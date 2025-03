Hạnh phúc khi ở phía sau thành công

Ươm mầm cho khoa học

2024 là năm mà GS Helen Nguyễn, nhà kỹ thuật môi trường hàng đầu của ĐH Illinois Urbana-Champaign (Mỹ) nhận được nhiều tin vui. Một trong số đó là việc cậu học trò người Hàn Quốc Chamteut Oh của bà nhận giải thưởng luận án tiến sĩ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội Giáo sư khoa học và Kỹ thuật môi trường Mỹ (AEESP) tặng.

Chia sẻ niềm vui trên mạng xã hội X, TS Chamteut Oh gửi lời chúc mừng tới giáo sư hướng dẫn của mình. Theo TS Oh, đây là lần thứ hai GS Helen Nguyễn chạm đến giải thưởng danh giá này. Lần đầu là 17 năm trước, khi bà còn là người học, và lần này, khi bà là người hướng dẫn. "Bà có thể là một trong số ít, nếu không muốn nói là duy nhất, đạt được điều này", TS Oh cảm kích.

GS Helen Nguyễn ẢNH: NVCC

Theo thông tin từ ĐH Illinois Urbana-Champaign, trong gần 20 năm, GS Helen Nguyễn (tên Việt Nam là Nguyễn Thanh Hương) đã hướng dẫn hơn 50 nhà nghiên cứu, và nhiều người trong số họ đạt trình độ tham gia các dự án nghiên cứu quốc tế. Năm 2021, bà vinh dự được ĐH Illinois Urbana-Champaign trao giải thưởng dành cho giảng viên xuất sắc nhất trong hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

Chọn học ngành địa chất vì muốn tiếp nối nghề của cha, nhưng GS Helen Nguyễn nói số phận đưa đẩy bà trở thành nhà khoa học nghiên cứu về môi trường. Rồi rốt cuộc, bà nhận thấy những thành tựu có ý nghĩa nhất trong sự nghiệp làm khoa học của mình lại đến từ vai trò nhà giáo, là đào tạo được các nhà khoa học trẻ tiếp nối những việc mình đang làm, sau đó tiếp tục dẫn dắt và tạo điều kiện để họ làm tốt hơn mình.

GS Helen Nguyễn với các nhà khoa học ở ĐH Illinois Urbana-Champaign ẢNH: NVCC

"Nhiều bạn bắt đầu làm việc với tôi từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất. Bài học lớn nhất mà tôi truyền được cho các em là cách thể hiện tình yêu khoa học qua sự chăm chỉ, kiên trì. Các em đã làm được, tôi vô cùng tự hào về các sinh viên của mình. Tôi thấy hạnh phúc bởi đã góp phần tạo nên thành công của nhiều học trò", GS Helen Nguyễn chia sẻ.

Muốn dành nhiều thời gian hơn cho Việt Nam

Theo GS Helen Nguyễn, du học sinh Việt Nam tại Mỹ ít chọn các ngành kỹ thuật nên cho đến nay bà chưa có học trò người Việt nào. Tuy nhiên, vài năm gần đây, thông qua chương trình hợp tác giữa ĐH Illinois Urbana-Champaign với một số cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong nước, GS Helen Nguyễn đã có nhiều hoạt động đóng góp thiết thực cho giới khoa học trong nước. Trong đó phải kể đến hoạt động của nhóm nghiên cứu Farm2Vet mà bà là đồng trưởng nhóm (cùng một nhà khoa học khác ở Trường ĐH VinUni). Năm ngoái, Farm2Vet đoạt giải nhất cuộc thi của Trinity Challenge (một tổ chức phi lợi nhuận của Anh) với phần thưởng là khoản tài trợ 1 triệu bảng Anh (khoảng hơn 32,5 tỉ đồng) cho thời gian nghiên cứu 3 năm. Đây là khoản tài trợ rất có ý nghĩa trong bối cảnh đầu tư cho khoa học ở Việt Nam còn rất eo hẹp.

Bài học lớn nhất mà tôi truyền được cho các em là cách thể hiện tình yêu khoa học qua sự chăm chỉ, kiên trì. Các em đã làm được, tôi vô cùng tự hào về các sinh viên của mình. Tôi thấy hạnh phúc bởi đã góp phần tạo nên thành công của nhiều học trò. GS Helen Nguyễn

Mới đây, GS Helen Nguyễn còn được nhận tài trợ của chương trình Học giả Fulbright 2024 - 2025 và được chọn là Chuyên gia Fulbright. Với vai trò này, bà sẽ có khoảng thời gian nửa năm để nghiên cứu về tình trạng kháng thuốc kháng sinh ở một số nước Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan và Singapore). Sau đó, bà sẽ trở lại Việt Nam làm việc trong 6 tuần cho chương trình Chuyên gia Fulbright.

"Đây là cơ hội tuyệt vời để tôi có thể góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của các trường đại học mà mình đến làm việc ở Việt Nam. Sắp tới, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho Việt Nam hơn, bởi đây không chỉ là quê hương mà còn là nơi có rất nhiều vấn đề cần những nhà khoa học nghiên cứu về môi trường đến giúp tìm giải pháp", GS Helen Nguyễn bày tỏ.

Người "thực sự muốn giải quyết vấn đề" GS Helen Nguyễn, 53 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tốt nghiệp THPT, bà được nhà nước cử sang Liên Xô học ngành địa chất ở ĐH Quốc gia Ivan Franko (TP.L'viv, Ukraine). Năm 1995, bà trở về Việt Nam với tấm bằng xuất sắc và làm việc tại một doanh nghiệp khai thác vàng bạc, đá quý. Tuy nhiên, nhận ra mình lạc lõng với môi trường kinh doanh, bà nộp hồ sơ du học sau đại học ở Mỹ, rồi nghiên cứu sâu về chuyên ngành kỹ thuật môi trường. Các nghiên cứu của bà chủ yếu đi vào giải pháp, bởi như bà nói, "tôi thực sự muốn giải quyết các vấn đề, chứ không phải nghiên cứu các vấn đề». Hiện nay, ngoài đảm nhận ghế giáo sư Ivan Racheff của ĐH Illinois Urbana-Champaign (ghế giáo sư có tên là một vị trí bậc cao trong biên chế giáo sư ở các trường ĐH của Mỹ - PV), bà còn tham gia nhiều hội đồng chuyên môn quan trọng trong cộng đồng khoa học về kỹ thuật môi trường thế giới.

GS Helen Nguyễn và học trò, TS Chamteut Oh - người đạt giải thưởng luận án tiến sĩ xuất sắc nhất năm 2024 do Hiệp hội Giáo sư khoa học và kỹ thuật môi trường (AEESP) trao tặng ẢNH: NVCC

GS Helen Nguyễn với nông dân Việt Nam trong một chương trình thực địa hồi tháng 1.2024 ẢNH: NVCC