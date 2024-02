Hàng trăm ngàn du khách đổ về, phố cổ Hội An chật kín

Là địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam và thế giới, những ngày đầu năm mới, phố cổ Hội An trở thành sự lựa chọn lý tưởng đối với du khách trong, ngoài nước du xuân.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, riêng trong ngày 13.2 (mùng 4 tết), hàng ngàn người đã đổ về Hội An du xuân khiến nhiều tuyến phố đi bộ trong phố cổ đông nghịt người.

Tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch từ ngày 29 tháng chạp đến ngày mùng 3 tháng giêng tại Hội An ước đạt gần 200.000 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, khách quốc tế tăng 53% so với cùng kỳ năm 2023.

Khu vực chùa Cầu đông nghịt người dân và du khách BẢO DUY

Du khách nước ngoài vui vẻ thưởng thức ẩm thực trong phố cổ Hội An BẢO DUY

Các tuyến đường chính trong phố cổ Hội An như Bạch Đằng, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú… đông nghịt người dân và du khách BẢO DUY

TP.Hội An tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón tết hấp dẫn, đặc sắc trên khắp địa bàn. Điểm nhấn là các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống như các trò chơi dân gian, hô hát bài hòi, hát múa sắc bùa… nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và đề cao tính sáng tạo, làm mới hình ảnh Hội An trong mắt du khách BẢO DUY

Du khách chụp ảnh lưu niệm bên đèn lồng Hội An BẢO DUY

Khắp các con đường trong phố cổ chật kín du khách BẢO DUY

Du khách nhích từng bước một dạo phố, ngắm những căn nhà cổ hàng trăm năm tuổi BẢO DUY

Thời tiết thuận lợi giúp du khách có những trải nghiệm thú vị tại Hội An BẢO DUY

Hội An luôn là điểm đến lý tưởng những ngày đầu năm mới BẢO DUY

Nhóm du khách nước ngoài dừng chân bên phố cổ ngày đầu năm mới BẢO DUY