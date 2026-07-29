Hàng vạn ngọn nến nối dài mạch nguồn tri ân

Khi màn đêm phủ xuống Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, hơn 10.000 phần mộ dần bừng sáng trong ánh nến. Giữa không gian tĩnh lặng, đoàn viên, thanh niên cùng các đại biểu dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm rồi lặng thắp từng ngọn nến lên mỗi phần mộ. Không cần nhiều lời, ánh sáng ấy đã thay lời tri ân gửi đến những người con ưu tú của dân tộc.

Tuổi trẻ Quảng Trị đồng loạt thắp nến tri ân trên các nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh ẢNH: THANH LỘC

Đó là hoạt động do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn trao 25 suất quà đến các gia đình người có công với cách mạng, bày tỏ sự sẻ chia và lòng biết ơn đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.

Cùng thời điểm, lễ thắp nến tri ân cũng diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc và đồng loạt tại tất cả nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Hơn 11.000 ngọn nến được thắp lên giữa 157 nghĩa trang, nơi an nghỉ của hơn 74.000 liệt sĩ từ khắp mọi miền đất nước.

Lòng biết ơn được trao truyền giữa các thế hệ

Chương trình tri ân không chỉ bắt đầu từ đêm 26.7. Nhiều ngày trước đó, màu áo xanh thanh niên đã có mặt ở các nghĩa trang để quét dọn lối đi, lau từng tấm bia, chỉnh trang khuôn viên và chuẩn bị cho lễ tưởng niệm. Mỗi nén hương, mỗi nhành hoa, mỗi tấm bia được lau dọn tinh tươm... đã trở thành một phần việc ý nghĩa và thường niên của tuổi trẻ ở Quảng Trị, mảnh đất từng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh. Những việc làm bình dị nhưng ấm áp.

Sinh ra khi đất nước đã hòa bình, đoàn viên Lê Thị Huyền Anh cho biết năm nào cũng cùng các bạn đến nghĩa trang dọn vệ sinh, thắp hương và thắp nến tri ân. Với Huyền Anh, mỗi lần đứng trước những hàng bia mộ là thêm một lần cảm nhận rõ giá trị của hòa bình, để biết trân trọng hơn những hy sinh của cha ông. Cùng chung cảm xúc ấy, bạn Nguyễn Thị Thu Hương (ở P.Đông Hà) cũng rất xúc động khi được tham gia lễ tri ân. "Các cô chú, anh chị đã hiến dâng tuổi xuân để đổi lấy hòa bình hôm nay. Em tự nhắc mình phải học tập, rèn luyện thật tốt để góp phần xây dựng quê hương, đất nước", Hương chia sẻ.

Theo anh Đinh Trung Hiếu, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, ngoài lễ thắp nến tri ân, tuổi trẻ địa phương còn triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa như "Ánh sáng tri ân", xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công, chương trình "Bữa cơm gia đình ấm tình lòng mẹ"... Những việc làm ấy hướng tới mục tiêu kết nối sợi dây từ quá khứ đến tương lai, để lòng biết ơn được trao truyền giữa các thế hệ. Quảng Trị hiện có 288 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó có 157 nghĩa trang với hơn 74.000 phần mộ. Dù công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt nhiều kết quả, vẫn còn hàng chục nghìn liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính. Trên nhiều phần mộ vẫn còn dòng chữ "Liệt sĩ chưa xác định thông tin", nhưng những người lính ấy chưa bao giờ bị lãng quên.

Trên mảnh đất Quảng Trị, tri ân không chỉ là câu chuyện của tháng 7 mà đã trở thành mạch nguồn nghĩa tình, được bền bỉ tiếp nối qua năm tháng…



