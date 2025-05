Hành động thiết thực vì an toàn và phúc lợi cho người lao động

Nỗ lực thiết thực vì người lao động

Trong những năm qua, Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tại VRG đã để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Cụ thể, đã có 1.938 công nhân cao su Việt Nam ưu tú được vinh danh; 646 công nhân bị tai nạn lao động với tỷ lệ thương tật trên 31% được thăm hỏi, động viên; 161 công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo nhận được hỗ trợ; 559 căn nhà Mái ấm Công đoàn được xây mới và 120 căn nhà công nhân hư hỏng được sửa chữa với tổng kinh phí hơn 28 tỉ đồng.



Lãnh đạo VRG trao bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Công nhân cao su ưu tú

Bên cạnh đó, VRG còn hỗ trợ 60 đơn vị xây dựng 157 công trình, thiết chế văn hóa và ánh sáng công đoàn với kinh phí hơn 7,3 tỉ đồng; thăm hỏi trực tiếp 1.653 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng kinh phí hơn 1, 6 tỉ đồng. Tập đoàn cũng tổ chức trại hè cho 5.716 trẻ em là con công nhân đạt thành tích cao trong học tập, với tổng chi phí hơn 13 tỉ đồng, đồng thời thực hiện thăm khám bệnh cho 6.089 nữ công nhân lao động ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc. Tổng chi phí cho toàn bộ các hoạt động chăm lo kể trên vượt hơn 50 tỉ đồng.

Các đơn vị trực thuộc VRG còn triển khai các lớp tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ chuyên trách và mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Nhiều phong trào thi đua được phát động như xanh - sạch - đẹp nơi làm việc, tổ chức thi tìm hiểu luật An toàn vệ sinh lao động, đối thoại định kỳ với người lao động, rà soát nội quy, quy định và quy trình xử lý sự cố nhằm nâng cao hiệu quả an toàn lao động. Hằng năm, tập đoàn phê duyệt kế hoạch an toàn vệ sinh lao động với kinh phí trung bình hơn 250 tỉ đồng, riêng năm 2024 đã chi hơn 271 tỉ đồng để trang cấp phương tiện bảo hộ, khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng độc hại, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc.

Từ năm 2017 đến 2024, với những đóng góp tích cực trong công tác an toàn vệ sinh lao động, tập đoàn và các đơn vị thành viên đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐ-TB_XH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cục An toàn vệ sinh lao động và Tập đoàn trao tặng bằng khen cho 201 tập thể và 194 cá nhân.

Năm 2025, với hai chủ đề nổi bật "Cảm ơn người lao động" và "Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc", VRG sẽ tập trung các hoạt động trọng tâm bao gồm phát động phong trào thi đua, tôn vinh người lao động tiêu biểu, tổ chức đối thoại, diễn đàn giữa Đảng và công nhân, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt là những trường hợp khó khăn.

VRG - Sức mạnh từ nền tảng người lao động

Tại lễ phát động, ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG cho biết, tập đoàn hiện đang quản lý hơn 397.800 ha vườn cây trải dài khắp Việt Nam, Lào và Campuchia, tạo việc làm cho 78.474 lao động, trong đó lao động là người dân tộc thiểu số và công nhân ở vùng sâu, vùng xa chiếm tới 23,79%.



Ông Lê Thanh Hưng phát biểu tại lễ phát động

Đặc thù ngành cao su với địa bàn phân bố rộng, phần lớn ở vùng khó khăn, khiến việc tổ chức các hoạt động chăm lo đòi hỏi sự linh hoạt và phối hợp sát sao giữa công đoàn và chính quyền địa phương. Tháng công nhân trong ngành cao su kéo dài trong 3 tháng, từ tháng 5 đến hết tháng 7, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ người lao động như thăm hỏi công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người bị tai nạn lao động và đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách.

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều biến động, đặc biệt là ảnh hưởng từ chính sách thuế của Mỹ, ngành cao su cũng chịu những tác động không nhỏ. Dù vậy, với truyền thống Phú Riềng Đỏ và tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ông Hưng tin tưởng VRG sẽ vượt qua thử thách.

Tính đến hết quý 1/2025, tập đoàn đã ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 5.620 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 911 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 730 tỉ đồng. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 30.452 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.528 tỉ đồng, chú trọng vào việc giữ chân và tuyển dụng lao động nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực.

Tổng giám đốc VRG nhấn mạnh, sau lễ phát động, tất cả các đơn vị phải tổ chức lễ phát động riêng kết hợp ra quân khai thác mủ cao su, hướng tới mục tiêu chăm lo thực chất cho người lao động. Đồng thời, ông đề nghị Công đoàn Cao su Việt Nam chủ trì các đoàn công tác đến thăm hỏi công nhân ở các vùng khó khăn, đặc biệt tại các dự án cao su ở Lào, Campuchia, cũng như tiếp tục triển khai chương trình Mái ấm Công đoàn và Ánh sáng Công đoàn.



Lãnh đạo VRG và đại diện Bộ Nội vụ thực hiện nghi thức phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025

Theo ông Hưng, các cấp công đoàn cần xác định rõ việc chăm lo đời sống công nhân là nhiệm vụ xuyên suốt cả năm, không chỉ gói gọn trong Tháng công nhân. Đây là dịp cao điểm để nhân lên niềm tin, khẳng định vai trò và vị thế của tổ chức công đoàn trong bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Công đoàn các cấp còn có trách nhiệm đồng hành với doanh nghiệp trong công tác an toàn vệ sinh lao động, tạo nền sản xuất an toàn, kiểm soát tai nạn lao động, nâng cao năng suất và hướng tới phát triển bền vững. Đặc biệt, cần đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 31 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Cũng tại lễ phát động, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục nâng cao đời sống cho người lao động. Ông đề nghị các cơ quan chức năng và doanh nghiệp phải chung tay xây dựng cơ chế quản lý hiệu quả, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho công nhân. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ông Bình kỳ vọng rằng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tổ chức công đoàn, cơ quan chức năng và doanh nghiệp, Việt Nam sẽ là hình mẫu trong xây dựng hệ thống an toàn lao động và bảo vệ quyền lợi công nhân. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ kịp thời trong những giai đoạn khó khăn sẽ giúp người lao động yên tâm công tác, phát triển nghề nghiệp, từ đó đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của đất nước.