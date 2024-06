Hàng trăm thí sinh muốn phúc khảo điểm thi đánh giá năng lực đợt 2, vì sao?

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM (Q.5) vào ngày 2.6 NHẬT THỊNH

3 nguyên nhân chính

Ngay sau khi nhận điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 từ ĐH Quốc gia TP.HCM, có 1.000 thí sinh lập nhóm trên Zalo mang tên "Phúc khảo bài thi ĐGNL HCM" với hy vọng tìm được những người chung hoàn cảnh. Trong một khảo sát thực hiện ở nhóm này, 113 thí sinh cho biết đã làm đơn phúc khảo, còn 44 bạn khác chuẩn bị làm, tính đến 12 giờ sáng nay, 12.6.

Chung thời điểm, ở khảo sát do Thanh Niên thực hiện, 249/257 thí sinh tham gia trả lời cho biết đã nộp đơn xin phúc khảo hoặc đang cân nhắc ý định này. Trong số đó, 62,6% thí sinh "hoàn toàn chắc chắn" sẽ được nâng điểm sau khi phúc khảo; có 3 phần các thí sinh cho rằng bị chấm sai nhiều nhất là khoa học xã hội (61,1%), tiếng Việt (50,2%) và khoa học tự nhiên (43,6%).

235 người tham gia khảo sát, chiếm 91,4%, còn cho biết đây là lần thứ 2 dự thi đánh giá năng lực trong năm 2024.

Theo tổng hợp dựa trên câu trả lời khảo sát, có 3 nguyên nhân chính khiến các thí sinh muốn phúc khảo. Thứ nhất, sau khi tham khảo đáp án gợi ý của một số đơn vị, các thí sinh cho rằng mình đã bị trừ điểm nhiều hơn dự kiến. Thứ 2, nhiều thí sinh nói dù làm đúng những câu như bạn bè nhưng những người này lại đạt điểm cao hơn. Cuối cùng, thí sinh cho rằng điểm ở một số phần vì liên quan đến khối thi (như khoa học xã hội của khối C hay khoa học tự nhiên của khối A, B) nên kết quả không thể quá thấp như điểm vừa nhận.

Kết quả khảo sát 257 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2024 NGỌC LONG

"Toán em sai có 2 câu mà trừ tận 58 điểm", "Phần khoa học xã hội em sai có 3 câu hỏi nhỏ nhưng nhận bài chỉ ở mức 80/200 điểm", "Học xã hội nhưng điểm thi phần khoa học xã hội chỉ có 92 điểm", "Thi khối B mà khoa học tự nhiên 80/300", "Em có IELTS 7.5 nhưng điểm tiếng Anh chỉ ở mức 100/200"... là một số nguyên nhân được thí sinh đưa ra sau khi cho biết đã nộp đơn xin phúc khảo.

Là một trong những thí sinh đã nộp đơn xin phúc khảo đến ĐH Quốc gia TP.HCM vào ngày 11.6, Trịnh Thị Thái An, học sinh Trường THPT An Thới (TP.Phú Quốc), cho biết em "khá hoảng hốt" khi nhận điểm thi vì thấp hơn dự đoán 100 điểm. "Ví dụ, môn tiếng Việt em tự tin đúng 17/20 câu và chỉ sai một số câu cơ bản tưởng ít điểm, nhưng sau cùng kết quả là 140/200 điểm, thấp hơn cả những bạn sai 4-5 câu", An nói.

An cho hay, em không biết đạt điểm thấp như trên là do khâu chấm điểm hay do mình. Song, vì tin tưởng bản thân và thấy nhiều trường hợp khác tương tự, nữ sinh quyết phúc khảo lại điểm thi với lệ phí 100.000 đồng. "Không chỉ tiếng Việt, các phần còn lại cũng khác kha khá so với dự tính của em", nữ sinh chia sẻ.

Tốt nghiệp THPT từ 2017 và dự thi 2 đợt đánh giá năng lực vừa rồi với với mong muốn trở thành giáo viên, Nguyễn Cát Tường, cựu sinh viên Trường ĐH Thái Bình Dương (TP.Nha Trang), cho biết: "Đợt 1 tôi thi điểm không như mong đợi vì kiến thức bị phai mờ, nhưng sau đó tôi đã tập trung ôn tập bài bản để thi đợt 2. Song, điểm vừa nhận được ở một số phần lại thấp hơn cả đợt 1 nên tôi đã làm đơn phúc khảo", Tường kể.

Trước đó, Thanh Niên cũng ghi nhận nhiều thí sinh học khối tự nhiên nhưng cùng đạt 16/300 điểm ở phần thi này, được các thí sinh cho là "vô lý" NGỌC LONG

"Sau khi làm đơn phúc khảo, tôi scan đồng thời chụp màn hình chuyển khoản lệ phí để gửi qua email. Tôi gửi lúc 21 giờ 30 tối qua (11.6), đến 23 giờ cùng ngày đã được ĐH Quốc gia TP.HCM xác nhận và thông báo sẽ gửi kết quả vào ngày 20.6. Hy vọng trường có thể xem xét lại kết quả mã đề 237 của tôi", cô nói thêm.

Mong được giải đáp về cách chấm điểm

Cũng vừa nộp đơn xin phúc khảo điểm thi đánh giá năng lực đến ĐH Quốc gia TP.HCM, P.M.Q, học sinh Trường THPT An Mỹ (TP.Thủ Dầu Một), cho rằng em bị "lệch" điểm so với kỳ vọng, nhất là ở phần tiếng Việt và khoa học xã hội. Một thắc mắc khác được nam sinh này chỉ ra là cùng ở một câu tiếng Việt liên quan đến Ngày của mẹ, 2 thí sinh chọn 2 đáp án khác nhau nhưng cùng đạt điểm tối đa là 200 ở phần này.

"Em rất mong ĐH Quốc gia TP.HCM có thể lý giải cụ thể về cách chấm điểm thi đánh giá năng lực, như khoảng điểm dao động của một câu hỏi được nhiều thí sinh chọn đúng hoặc ít chọn đúng là bao nhiêu, và một câu có thể đạt tối thiểu và tối đa bao nhiêu điểm", nam sinh bộc bạch.

P.H.T, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), chung quan điểm. T. nói thêm, dù đã dự thi 3 đợt đánh giá năng lực (lần đầu vào đợt 2 năm 2023 khi em lớp 11), song chưa bao giờ em thấy công tác chấm thi "có nhiều vấn đề" như hiện tại. "Từ lỗi kỹ thuật ở 2 câu hỏi, đến nhiều bạn cùng 16/300 điểm khoa học tự nhiên dù thi khối tự nhiên, và nay là việc không ít bạn bị 'lệch' điểm quá cao", nam sinh nói.

"Em thi khối A00 (toán, lý, hóa) và từng đạt hơn 20 huy chương cờ vua cấp quận, thành phố, thế nên em khá buồn khi biết điểm đợt 2 chỉ có 779, thua đợt 1 đến 76 điểm", T. cho hay.