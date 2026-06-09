Hàng triệu người Mỹ có nguy cơ mất bảo hiểm y tế

Tiêu chí khắt khe hơn

Theo tờ POLITICO ngày 8.6, giới chức hơn 40 bang tại Mỹ dường như bị "đánh úp" bởi quy định mới của chính phủ liên bang, liên quan chương trình bảo hiểm y tế dành cho người thu nhập thấp (Medicaid).

Khi có thông tin điều chỉnh về quy định hưởng bảo hiểm Medicaid dựa trên "Đạo luật to đẹp" được quốc hội thông qua vào năm ngoái, các bang đã đinh ninh rằng những người có thu nhập thấp vẫn được nhận bảo hiểm mà không bắt buộc phải làm việc, nếu như họ được chẩn đoán mắc bệnh và xếp vào nhóm "sức khỏe yếu".

Tuy nhiên, theo quy định cuối cùng vừa được Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) công bố tuần trước, việc chỉ có tên bệnh lý là chưa đủ. Người thụ hưởng Medicaid giờ đây phải đối mặt với một bài kiểm tra khắt khe hơn. Họ phải chứng minh được rằng tình trạng sức khỏe của bản thân thực sự cản trở họ làm việc, tham gia tình nguyện, chăm sóc người khác hoặc học tập ít nhất 80 giờ mỗi tháng.

Một người dân Mỹ được hỗ trợ điền hồ sơ xin cấp, gia hạn bảo hiểm Medicaid ở bang Texas (Mỹ) Ảnh: AP

Tại Mỹ, những đối tượng thụ hưởng Medicaid truyền thống hầu hết là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật, nên họ đương nhiên được miễn trừ làm việc. Trong khi đó, POLITICO dẫn thống kê chỉ ra có khoảng 26 triệu người hưởng Medicaid mở rộng - chương trình bảo hiểm cho người thu nhập thấp trong độ tuổi lao động. Đây sẽ là nhóm chịu tác động lớn nhất bởi quy định mới.

Theo các nhà phân tích, đảng Cộng hòa thường lập luận rằng đã là người trưởng thành khỏe mạnh thì không thể dùng tiền thuế của dân để hưởng y tế miễn phí mà không chịu lao động. Do đó, chính quyền ông Trump đã thúc đẩy quy định "bắt buộc làm việc", nhằm buộc những người hưởng Medicaid mở rộng phải đi làm, đi học hoặc tham gia hoạt động xã hội nếu muốn giữ bảo hiểm y tế.

Còn nhiều bất cập

Quy định mới được chính phủ Mỹ đưa ra dự kiến có hiệu lực kể từ tháng 1.2027. Đồng thời, từ năm 2028, người hưởng Medicaid chỉ được phép tự cam kết về tình trạng "sức khỏe yếu" một lần, sau đó bắt buộc phải nộp giấy tờ chứng minh y tế định kỳ 6 tháng để không bị cắt bảo hiểm.

Một vấn đề khác đang được bàn tán là ai sẽ chịu trách nhiệm đánh giá bệnh nhân đủ tiêu chuẩn miễn làm việc. Thời gian qua, các bang đã chuẩn bị phương án tự động miễn trừ cho người dân, dựa vào mã bệnh lý được lưu trên cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, theo bà Jennifer Hoque, đại diện Hiệp hội Ung thư Mỹ, hiện không có bất kỳ cơ sở dữ liệu nào để xác định một người trưởng thành "không có khả năng lao động".

Nếu không thể tự động hóa, gánh nặng sàng lọc bệnh nhân sẽ đổ dồn lên vai các bác sĩ. Tuy nhiên, bác sĩ lại không được đào tạo để kết luận rằng liệu bệnh nhân có đủ sức khỏe để làm một công việc bất kỳ ngoài xã hội hay không. CMS tuyên bố rằng giới chức tiểu bang phải là bên xác định đối tượng nào đủ điều kiện miễn trừ. Dù vậy, các chỉ dẫn của CMS vẫn chưa rõ ràng và gây bối rối cho chính quyền tiểu bang cũng như bác sĩ tại các bệnh viện.

Thực tế, khả năng làm việc của người mắc bệnh mãn tính (như hen suyễn, suy tim, ung thư) thay đổi thất thường, khiến việc đánh giá năng lực làm việc định kỳ 6 tháng trở nên khiên cưỡng. Ông Anthony Cava, đại diện cơ quan quản lý Medicaid bang California (Mỹ), bày tỏ lo ngại về gánh nặng hành chính và rủi ro những người khuyết tật, mắc bệnh nặng sẽ bị tước mất bảo hiểm.

Trong bối cảnh hệ thống y tế Mỹ đang thiếu hụt nhân lực, các nhóm bảo vệ quyền lợi cho bệnh nhân cho biết sẽ gửi kiến nghị, yêu cầu CMS thay đổi các điều kiện hưởng bảo hiểm. Các nhóm này cũng chuẩn bị cơ sở pháp lý để khởi kiện, đồng thời kêu gọi giới lập pháp can thiệp.