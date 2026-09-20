Hành khách bị trói bằng băng keo trên máy bay lên tiếng về vụ việc

Vào thứ năm, ngày 3.9, chuyến bay 618 của American Airlines từ Dallas đến Newark, New Jersey, Mỹ các thành viên phi hành đoàn đã gặp phải một "hành khách gây rối" trên chuyến bay. Máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Baltimore/Washington Thurgood Marshall. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ người này tại sân bay, theo báo cáo của cảnh sát mà People thu được. Danh tính của hành khách được thông báo là Layne Arthur Lundeen, 67 tuổi.

Khi lực lượng chức năng đến, họ phát hiện phần thân trên và thân dưới của Lundeen bị trói chặt vào ghế bằng băng keo. Tay ông ta cũng bị buộc bằng dây rút nhựa. Theo hồ sơ tòa án, Lundeen sau đó bị buộc tội hành hung cấp độ hai và gây rối trật tự công cộng.

Trong phiên tòa sơ thẩm tại Annapolis vào ngày hôm sau, thứ sáu, 4.9, Lundeen tuyên bố ông không nhớ vụ việc. "Tôi không nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra", ông nói, theo bản ghi âm phiên tòa mà tờ Baltimore Banner có được và công bố vào ngày 15.9. Khi bắt đầu phiên điều trần, ủy viên tòa án quận George Haag đã thông báo cho Lundeen về các cáo buộc chống lại ông. "Tôi đã hành hung một sĩ quan cảnh sát? Đó là những gì cáo buộc tôi sao?", ông hỏi lại.

Nam hành khách bị trói bằng băng kéo trên chuyến bay Ảnh: AI

Trong phiên tòa, Lundeen thừa nhận đã uống "hai ly cocktail Screwdriver". Theo thông tin cảnh sát thu thập được trong báo cáo ban đầu, Lundeen "ngày càng trở nên mất kiểm soát" trên máy bay. Ông được cho là đã la hét nhiều lời tục tĩu và xúc phạm chủng tộc "bao gồm cả từ ngữ miệt thị người da đen" trước khi đánh vào tay một nữ hành khách. Sau khi cảnh sát gỡ bỏ băng dính và dây buộc, Lundeen bị cáo buộc đã "đánh" vào ngực một sĩ quan. Điều cuối cùng Lundeen nhớ là đã nói chuyện với hành khách cùng khoang hạng nhất Jonathan Cahn, người mà tờ New York Times gọi là "mục sư nổi tiếng" trong một bài báo năm 2019.

Trả lời phỏng vấn với People, ông Cahn nhớ lại rằng hành khách đó vẫn "rất thân thiện" trong hai giờ đầu của chuyến bay. Nhưng khi cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề tôn giáo và những cuốn sách của Cahn - tập trung vào các lời tiên tri trong Kinh Thánh, những bí ẩn cổ xưa và những lời cảnh báo của các nhà tiên tri - thì "khuôn mặt của Lundeen thay đổi, biểu cảm thay đổi, giọng nói thay đổi, mọi thứ đều thay đổi".

Cahn nói thêm rằng cuộc cãi vã kéo dài cho đến khi hai hành khách ngồi cách họ hai hàng ghế can thiệp. Hai người này sau đó đã khống chế Lundeen bằng băng dính và dây buộc nhựa.

Sau vụ việc, Công ty Long Realty ở Tucson, Arizona, nơi ông Lundeen làm việc, đã thông báo trên mạng xã hội rằng họ đã "chấm dứt hợp tác" với ông. Trước đó, ông được liệt kê là phó chủ tịch, nhà môi giới và chuyên viên bất động sản của công ty. Luật sư của Lundeen, Anatoly Smolkin, từ chối bình luận về vấn đề này.