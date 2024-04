Hàng triệu ô tô Honda bị điều tra vì tự động phanh khẩn cấp gây tai nạn

Cơ quan an toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) tiến hành điều tra hệ thống an toàn chủ động của gần 3 triệu chiếc ô tô Honda. Nguyên nhân do có nhiều người dùng phản ánh xe CR-V và Accord tự động phanh khẩn cấp dù không có chướng ngại vật phía trước. Những chiếc Honda kể trên bị phàn nàn sau khi hệ thống phanh khẩn cấp tự động kích hoạt không vì lý do gì đã khiến xe bị giảm tốc độ đột ngột đã dẫn đến hàng loạt vụ tai nạn liên hoàn, thậm chí gây chấn thương cho người ngồi trên xe.



Honda CR-V nằm trong diện bị điều tra hệ thống phanh tự động khẩn cấp

Hệ thống phanh tự động khẩn cấp bị NHTSA điều tra xuất hiện trên những chiếc Honda Accord đời 2018 - 2019 và CR-V đời 2017 - 2019. Đến nay, NHTSA đã mở rộng quy mô của vụ điều tra này sang cả những chiếc Honda CR-V và Accord đời 2020 - 2022. Điều này đưa số lượng những chiếc ô tô Honda bị điều tra tại Mỹ từ 1,7 triệu chiếc lên 2.997.604 chiếc.

Honda hiện chưa phải thực hiện chiến dịch triệu hồi nào liên quan đến hệ thống phanh tự động khẩn cấp, do cuộc điều tra ban đầu của NHTSA hiện mới chỉ dừng lại ở giai đoạn "phân tích kỹ thuật". Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào những gì mà NHTSA phát hiện ra trong quá trình điều tra.

Tính đến nay, đã có tổng cộng 47 vụ tai nạn và 93 trường hợp bị thương vì vấn đề này. Văn phòng Điều tra lỗi (ODI) của NHTSA cũng cho biết có những người dùng khẳng định lỗi tự động phanh khẩn cấp của xe Honda xảy ra nhiều lần.

Honda Accord dùng chung hệ thống Honda Sensing với CR-V

Tài liệu của ODI cũng cho biết hãng xe Nhật Bản đã tự tiến hành điều tra về lỗi này và kết luận một số khách hàng không hiểu cách vận hành của hệ thống phanh giảm thiểu va chạm Collision Mitigation Braking System (CMBS) trên xe. Trao đổi với NHTSA, các chủ xe cho biết đại lý Honda không thể tái hiện vấn đề tương tự và nói với khách hàng rằng những gì mà họ trải qua chỉ là cách vận hành bình thường của hệ thống CMBS.

CMBS là một hệ thống thuộc gói tính năng trợ lái nâng cao Honda Sensing. Hệ thống này hiện đang được trang bị trên nhiều mẫu xe Honda như CR-V, Accord, Civic, BR-V, City và HR-V. Hệ thống sẽ dùng camera để giám sát khoảng cách giữa xe và các phương tiện khác trên đường rồi cảnh báo người lái khi phát hiện nguy cơ va chạm. Nếu người lái không phản ứng kịp thời, hệ thống sẽ tự động kích hoạt phanh để giảm thiểu mức độ va chạm hoặc tránh va chạm hoàn toàn.

Trên thực tế, tùy thói quen lái xe, đạp phanh của mỗi người mà hệ thống phanh tự động khẩn cấp của một số hãng xe có thể kích hoạt ngoài ý muốn. Không chỉ riêng Honda mà hệ thống này còn gây phiền phức cho khách hàng ở nhiều thương hiệu ô tô khác nhau. Tại Việt Nam, nhiều người dùng xe Merecdes-Benz cũng đã phản ánh tình trạng này.