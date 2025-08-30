Hành trình 15 năm các sản phẩm ECOGREEN từ Mỹ chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng sống cho người Việt

Tiếng vó ngựa mở đường chuẩn mực mới cho thị trường chăm sóc sức khỏe

Năm 2010, phim quảng cáo Sâm Alipas với hình ảnh người đàn ông phong độ cưỡi ngựa đầy dũng mãnh, tự tin phi nước đại trong tiếng vó ngựa dồn vang, vượt qua các thử thách - lần đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia và nhiều phương tiện truyền thông chính thống - ngay lập tức gây ấn tượng mạnh mẽ với hàng triệu khán giả. Không chỉ là một phim quảng cáo hoành tráng "đậm chất Mỹ", "sâm dành cho nam giới" Alipas từ Mỹ cũng mang đến thông điệp khoa học hiện đại nhưng đầy cảm xúc, nhân văn, hoàn toàn khác biệt so với những sản phẩm trước đó.

Đây cũng là thời điểm đầu tiên người Việt được tiếp cận chính thức và thuận tiện với một sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, tăng cường sinh lý nam giới, sản xuất tại Mỹ, nhập khẩu chính hãng về Việt Nam, có cơ chế tác dụng rõ ràng, các thành phần nguyên liệu thiên nhiên cao cấp được nghiên cứu khoa học, chứng minh lâm sàng đầy đủ. Và ngay lập tức, Alipas đã nhận được sự ủng hộ, sử dụng của giới chuyên gia và hàng triệu khách hàng, cho đến tận ngày hôm nay.

Sự xuất hiện của Alipas đã mở đường và tiên phong tạo dựng chuẩn mực mới cho sản phẩm bảo vệ sức khỏe chất lượng cao ECOGREEN của Mỹ cho người Việt Nam ở thời điểm thị trường chăm sóc sức khỏe còn sơ khai, chủ yếu là sử dụng các sản phẩm thảo dược truyền thống với quy trình sản xuất đơn giản, chưa được nghiên cứu, chứng minh khoa học.

Từ thành công đột phá của Alipas, thương hiệu ECOGREEN tiếp tục hành trình chăm sóc sức khỏe người Việt bằng nhiều sản phẩm chuyên biệt khác, được nhập khẩu chính hãng và phân phối độc quyền bởi Công ty Dược phẩm ECO, với chất lượng và hiệu quả luôn được đặt lên hàng đầu. Các sản phẩm gồm Angela Gold (hỗ trợ bảo vệ sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ); JEX (chăm sóc xương khớp); OTiV (giúp tăng cường máu não, cải thiện đau đầu, mất ngủ, giảm trí nhớ), Hewel (hỗ trợ thải độc gan), RiTANA (cải thiện sắc tố da, giúp da sáng mịn); Faz (hỗ trợ điều hòa mỡ máu, giảm nguy cơ bệnh tim mạch), Wit (hỗ trợ tăng cường thị lực, bảo vệ mắt sáng khỏe) và Qik Hair (giúp giảm rụng tóc, chăm sóc tóc chắc khỏe) đã trở thành những người bạn đồng hành thân thiết trong cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc, tự chủ của hàng triệu người Việt Nam, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi.

Kể từ lần ra mắt sản phẩm đầu tiên vào năm 2010 cho đến nay, các sản phẩm ECOGREEN không ngừng hoàn thiện và cải tiến về chất lượng, giữ vững niềm tin với hàng triệu khách hàng

Chất lượng làm nên thương hiệu

Giá trị đặc biệt cũng là quan trọng nhất của dòng sản phẩm ECOGREEN từ Mỹ chính là nguồn nguyên liệu thiên nhiên nhập khẩu chính ngạch từ các tập đoàn uy tín hàng đầu thế giới tại Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ… và công nghệ sản xuất hiện đại tại các nhà máy được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của FDA (Mỹ). ECOGREEN ưu tiên sử dụng các hoạt chất thiên nhiên được tinh chiết bằng những công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, nhằm giữ lại tối đa các hoạt chất sinh học quý giá từ nhiều loại thảo dược, loại bỏ những chất không cần thiết thậm chí độc hại; đồng thời được chứng minh khoa học tác dụng vượt trội cũng như sự an toàn với sức khỏe người sử dụng.

Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khoa học, hiệu quả của Dược phẩm ECO được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín, khẳng định vị trí tiên phong của thương hiệu ECOGREEN trong chăm sóc sức khỏe toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người tiêu dùng

Bên cạnh tập trung vào hiệu quả cải thiện, nâng cao sức khỏe cho người sử dụng, ECOGREEN còn tiên phong và đầu tư lớn cho chiến lược truyền thông giáo dục kiến thức y khoa, sức khỏe cho người dân. Suốt 15 năm, hàng ngàn chương trình giao lưu tọa đàm, chia sẻ thông tin, các nội dung được hỗ trợ phát hành trên hàng loạt cơ quan truyền thông báo chí chính thống quốc gia, tiếp cận hàng chục triệu lượt người dân trên toàn quốc, mang nhiều thông tin, kiến thức khoa học hữu ích tới cho cộng đồng, giúp người dân chủ động và thông thái lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn.

ECOGREEN tiên phong đưa kiến thức y khoa đến gần người dân hơn thông qua các buổi giao lưu tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành và người nổi tiếng

Dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp của ECOGREEN từ Mỹ do Công ty Dược phẩm ECO nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền cũng nhận được sự ủng hộ của hơn 25.000 nhà thuốc trên toàn quốc khi mang đến cho các nhà thuốc cơ hội được phân phối dòng sản phẩm chất lượng cao, đồng hành với người tiêu dùng trong hành trình chăm sóc sức khỏe an toàn và hiệu quả.

Trải qua hơn 15 năm, chất lượng của các sản phẩm ECOGREEN đã được kiểm nghiệm qua nhiều công trình nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, và đặc biệt là hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam với hàng chục triệu lượt mua sản phẩm, trong đó không ít khách hàng đã sử dụng sản phẩm nhiều năm liền và hài lòng với những tác dụng cải thiện sức khỏe, thể chất và tinh thần khỏe rõ rệt mà các sản phẩm mang lại.

Sản phẩm chăm sóc sức khỏe ECOGREEN của Công ty Dược phẩm ECO (từ Mỹ) có bán tại hơn 25.000 nhà thuốc trên toàn quốc

Sản phẩm của ECOGREEN luôn dẫn đầu về uy tín, chất lượng trên thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe Việt Nam hơn 15 năm qua, góp phần quan trọng việc hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe, nâng tầm chất lượng sống với những sản phẩm chính hãng, được kiểm chứng khoa học về hiệu quả và an toàn. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các chuyên gia đầu ngành và hơn 25.000 nhà thuốc trên toàn quốc, tiếp tục tin tưởng, lan tỏa sản phẩm đến hàng triệu người tiêu dùng, hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Hàng triệu người tin dùng và duy trì sử dụng hàng chục năm

Với hàng chục triệu sản phẩm được khách hàng tin dùng trong 15 năm qua, không khó để có thể tìm trong cộng đồng nhiều địa phương trên cả nước những khách hàng đã sử dụng các sản phẩm ECOGREEN từ Mỹ hơn một thập kỷ, thậm chí cả gia đình cùng dùng các sản phẩm và giới thiệu cho nhiều người thân, bạn bè cùng sử dụng. Đó là minh chứng rõ nét cho hiệu quả, an toàn và sự cần thiết của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao đối với cộng đồng.

Các sản phẩm sức khỏe nhập khẩu từ Mỹ của ECOGREEN được hàng triệu khách hàng tin dùng trong suốt 15 năm qua

Chú trọng Chất lượng và Minh bạch: Nền tảng gắn kết với khách hàng hàng chục năm của ECOGREEN

Công ty Dược phẩm ECO đặc biệt chú trọng việc theo dõi, giám sát chặt chẽ về nguồn nguyên liệu, quy trình quản trị chất lượng sản phẩm trong hợp tác với các nhà sản xuất nguyên liệu và sản xuất thành phẩm tại châu Âu và Mỹ. Đầu tư lớn vào công nghệ sản xuất theo chuẩn quốc tế cũng là đòi hỏi mang tính chiến lược của Dược phẩm ECO khi nỗ lực để cùng các đối tác mang đến cho thị trường Việt Nam những sản phẩm chất lượng cao, an toàn với chi phí hợp lý. Từ đó, các sản phẩm của ECOGREEN (Mỹ) luôn nhận được sự tin tưởng của giới chuyên môn, đồng thời tạo dựng niềm tin vững chắc với người tiêu dùng. Tất cả sản phẩm đều minh bạch về nguồn gốc, rõ ràng trong công bố thành phần và chất lượng.

Trong bối cảnh thị trường chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam mới đây công bố nhiều sai phạm trong việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm giả, kém chất lượng, người tiêu dùng càng yên tâm khi lựa chọn các sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng Mỹ, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi công ty dược uy tín.

Đặt tiêu chí minh bạch, xác thực, gắn kết phục vụ khách hàng tốt nhất, Dược phẩm ECO đã thực hiện chương trình Khách hàng thân thiết và Xác thực hàng chính hãng, tích điểm đổi quà thông qua cào tem trên từng sản phẩm từ nhiều năm nay.

Mỗi sản phẩm ECOGREEN khi phân phối tại Việt Nam đều được dán tem cào công nghệ cao để khách hàng có thể chủ động xác thực hàng chính hãng và tham gia chương trình khách hàng thân thiết, tích điểm đổi quà. Dược phẩm ECO cũng triển khai hàng loạt giải pháp chăm sóc khách hàng hiện đại với tổng đài điện thoại tư vấn miễn phí về y khoa và sản phẩm, các hệ thống công nghệ kết nối khách hàng trực tuyến khép kín như website fanpage, zalo và trang thương mại điện tử chính thức Ecogreen.com.vn. Hệ thống công nghệ kết nối và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, kịp thời, tận tâm và chuyên nghiệp của Dược phẩm ECO tạo nên sự tin tưởng, gắn kết với khách hàng khi lựa chọn và sử dụng sản phẩm.

ECOGREEN đồng hành với người tiêu dùng Việt qua nhiều chương trình tri ân thiết thực và ý nghĩa

Dược phẩm ECO cũng vừa đưa vào hoạt động chuỗi cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm ECOGREEN trong Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC nhằm có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp với khách hàng và mang lại thêm nhiều giá trị hữu ích cho người dân với những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nâng cao kiến thức y khoa cho cộng đồng.

Khách hàng an tâm lựa chọn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt, an toàn, chính hãng với chi phí hợp lý của ECOGREEN tại VNVC SHOP ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Với hơn 15 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, các sản phẩm ECOGREEN không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, bền bỉ thực hiện đồng hành cùng các chiến dịch truyền thông giáo dục cộng đồng. Đây là minh chứng cho cam kết gắn kết của doanh nghiệp Mỹ và doanh nghiệp Việt Nam với mục tiêu mang đến cho người dân Việt Nam những sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp, đóng góp nguồn thu thuế ổn định và tăng trưởng, tạo thêm hàng nghìn công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp lớn cho các hoạt động xã hội, từ thiện. Từ đó, góp phần thực hiện chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là chủ trương chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và nâng cao sức khỏe, phòng bệnh cho toàn dân của Bộ Chính trị.



Công ty Dược phẩm ECO thường xuyên đồng hành cùng nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống cộng đồng

Công ty Dược phẩm ECO luôn chấp hành, thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, hoàn thành nghĩa vụ thuế, đóng góp to lớn cho ngân sách nhà nước