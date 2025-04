Hành trình 10 năm khoác 'áo mới' của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Huy Thắng, Phó Chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam trao chứng nhận kim cương cho bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Làm chủ nhiều kỹ thuật cao

Cách đây hơn 10 năm (25.4.2015), một dấu mốc mới trong lịch sử hình thành và phát triển của Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đồng Nai được ghi nhận, đó là bệnh viện khánh thành cơ sở mới. Một cơ sở hiện đại có quy mô 1.150 giường với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. Hiện nay, bệnh viện đã có một cơ ngơi khang trang, sạch sẽ và đầy đủ trang thiết bị để làm việc, khám chữa bệnh. Đây là khát vọng chung của đội ngũ y bác sĩ và hàng triệu người dân Đồng Nai cùng các tỉnh lân cận.

Đáp lại niềm tin của người dân cũng như của lãnh đạo tỉnh, đội ngũ y bác sĩ BVĐK Đồng Nai đã từng bước nâng tầm toàn diện, từ chuyên môn đến các thủ tục hành chính; tự tin nhận chuyển giao và tiến tới làm chủ nhiều kỹ thuật cao từ tuyến trung ương.

BVĐK Đồng Nai nhận chứng nhận Kim cương của Tổ chức Đột quỵ Thế giới vào tháng 4.2024. Đây là mức cao nhất của WSO trao tặng và BVĐK Đồng Nai là bệnh viện tuyến tỉnh hiếm hoi của miền Nam đạt chuẩn này ẢNH: LÊ LÂM

Bác sĩ (BS) Nguyễn Tất Trung, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BVĐK Đồng Nai cho biết, về lĩnh vực tim mạch, bệnh viện đã phối hợp đồng bộ các kỹ thuật cao trong chuyên ngành tim mạch với 3 khoa mũi nhọn (Nội Tim mạch - Tim mạch can thiệp và Ngoại Lồng ngực - Tim mạch) để can thiệp. "Bệnh viện đã làm chủ kỹ thuật mổ tim hở, triển khai đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn 3 buồng, ICD; tạo nhịp bó his là những kỹ thuật cao được thực hiện trên thế giới hiện nay", BS Trung cho biết.

Ngoài ra, về lĩnh vực ngoại khoa, sản khoa; bệnh viện thực hiện được hầu hết các kỹ thuật cao, tiệm cận với các bệnh viện tuyến trên. "Đặc biệt về lĩnh vực nội thần kinh, bệnh viện vinh dự được đón nhận chứng nhận Kim cương về điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao tặng. Đây là tiêu chuẩn cao nhất về điều trị đột quỵ do WSO trao tặng và chúng tôi đã duy trì được liên tục 4 quý liên tiếp của năm 2024", BS Trung tự hào nói.

BVĐK Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

BS Trung tiết lộ thêm trong thời gian tới bệnh viện tiếp tục phát triển nhiều kỹ thuật cao đặc biệt là kỹ thuật ghép tạng. Đồng thời hướng đến thành lập Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Ung bướu và Trung tâm Cấp cứu để phối hợp hỗ trợ và nâng cao phát triển chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như chuyển giao các kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới; hướng đến bệnh viện hạng đặc biệt năm 2030.

Một bước "lột xác" thật sự

BS Ngô Đức Tuấn, Giám đốc BVĐK Đồng Nai nói: "Từ khi khoác lên mình tấm áo mới, BVĐK Đồng Nai gần như đã có một cuộc lột xác. Chúng tôi đã nhận chuyển giao và tiến tới làm chủ nhiều kỹ thuật cao mà trước đây gần như không dám nghĩ tới, chẳng hạn như phẫu thuật tim và sắp tới đây còn triển khai kỹ thuật ghép thận". Hay như về điều trị đột quỵ, tai biến nặng; giờ đây bệnh viện cũng có khả năng cứu chữa, mở ra cơ hội sống cao hơn cho người bệnh nếu được cấp cứu kịp thời trong "giờ vàng".

Giám đốc BVĐK Đồng Nai - ông Ngô Đức Tuấn ẢNH: LÊ LÂM

BS Ngô Đức Tuấn nhấn mạnh: "Phải nói đây là thành tích đáng tự hào của bệnh viện. Nếu năm 2019 chúng tôi đạt Tiêu chuẩn vàng thì sang năm 2020 đã đạt chứng nhận Bạch kim và đến năm 2024 thì vinh dự đạt chứng nhận Kim cương của WSO. Đây là mức cao nhất của WSO trao tặng và BVĐK Đồng Nai là bệnh viện tuyến tỉnh hiếm hoi của miền Nam đạt chuẩn này".

Để có được những thành tựu trên, bệnh viện đã có sự chuẩn bị lâu dài, từ trang thiết bị đến đào tạo nhân sự. "Khi xây cơ sở mới này, chúng tôi đã yêu cầu thiết kế hệ thống liên phòng mổ, đó là bước chuẩn bị cho việc triển khai công nghệ ghép thận sau này", Giám đốc BVĐK Đồng Nai tâm sự.

Về nhân sự, bên cạnh cử đội ngũ y bác sĩ đi đào tạo các kỹ thuật chuyên sâu, bệnh viện còn mở ra cơ chế tuyển dụng những BS có trình độ cao với mức lương đãi ngộ riêng, nhờ đó thu hút được nhân tài phục vụ cho bệnh viện. "Với những thành tựu đạt được trong thời gian qua cùng với đội ngũ y bác sĩ đông đảo và trình độ giỏi đang có, chúng tôi hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện hạng đặc biệt", BS Tuấn nói.