Hành trang để Phát Đạt trở lại đường đua tăng trưởng

Năng lực thích ứng và xoay chuyển tình thế

Sau giai đoạn rung lắc dữ dội vừa qua, thị trường bất động sản Việt Nam sàng lọc và thiết lập một cục diện mới. Trong đó, cơ hội chắc chắn sẽ chỉ còn dành cho những doanh nghiệp thực sự dồi dào nội lực và khả năng thích ứng. Về phương diện này, Phát Đạt được nhà đầu tư và đối tác đánh giá rất cao.

Nhìn lại lịch sử, Phát Đạt đã từng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ngành bất động sản tại Việt Nam với nhiều thành tựu và đỉnh cao. Tiêu biểu, doanh nghiệp này từng chạm đến mốc vốn hóa thị trường 2,12 tỉ USD vào ngày 22.10.2021.

La Pura - dự án do Phát Đạt phát triển đang là một trong những điểm sáng của khu Đông TP.HCM

Khi thị trường rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện kéo dài, hầu hết các doanh nghiệp trong ngành đều bị ảnh hưởng nặng nề với thanh khoản sụt giảm, tín dụng bị siết chặt, trái phiếu doanh nghiệp lao dốc, Phát Đạt đã cho thấy năng lực ứng phó với cách thức hành động nhanh và giải pháp quyết liệt. Nhờ vậy, thay cho tình trạng lúng túng và bị động khi cuốn vào vòng xoáy suy thoái, Phát Đạt đã chủ động sớm tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp toàn diện.

Theo đó, ngay từ đầu 2023, Phát Đạt đồng loạt triển khai các mũi tái cấu trúc. Về tài chính, công ty đàm phán với trái chủ và tối ưu nguồn vốn để đủ năng lực tất toán thành công toàn bộ nợ trái phiếu vào cuối năm 2023. Đây là kết quả hiếm có trong ngành vào thời điểm đó, giúp giảm áp lực lãi vay và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Quy Nhơn Iconic có địa thế rất đẹp để phát triển môi trường sống lý tưởng

Trên phương diện tái cơ cấu danh mục đầu tư, Phát Đạt thoái vốn khỏi các dự án không còn phù hợp để tập trung nguồn lực vào những dự án có khả năng tạo dòng tiền nhanh. Thị trường trọng điểm của Phát Đạt được chuyển hướng về miền Nam - đặc biệt là TP.HCM (gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sau sáp nhập) và Đồng Nai. Phát Đạt đánh giá rằng sau hàng loạt biến động thị trường, đây là khu vực giàu cơ hội nhất và phù hợp nhất với định hướng mới của Công ty do hội tụ dân số đông, nhu cầu ở thực cao và có nền tảng hạ tầng kết nối, là cơ hội để phát triển dự án nhanh, tạo doanh thu nhanh và dòng tiền tối ưu.

Trên định hướng ấy, Phát Đạt tái định hình chiến lược sản phẩm, hướng mạnh đến nhu cầu ở thực và các dự án gắn với thực tế về phát triển kinh tế - xã hội - du lịch của địa phương.

Thuận An 1 & 2 được phát triển theo thị hiếu và tiêu chuẩn mới như FITWEL

Các nỗ lực quyết liệt để chuẩn bị quỹ đất phục vụ cho chiến lược này đã mang về cho Phát Đạt hơn 500 hecta tích lũy được cho đến hiện nay - chỉ tính riêng trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập. Cùng với quỹ đất tại Đồng Nai và các dự án mới đang tiếp tục được tích cực mở rộng, tổng quỹ đất của Phát Đạt tại TP.HCM và các vùng phụ cận có thể đạt đến 1.000 ha trong tương lai gần. Đây là lợi thế cạnh tranh quan trọng, cho phép doanh nghiệp này chủ động nguồn dự án và sản phẩm theo mục tiêu bứt phá mạnh mẽ thời gian tới.

Tăng tốc với các dự án hợp xu thế

Sau các nỗ lực tái cấu trúc để ổn định doanh nghiệp và bảo vệ tối đa thành tựu phát triển trước đó, Phát Đạt dành năm 2024 để chuẩn bị toàn diện cho cuộc phục hồi và bứt phá với kế hoạch 5 năm - giai đoạn 2025 - 2030. Khi thị trường vừa ấm lên, doanh nghiệp này lập tức tái xuất với các dự án khá ấn tượng. Tiêu biểu như Quy Nhơn Iconic (Bắc Hà Thanh) được xem là biểu tượng mới của đô thị trẻ Quy Nhơn, kết hợp vị trí trung tâm và thiết kế hiện đại, đáp ứng cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư.

Serenity Phước Hải được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy du lịch của địa phương

Tại TP.HCM, Phát Đạt tái xuất với La Pura (tọa lạc tại phường Bình Hòa). Dự án này tiêu biểu cho triết lý sản phẩm mới của Phát Đạt - lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, tối ưu chất lượng sống của cư dân trong phân khúc giá hợp lý.

Cả hai dự án đều được thị trường đón nhận tích cực, đang mang về doanh thu và tạo tiếng vang cho thương hiệu Phát Đạt khi bức tranh chung của ngành bất động sản vừa sáng trở lại.

Hiện nay, Phát Đạt đẩy mạnh chuẩn bị các dự án mới theo chiến lược đã định như Thuận An 1 & 2 (tại phường Thuận An). Đây là dự án hướng tới cư dân đô thị trẻ, có lợi thế lớn do hưởng lợi từ hạ tầng hoàn thiện và nhu cầu ở thực cao tại khu vực vệ tinh TP.HCM.

Khu du lịch tại Côn Đảo tiêu biểu cho dự án theo xu hướng phát triển du lịch bền vững

Tiếp đó là dự án Serenity Phước Hải - khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Phước Hải, được phát triển theo định hướng đáp ứng xu hướng du lịch - nghỉ dưỡng ven biển và Khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Côn Đảo - dự án gắn với định hướng phát triển du lịch bền vững của địa phương.

Những dự án này giúp Phát Đạt vừa đa dạng hóa danh mục, vừa mở rộng sang phân khúc bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng, lĩnh vực được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong 5-10 năm tới.