Hàng Việt chiếm ưu thế trong giỏ quà Trung thu Saigon Co.op

Saigon Co.op chiết khấu lên đến 16% cho các đơn hàng bánh Trung thu ẢNH: HÀ PHƯƠNG TRẦN

Saigon Co.op nhanh chóng nhập cuộc với chiết khấu lên đến 16%

Trước bức tranh tiêu dùng đầy biến động, Saigon Co.op nhanh chóng tung gói hỗ trợ thiết thực nhằm bình ổn thị trường và giúp khách hàng có thêm lựa chọn tiết kiệm. Hệ thống siêu thị triển khai mức chiết khấu lên đến 16% cho các đơn hàng bánh Trung thu đa dạng, từ truyền thống đến cao cấp, cùng các hộp quà sang trọng. Chương trình áp dụng cho các thương hiệu lớn Kinh Đô, Maison, Đại Phát, Bibica cùng dòng bánh Co.op Bakery, với giá bán chỉ từ 38.500 đồng đến 146.000 đồng/chiếc, hộp quà dao động 285.000 đồng đến trên 1 triệu đồng/hộp.

Những chính sách này vừa giúp chia sẻ gánh nặng chi phí, vừa tạo thêm cơ hội để các gia đình chuẩn bị mâm cỗ Trung thu trọn vẹn, ấm áp. Theo khảo sát nhanh khách hàng mua sắm tại Co.opmart, những sản phẩm bánh Trung thu thanh đạm, ít ngọt, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng đang ngày càng thu hút sự quan tâm và ưu tiên lựa chọn của người tiêu dùng hiện đại.

Ready to cook, Ready to eat – Giải pháp đơn giản cho mâm cỗ đoàn viên

Bên cạnh bánh Trung thu, Saigon Co.op đang chú trọng phát triển hai dòng sản phẩm tiện lợi là Ready to Cook và Ready to Eat. Sản phẩm Ready to Cook và Ready to Eat giữ được hương vị truyền thống như món ăn nguyên bản, đồng thời đảm bảo sự tiện lợi trong việc chế biến và sử dụng.

Dòng sản phẩm Ready to Cook, Ready to eat ngày càng được ưa chuộng tại Co.opmart ẢNH: HÀ PHƯƠNG TRẦN

Một số sản phẩm được Saigon Co.op áp dụng chương trình giảm giá tối thiểu 15% từ ngày 25.9 đến 1.10 như: cá nục kho cà, thịt coltlet ram, rau xào thập cẩm,... Trong thời gian tới, dòng sản phẩm này sẽ tiếp tục phát triển với nhiều món ăn đa dạng phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, đối với nhóm bánh, kẹo và thức uống không cồn, các sản phẩm cũng được thiết kế nhằm tạo sự thuận tiện tối đa, giúp khách hàng thưởng thức đầy đủ mà không mất nhiều công sức chuẩn bị.

Ứng dụng mua sắm trực tuyến Co.op Online tung ưu đãi kép ẢNH: HÀ PHƯƠNG TRẦN

Hai dòng sản phẩm này hiện được phân phối rộng rãi tại Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, FineLife… và trên Cooponline.vn, mang đến sự thuận tiện và an tâm lựa chọn cho khách hàng khắp cả nước. Đây cũng là minh chứng cho cam kết của Saigon Co.op trong việc đổi mới danh mục hàng hóa vừa hiện đại, tiết kiệm thời gian, vừa vẫn giữ trọn vẹn giá trị văn hóa truyền thống trong không gian đoàn viên.

Chuỗi ưu đãi cao điểm cuối tháng 9 Đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng, Saigon Co.op giới thiệu chương trình "Vui hội trăng rằm – Sắm siêu tiết kiệm" với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Đó là giảm giá đến 50% nhóm hóa phẩm, đồ dùng, thực phẩm công nghệ trên Co.op Online qua các chiến dịch "Cuối tháng cạn ví – Deal hời cứu nguy" và "Đón mùa trăng vàng – Tặng ngàn ưu đãi"; Siêu ưu đãi cuối tuần tại siêu thị, với hóa đơn từ 300.000 đồng, khách hàng được mua thêm sản phẩm ưu đãi theo từng mức hóa đơn, tối đa 10 sản phẩm… Đặc biệt, Saigon Co.op còn đồng bộ khuyến mãi lên kênh thương mại điện tử, giúp khách hàng tận hưởng ưu đãi kép. Trong chương trình "Vui hội trăng rằm – Rước deal về ví" từ ngày 18- 24.9, khách hàng mua sắm các sản phẩm thuộc nhóm bánh kẹo, thức uống không cồn từ 250.000 đồng trở lên qua ứng dụng Co.op Online hay website Cooponline.vn sẽ vừa được hưởng mức giảm giá đến 50% như tại cửa hàng vật lý, vừa có thêm ưu đãi riêng: nhập mã RUOCDEAL10 giảm ngay 10.000 đồng cho đơn hàng.

