Hạnh phúc là người Việt Nam: Khi ký ức là ngọn lửa hun đúc tự hào

Ký ức một đời người trong dòng lịch sử của đất nước

Những ngày đầu thu, khi phố phường rực rỡ cờ hoa, sắc đỏ Tổ quốc tung bay trong nắng, người người hân hoan hướng tới Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thì ở một góc nhỏ Hà Nội, bác Nguyễn Mạnh Cường lặng lẽ lật giở từng trang ký ức. Sinh năm 1945 - năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập - bác mang trong mình ký ức sống động của một thế hệ trưởng thành cùng sứ mệnh bảo vệ trọn vẹn hai chữ Độc lập.

Năm 1963, khi vừa tròn 18 tuổi, bác Cường nhập ngũ. Từ một chiến sĩ pháo binh, bác được cử sang Liên Xô học kỹ thuật tên lửa, lĩnh vực quân sự hiện đại bậc nhất thời bấy giờ, để rồi trở về, trực tiếp góp phần trong những trận đánh ác liệt bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Dấu ấn sâu đậm nhất trong cuộc đời bác là chiến dịch 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972. Khi Hà Nội chìm trong bom B52 rải thảm, những người lính pháo binh như bác đã chiến đấu quật cường, gan dạ nhưng cũng đầy sáng tạo, đến mức khiến cả chuyên gia quân sự Liên Xô phải thán phục. "Con người Việt Nam vốn dĩ rất dũng cảm, sáng tạo và thích ứng rất nhanh", bác Cường khẳng định. Chính chiến thắng ấy đã buộc Mỹ ký Hiệp định Paris năm 1973, mở đường cho ngày thống nhất non sông.

Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, người lính trẻ Đinh Ngọc Trúc chọn con đường học tập. Sinh năm 1956, ở tuổi 19 đầy nhiệt huyết, bác cùng nhiều đồng đội theo học ngoại ngữ; nếu người chọn tiếng Nga, tiếng Pháp thì bác quyết định gắn bó với tiếng Anh. Những năm miệt mài rèn luyện đã đưa bác đến công việc báo chí, quản lý và hướng dẫn phóng viên quốc tế, góp phần gắn kết Việt Nam với bạn bè thế giới trong giai đoạn đất nước mở cửa.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với bác Trúc là lần tháp tùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một buổi phỏng vấn quốc tế. Trước câu hỏi về quan hệ Việt - Mỹ sau cấm vận, Đại tướng điềm tĩnh đáp: "Trước đây các anh đến bằng vũ khí, chúng tôi tiếp bằng vũ khí. Giờ các anh đến bằng hợp đồng kinh tế, chúng tôi đón bằng cử chỉ thân mật". Lời giản dị mà bao dung ấy khắc sâu trong tâm trí bác, minh chứng tầm vóc một vị tướng cả đời đặt hòa bình lên trên hết.

Bác Trúc tự hào khi chứng kiến đất nước đổi thay từng ngày, từ chiến tranh tàn khốc đến hội nhập và phát triển. "Tự hào lắm chứ! Người Việt Nam không chỉ đánh giặc giỏi mà còn làm kinh tế giỏi. Giờ đây, trách nhiệm của thế hệ trẻ là tiếp nối truyền thống cha ông, phát huy tinh thần ấy để đưa đất nước ngày càng tiến lên", bác Ngọc Trúc nhắn nhủ.

"Hạnh phúc là người Việt Nam" trở thành lời tri ân

Nếu bác Nguyễn Mạnh Cường lưu giữ ký ức của một thế hệ giành độc lập, thì câu chuyện của bác Đinh Ngọc Trúc - cựu chiến binh pháo phòng không - lại phản chiếu thế hệ sau chiến tranh, bước vào hòa bình và chọn tri thức để vun đắp tự do. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức hào hùng vẫn sống động trong họ. Những người lính bình dị ấy, bằng máu, mồ hôi và tuổi xuân, đã cùng đồng đội viết nên những trang sử không thể phai mờ.

Bác Cường và bác Trúc cũng là hai trong số những nhân vật sẽ xuất hiện trong chuỗi thước phim "Ký ức" do Ngân hàng SHB thực hiện trong chiến dịch "Hạnh phúc là người Việt Nam" nhằm lan tỏa niềm tự hào dân tộc nhân dịp đặc biệt 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Trong chiến dịch này, SHB cùng công chúng lắng nghe những câu chuyện chân thật của những con người đã trưởng thành qua thăng trầm đất nước. Mỗi nhân vật là một "kho tư liệu sống" nối quá khứ với hiện tại. Thông qua thước phim chân thực và lời kể giản dị, SHB mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay, để mỗi người thêm trân trọng hòa bình và ý thức trách nhiệm xây dựng, phát triển đất nước.

SHB lan tỏa tinh thần yêu nước qua chiến dịch tri ân

Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện, nhân dịp Quốc khánh, SHB trân trọng gửi lời tri ân tới khách hàng sinh năm 1945 hoặc có ngày sinh trùng với Tết Độc lập bằng những phần quà ý nghĩa. Đặc biệt, với những công dân sinh đúng ngày 2.9.1945, SHB dành tặng trọn bộ sưu tập "Hạnh phúc là người Việt Nam" - biểu tượng thiêng liêng gắn kết hành trình của Tổ quốc với cuộc đời mỗi con người, cùng trưởng thành trong kỷ nguyên độc lập, tự do.

Song song đó, SHB cũng mang đến cơ hội cho mọi khách hàng sở hữu bộ quà tặng kỷ niệm thông qua các giao dịch tài chính hằng ngày, gồm áo phông, túi vải, khăn bandana, bình giữ nhiệt, dây đeo thẻ… Đây là những món quà vừa tiện ích, vừa gắn với tinh thần tự hào 80 năm Độc lập.

Đại diện SHB cho biết, đi cùng là chuỗi hoạt động trực tiếp và trực tuyến như thiết kế áo phông cá nhân, check-in tại địa điểm lịch sử, chia sẻ ký ức gia đình… tạo không gian để thế hệ trẻ như Gen Z, Gen Alpha cùng nhau thể hiện tình yêu nước. Qua đó, quá khứ và hiện tại được kết nối, khẳng định rằng "Hạnh phúc là người Việt Nam" không chỉ là khẩu hiệu mà là dòng chảy xuyên suốt nhiều thế hệ.

"Hành trình ấy chính là sự kết nối giữa ký ức và hiện tại, giữa những con người bình dị và những giá trị lớn lao, để mỗi dịp Quốc khánh không chỉ là ngày lễ của đất nước, mà còn là thời khắc để mỗi người Việt nhìn về cội nguồn và tiếp bước bằng niềm tin, khát vọng cùng một trái tim Việt Nam luôn rực cháy yêu thương", vị đại diện SHB nhấn mạnh.