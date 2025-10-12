Hàng trăm suất học nghề và làm việc tại CHLB Đức sẽ đến với người Việt trẻ

TS. Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Sáng lập GREATWAY và Ngài Torsten Sobanski, Chủ tịch Tập đoàn Thép European Staal Germany GmbH đang ký kết thỏa thuận hợp tác.

European Staal Germany GmbH là một trong những tập đoàn thép hàng đầu của CHLB Đức, với hơn 50 năm hình thành và phát triển, nổi tiếng trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, ô tô, xây dựng và công nghiệp nặng.

Phát biểu tại sự kiện, Ngài Torsten Sobanski đánh giá cao uy tín và năng lực của GREATWAY trong việc đào tạo, huấn luyện và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động Đức. Chính uy tín và sự chuyên nghiệp là lý do ông tìm đến và lựa chọn kết nối hợp tác chiến lược với Tập đoàn GREATWAY.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp toàn diện cho thanh niên Việt Nam, mở ra cơ hội học tập, làm việc và thăng tiến tại Đức trong các lĩnh vực cơ khí, kỹ thuật, logistics, kho vận và kinh doanh.

Hàng trăm suất học nghề và việc làm mỗi năm sẽ được GREATWAY tuyển chọn và giới thiệu cho các ứng viên tiềm năng.

Trong bài phát biểu tại lễ ký kết, TS. Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh: "Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua những sự hợp tác đáng tin cậy với các tập đoàn lớn của CHLB Đức, nhiều người trẻ tuổi có xuất thân từ nông thôn và các gia đình trung lưu thành thị sẽ có cơ hội được GREATWAY chắp cánh thay đổi cuộc đời. Thông qua đó, sinh kế và điều kiện kinh tế của nhiều gia đình sẽ thay đổi tích cực. Khi nhiều gia đình thay đổi, các cộng đồng cũng sẽ có sự cải thiện đáng kể. Sự thay đổi của các cộng đồng sẽ góp phần giúp đất nước Việt Nam trở nên giàu có hơn.

Ban Lãnh đạo của GREATWAY Việt Nam tiếp đón Chủ tịch Tập đoàn Thép European Staal Germany GmbH CHLB Đức.

German GREATWAY Group (G) là doanh nghiệp của CHLB Đức, có đăng ký kinh doanh tại cả Đức và Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực du học, việc làm và định cư Đức, đồng thời đóng vai trò cầu nối chiến lược giữa doanh nghiệp Đức và nguồn nhân lực trẻ Việt Nam.

Hợp tác giữa European Staal Germany GmbH và German GREATWAY Group không chỉ là bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế Đức - Việt, mà còn là cam kết nhân văn sâu sắc: trao cơ hội, trao tri thức, và trao niềm tin cho thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình vươn ra thế giới.

Chủ tịch Tập đoàn Thép hàng đầu của CHLB Đức cho biết: Ông đã tìm hiểu nhiều đối tác và chọn GREATWAY trở thành đối tác độc quyền vì uy tín và sự chuyên nghiệp của GREATWAY tại CHLB Đức được giới chủ doanh nghiệp đánh giá cao.

Thế mạnh của GREATWAY ngoài việc đào tạo tiếng Đức xuất sắc (với tỷ lệ đỗ B1 96% ngay lần thi đầu tiên), Tập đoàn cũng đã ký kết hợp tác chiến lược với nhiều doanh nghiệp lớn của CHLB Đức để có các vị trí học nghề và việc làm bền vững cho người trẻ Việt. 100% các học viên sau khi học nghề xong đều được định cư lâu dài tại CHLB Đức.