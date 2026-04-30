Hành khách trải nghiệm lối đi ưu tiên tại Nhà ga quốc tế Đà Nẵng

Thu Thuỷ
Thu Thuỷ
30/04/2026 09:05 GMT+7

Tiếp nối hành trình chuyển đổi số và nâng cấp chất lượng dịch vụ, từ 27.4, Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (T2) vận hành lối đi ưu tiên (Priority Lane) nhằm mang lại thuận tiện tối đa cho hành khách ưu tiên tại sân bay Đà Nẵng.

Trong nỗ lực đơn giản hóa quy trình và giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi, Nhà ga T2 thiết kế các luồng di chuyển riêng biệt tại khu vực xuất nhập cảnh cho những hành khách cần sự chăm sóc đặc biệt, phù hợp với nhu cầu và đặc điểm riêng của từng nhóm.

Hành khách trải nghiệm lối đi ưu tiên tại Nhà ga quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 1.

Thay vì xếp hàng trong các khung giờ cao điểm, nhóm hành khách ưu tiên có thể tận hưởng hành trình mượt mà và tiện nghi hơn với hệ thống lối đi được thiết kế nhằm rút ngắn thời gian di chuyển.

Lối đi ưu tiên tại Nhà ga T2 được dành riêng cho hành khách thuộc diện:

  • Hỗ trợ đặc biệt: người hạn chế khả năng di chuyển, phụ nữ mang thai, bố mẹ đi cùng trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, người cao tuổi, hành khách có bệnh lý cần ưu tiên.
  • Sử dụng hộ chiếu ngoại giao công vụ.
  • Doanh nhân sở hữu thẻ đi lại APEC (ABTC).
  • Hội viên Vietnam Airlines SkyPriority.
  • Phi hành đoàn và nhân viên nội bộ.
Hành khách trải nghiệm lối đi ưu tiên tại Nhà ga quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 2.

Để hành khách dễ dàng tiếp cận dịch vụ, Nhà ga T2 bố trí bảng hướng dẫn trực quan:

  • Hệ thống bảng biển rõ ràng: các biển báo nổi bật với dòng chữ Priority Lane được đặt ngay tại lối vào khu vực kiểm soát, hỗ trợ đa ngôn ngữ giúp hành khách quốc tế dễ dàng nhận biết luồng đi phù hợp.
  • Đội ngũ nhân viên túc trực, hướng dẫn trực tiếp tại mỗi lối đi. Không chỉ điều phối đúng khách sử dụng làn ưu tiên, đội ngũ còn sẵn sàng hỗ trợ kịp thời các gia đình có con nhỏ hoặc người cao tuổi, đảm bảo hành khách luôn an tâm, được phục vụ chu đáo nhất.
Hành khách trải nghiệm lối đi ưu tiên tại Nhà ga quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 3.

Việc triển khai lối đi ưu tiên đánh dấu bước cải tiến thiết thực trong hành trình nâng cao chất lượng dịch vụ, thể hiện cam kết của Nhà ga T2 trong việc không ngừng lắng nghe và bám sát nhu cầu thực tế của hành khách.

Với không gian xanh thư thái, hạ tầng hiện đại và quy trình vận hành bài bản, Nhà ga quốc tế Đà Nẵng mong muốn mỗi hành khách khi đặt chân đến đây đều cảm nhận được sự chuyên nghiệp cùng lòng hiếu khách trong mọi điểm chạm.

Hành khách trải nghiệm lối đi ưu tiên tại Nhà ga quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 4.

Công ty CP Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) là đơn vị vận hành Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Hành khách trải nghiệm lối đi ưu tiên tại Nhà ga quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 5.

Với sứ mệnh xây dựng và duy trì tiêu chuẩn dịch vụ hàng không quốc tế, AHT góp phần nâng tầm Đà Nẵng như một cửa ngõ hàng không quốc tế đáng tin cậy và có bản sắc.

