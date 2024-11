Hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của mỹ nhân 4 con Gal Gadot

Gal Gadot hiếm hoi chia sẻ ảnh gia đình mà không che mặt các con gái. Bức ảnh mới nhất được "nữ siêu anh hùng" Wonder Woman đăng tải trên trang Instagram cá nhân có hơn 108 triệu người theo dõi nhằm đánh dấu sự kiện lễ trưởng thành của con gái lớn vừa tròn 13 tuổi.

Mỹ nhân 4 con Gal Gadot hạnh phúc khoe ảnh gia đình ẢNH: INSTAGRAM NV

Ngôi sao 39 tuổi chia sẻ ảnh cùng chồng Jaron Varsano và bốn đứa con bao gồm Alma, Maya, Daniella và Ori 8 tháng tuổi. "Yêu con mãi mãi. Không có ngọn núi nào quá cao đối với con và không có đại dương nào quá rộng và sâu mà con không thể chinh phục", Gal Gadot viết cho con gái lớn Alma.

Ngôi sao phim Án mạng trên sông Nile từng thẳng thắn chia sẻ về tình yêu của cô dành cho thiên chức làm mẹ. Cô nói: "Tôi thích sinh con. Tôi sẽ sinh con một lần một tuần nếu có thể. Hoa hậu Israel 2004 nói rằng cảm giác tạo ra sự sống thật tuyệt vời.

Gal Gadot mang thai Alma khi cô 25 tuổi. Mặc dù phần lớn giữ kín thông tin về cuộc sống gia đình nhưng con gái lớn nhất của ngôi sao này từng xuất hiện thoáng qua trong bản phim Wonder Woman 1984 trong vai một cô bé ném bóng tuyết vào Gadot. Ngôi sao nói rằng lần xuất hiện này của con gái chính là một món quà lưu niệm tuyệt vời mà cô và cả gia đình luôn trân trọng. Ba con gái tiếp theo của vợ chồng Gadot chào đời vào các năm 2017, 2021 và 2024.

Ở tuổi 39, Gal Gadot vẫn giữ được nhan sắc cuốn hút, gợi cảm. Ngoài vẻ đẹp hình thể, chiều cao 1,78m và tài năng diễn xuất, mỹ nhân còn nổi tiếng với sự thông minh và sắc sảo ẢNH: INSTAGRAM NV

Hiếm có sao nữ nào có thể ví với Gal Gadot khi có thể cân bằng cả sự nghiệp và gia đình. Ở tuổi 39, mỹ nhân gốc Israel tận hưởng hạnh phúc viên mãn với chồng và 4 con gái đồng thời sở hữu sự nghiệp lẫy lừng tại Hollywood. Ngoài thương hiệu Wonder Woman, cô còn tham gia nhiều bộ phim đình đám như Red Notice, năm phần phim Fast & Furious, Heart of Stone, Death on the Nile... Năm nay, dự án mới nhất của Gal Gadot là vào vai phù thủy ác độc trong phim Snow White.

Không chỉ nổi tiếng xinh đẹp, quyến rũ với nhan sắc hút hồn, Gadot còn nổi tiếng với chuyện tình yêu chung thủy bền chặt. Khác với nhiều ngôi sao Hollywood luôn là "miếng mồi" ngon của báo lá cải hoặc hoàn toàn giữ kín cuộc sống riêng, Gadot khá cởi mở về cuộc sống riêng, không ngại nói về gia đình, các con và đặc biệt là về người chồng Jaron Varsano.

Vợ chồng Gal Gadot và Jaron Varsano đã kết hôn 16 năm ẢNH: MENS JOURNAL

Trước khi nổi tiếng trong vai trò diễn viên phim bom tấn, Gal Gadot có nhiều năm làm người mẫu, từng giành chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Israel 2004 và đại diện cho quốc gia tham dự cuộc thi Miss Universere cùng năm. Cô gặp bạn đời trong thời gian đi nghĩa vụ trong Lực lượng phòng vệ Israel với vai trò huấn luyện viên thể dục chiến đấu.

Nữ minh tinh kể rằng ở lần gặp đầu tiên tại một bữa tiệc, cả cô và chồng đều cảm nhận được điều đặc biệt từ đối phương. Trở về nhà, Gadot muốn hẹn hò ngay với Jaron Varsano và ở buổi hẹn thứ 2, anh đã nói về kế hoạch kết hôn với cô dù hứa đợi thêm hai năm. Cặp đôi ở bên nhau kể từ đó và không có bất cứ tin tức "lá cải" nào về việc chia tay. Vợ chồng Gal Gadot là trường hợp hiếm có trong số những cặp đôi nổi tiếng ở Hollywood.

Gadot là khách mời của nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp nổi tiếng ẢNH: INSTAGRAM NV

Một trong số vai diễn nổi tiếng nhất của Gal Gadot là nữ anh hùng Wonder Woman nhưng ở ngoài đời thực cô cũng chính là một "siêu nhân mẹ". Đạo diễn Kenneth Branagh của Death on the Nile nhận xét rằng Gadot luôn khiến việc làm mẹ và công việc diễn ra trôi chảy.

"Tôi có cảm giác rằng cô ấy cảm thấy rất an toàn trong cuộc sống gia đình. Điều đó cho phép cô ấy phiêu lưu trong công việc và có thể thả lỏng khi làm việc", Branagh nói với Vogue.

Mặt khác, chồng của Gadot dường như cũng rất tận tụy với cuộc sống gia đình, theo Men's Journal. Anh từ bỏ công việc của một nhà phát triển bất động sản ở thời điểm mới gặp vợ để chuyển sang ngành giải trí khi cả gia đình chuyển đến Los Angeles, Mỹ và nhiều lần thừa nhận vợ mình là người phụ nữ phi thường.

Vào năm 2019, vợ chồng Gadot lập công ty sản xuất phim. Hiện tại họ đang sản xuất một số bộ phim như Heart of Stone, Cleopatra và Wonder Woman 3 (phim hiện đã bị hủy bỏ).