Hành trình 10 năm tại ‘nhà máy gỗ không ngủ’ ở miền Tây

Nhà máy của Công ty MDF VRG Kiên Giang nhìn từ trên cao ẢNH: ĐÀO PHONG

Và quả thực, khi chứng kiến dây chuyền máy móc khổng lồ, hiện đại với mức độ tự động hóa rất cao, PV đã thực sự choáng ngợp. Rất ít kỹ sư và công nhân đứng máy, thế nhưng những tấm gỗ công nghiệp liên tục chạy trên dây chuyền và ra tới khu đóng gói thành phẩm theo một quy trình đều đặn và chính xác.

Hành trình 10 năm

Với công suất thiết kế 75.000 m³/năm, tuy nhiên, trong năm 2025, MDF VRG Kiên Giang (nằm trong Khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) đã sản xuất tới gần 140.000 m³ gỗ (đạt 186% công suất thiết kế). Các báo cáo từ công ty cho thấy, kể từ năm 2017, sản lượng sản xuất của công ty luôn cao hơn công suất thiết kế và tăng mạnh theo từng giai đoạn. Chỉ tính riêng trong năm 2025, công ty đã đạt tổng doanh thu hơn 833 tỉ đồng, lợi nhuận 31,6 tỉ đồng; nộp ngân sách hơn 34 tỉ đồng và thu nhập bình quân của người lao động đạt 13,5 triệu đồng/tháng. Công ty đã hoàn thành mục tiêu xóa toàn bộ lỗ lũy kế phát sinh trong giai đoạn đầu hoạt động, bảo toàn và phát triển hiệu quả nguồn vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Ngược dòng quá khứ, năm 2013, trước yêu cầu nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu rừng trồng, phát triển công nghiệp chế biến sâu và tạo động lực tăng trưởng cho khu vực Tây Nam bộ, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã quyết định đầu tư dự án nhà máy chế biến gỗ MDF Kiên Giang. Với tổng mức đầu tư hơn 1.360 tỉ đồng, đây là một trong những dự án công nghiệp trọng điểm của tập đoàn tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Dây chuyền nhà máy vận hành 24/24 ẢNH: ĐÀO PHONG

Ngày 14.3.2016, nhà máy MDF VRG Kiên Giang khánh thành với dây chuyền ép liên tục của Siempelkamp (Đức) – thương hiệu nổi tiếng thế giới về công nghệ sản xuất ván gỗ công nghiệp. Ngày 21.6.2016, Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang được thành lập. Từ đây, hành trình của trung tâm sản xuất MDF hiện đại tại phía nam bắt đầu.

Nguyên liệu sản xuất của công ty được chọn lọc từ các nguồn gỗ bạch đàn, tràm nước và keo lai, đảm bảo hợp pháp, có kiểm soát và thân thiện với môi trường, phù hợp cho các ứng dụng sơn phủ, phủ melamine, laminate, veneer cũng như gia công nội thất cao cấp.

Các dòng sản phẩm chủ lực bao gồm: MDF, HDF, HDF Sàn, HMR, HMR E1, HMR Carb, HMR V313, FSC với độ dày từ 3 - 30 mm, kèm theo các chứng nhận sản phẩm như FSC COC, chứng nhận Carb/EPA TSCA, chứng nhận hợp quy... đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng và tiêu chuẩn môi trường.

Suốt 10 năm, từ những ngày đầu gian khó, MDF VRG Kiên Giang đã liên tục triển khai đồng bộ các giải pháp tối ưu hóa sản xuất, kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất lao động, đào tạo nguồn nhân lực và đầu tư chiều sâu cho công nghệ. 10 năm qua, công ty đã đi từ giai đoạn khó khăn đến ổn định, từ ổn định đến phát triển và đang đứng trước giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ.

Nỗ lực chuyển mình

Những ngày tháng 6.2026, bên trong Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang, ngày cũng như đêm, dây chuyền máy móc vẫn liên tục hoạt động không ngơi nghỉ. Phía bên ngoài, những tàu chở gỗ tràm, gỗ keo, gỗ bạch đàn liên tục cập bến. Nguyên liệu nhanh chóng được đưa vào phân loại, sơ chế và băm dăm. Ngay sau đó, dăm gỗ được đưa vào dây chuyền. Chỉ trong thời gian rất ngắn, những tấm gỗ thành phẩm đã ra xuất hiện và nhanh chóng được đưa lên xe và vận chuyển đến khách hàng. Ở một phía khác, nhà máy keo UF với 3 bồn chứa lớn cũng vận hành liên tục (công suất cao nhất 90 tấn keo/ngày) nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu.

Năm 2025, MDF VRG Kiên Giang sản xuất và tiêu thụ gần 140.000 m³ gỗ công nghiệp ẢNH: ĐÀO PHONG

Trong một nhà máy có mức độ tự động hóa cao, đằng sau những tấm ván đều đặn rời dây chuyền là sự tập trung cao độ của đội ngũ kỹ sư, công nhân vận hành để giữ cho nhà máy hoạt động suốt ngày đêm. Ở mỗi công đoạn, yêu cầu kỹ thuật đều rất chặt chẽ, bởi chỉ một sai lệch nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Cách nhà máy khoảng 20 km, cánh rừng tràm và keo lai do công ty quản lý đang sinh trưởng tốt. Ngay từ những ngày đầu triển khai dự án, MDF VRG Kiên Giang đã xác định chủ động nguồn nguyên liệu là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững và năng lực cạnh tranh lâu dài. Sau nhiều năm nỗ lực, hiện tại, công ty đang quản lý và bảo vệ 3.900 ha đất lâm nghiệp tại các xã Hòn Đất, Bình Sơn và Vân Khánh (tỉnh An Giang). Với tổng mức đầu tư hơn 110 tỉ đồng, dự kiến dự án đạt năng suất bình quân 30–35 m³/ha/năm, tương đương khoảng 27.000 tấn gỗ nguyên liệu mỗi năm cung cấp cho nhà máy.

Suốt 10 năm bền bỉ, những nỗ lực của MDF VRG Kiên Giang được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng: Cờ Thi đua của Chính phủ, Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Top 10 ESG Việt Nam Xanh, Top 30 doanh nghiệp tiêu biểu về Năng lượng và Môi trường xanh Việt Nam…

Theo ông Nguyễn Ngọc Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang), bước vào giai đoạn phát triển mới, công ty kiên định với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp chế biến gỗ công nghiệp hiện đại, thông minh và phát triển bền vững hàng đầu Việt Nam. Trong đó, MDF Kiên Giang đẩy mạnh triển khai số hóa điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất, tài chính và kho vật tư hướng đến mô hình nhà máy thông minh, xanh, phát triển bền vững. Công ty cũng tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, tiết giảm giá thành và kiểm soát chi phí.

Điều dễ nhận thấy khi đến MDF VRG Kiên Giang là nhịp vận hành bền bỉ của một doanh nghiệp gần như không có khoảng lặng. Mỗi ca sản xuất nối tiếp nhau như những mắt xích trong một guồng máy lớn. Những cây gỗ tràm, gỗ keo, gỗ bạch đàn từ rừng được đưa vào dây chuyền chế biến hiện đại để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao hơn, phục vụ thị trường nội thất, xây dựng và xuất khẩu. Qua đó, nhà máy không chỉ tạo việc làm, đóng góp ngân sách, mà còn góp phần nâng giá trị kinh tế của cây rừng trồng trên vùng đất miền Tây.