương lai.

Hệ tiện ích chuẩn resort 5 sao tại Picity Sky Park

Bên cạnh tiện ích và chất lượng bàn giao, Picity Sky Park còn tiên phong phát triển mô hình đô thị số, quản lý vận hành toàn diện bằng công nghệ IoT & AI; kết nối liền mạch trên nền tảng độc quyền.

Picity Sky Park đang triển khai chính sách ưu đãi lãi suất lên đến 36 tháng, kết hợp cùng tiến độ thanh toán linh hoạt khi khách hàng chỉ cần thanh toán 15% cho đến thời điểm nhận nhà. Đây được xem là một trong những chính sách hỗ trợ hấp dẫn và hiếm có trên thị trường hiện nay, tạo ra lợi thế rõ rệt cho người mua ở thực.

Picity Sky Park sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền Quốc lộ 1A, kết nối trực tiếp đại lộ Phạm Văn Đồng

Việc giảm đáng kể áp lực tài chính trong suốt giai đoạn thi công giúp khách hàng dễ dàng sắp xếp nguồn vốn, đồng thời chủ động hơn trong kế hoạch an cư và quản lý dòng tiền cá nhân. Không chỉ vậy, cơ chế thanh toán nhẹ nhàng còn mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở cho nhiều gia đình trẻ - nhóm khách hàng vốn đặc biệt quan tâm đến tính khả thi khi ra quyết định mua nhà. Nhờ những chính sách thiết thực này, quá trình hiện thực hóa tổ ấm trở nên dễ tiếp cận và bền vững hơn bao giờ hết.

Với những giá trị nổi bật này, Picity Sky Park đang trở thành điểm đến an cư đáng tin cậy, đồng thời là tài sản đầu tư lâu dài cho những khách hàng am hiểu thị trường.