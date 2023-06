Hành khách bị cắt cụt chân vì hệ thống băng tải bộ sân bay tại Bangkok

Theo tờ Bangkok Post, tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 tại hành lang giữa cửa số 4 và cửa số 5 của ga quốc nội. Nữ hành khách đang đi trên băng tải bộ (tương tự thang cuốn nhưng nằm thẳng dưới sàn) bị vấp vali và bị sụp chân xuống.



Hệ thống băng tải bộ tại sân bay SHUTTERSTOCK

Nạn nhân 57 tuổi khi đó đang chuẩn bị lên chuyến bay đến tỉnh Nakhon Si Thammarat, theo AP. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy chân của người phụ nữ bị kẹt dưới tấm băng tải ở đoạn cuối của lối đi này. Một chiếc vali gần đó bị mất 2 bánh xe và tấm chặn màu vàng giống hình cái lược nối đoạn cuối của băng tải và sàn nhà bị vỡ một phần. Quản lý sân bay cho biết bánh xe của chiếc vali được tìm thấy bên dưới băng tải.

Đội y tế đã phải cắt cụt chân của nạn nhân đến trên đầu gối, theo AP. Nhân viên y tế tại sân bay ngay lập tức đến hỗ trợ và đưa nạn nhân đến bệnh viện tại quận Sai Mai của Bangkok nhưng các bác sĩ tại đây thông báo không thể nối lại chân cho nạn nhân. Gia đình sau đó đưa nạn nhân sang một bệnh viện khác và hiện chưa rõ tình trạng.

Ban quản lý sân bay cũng cho ngừng hoạt động hệ thống băng tải bộ, ra lệnh điều tra làm rõ nguyên nhân. Sân bay cũng xin lỗi nạn nhân và cam kết sẽ bồi thường hoàn toàn.

Hiện trường vụ tai nạn tại sân bay Don Mueang ẢNH CHỤP MÀN HÌNH BANGKOK POST

Giám đốc Karant Thanakuljeerapat của sân bay Don Mueang nói rằng nhân viên kiểm tra các hệ thống băng tải bộ mỗi ngày, kể cả lối đi xảy ra tai nạn ngày 29.6. Ông Karant nói hệ thống được xác định sẵn sàng hoạt động trước khi vận hành trong ngày 29.6.

Sân bay Don Mueang có 20 hệ thống băng tải bộ do công ty Hitachi của Nhật Bản lắp đặt vào năm 1996 và được hãng Hitachi Siam của Thái Lan bảo trì định kỳ. Hiện chưa rõ tai nạn là do thiết bị bị hỏng hay do hành khách sơ ý. Ông Karant nói sẽ điều tra rõ ràng và sẽ công bố kết luận sớm nhất có thể.