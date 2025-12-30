Hành trình 15 năm Phòng khám Da liễu Táo Đỏ: Đồng hành cùng làn da Việt

Trong suốt 15 năm, Táo Đỏ tập trung tạo ra giá trị cộng đồng bền vững: giúp người bệnh tiếp cận điều trị đúng chuyên môn, giảm gánh nặng dai dẳng của các bệnh lý da liễu mãn tính, cải thiện chất lượng sống và khôi phục sự tự tin trong học tập, công việc, giao tiếp. Từ những ca bệnh cần theo dõi lâu dài đến nhu cầu thẩm mỹ nội khoa ngày càng phổ biến, phòng khám luôn đặt tiêu chuẩn chuyên môn và trải nghiệm người bệnh làm trọng tâm.

Bước vào giai đoạn mới, khi ngành y tế Việt Nam chuyển dịch mạnh mẽ sang y tế số, Táo Đỏ đẩy nhanh chuẩn hóa vận hành và số hóa dữ liệu y khoa, đồng thời phát triển mô hình chăm sóc linh hoạt kết hợp khám trực tiếp và theo dõi từ xa, phù hợp với đặc thù da liễu cần tái khám và quản lý tiến triển. Đặc biệt, đội ngũ quản lý trẻ cùng ThS. Minh Châu, người được đào tạo 6 năm tại Hoa Kỳ học chuyên ngành Quản lý Dữ liệu và từng làm việc tại Tập đoàn FPT, đang thúc đẩy quản trị và số hóa, nâng cao chất lượng chăm sóc. 15 năm là dấu ấn của niềm tin và cũng là cam kết tiếp tục phục vụ cộng đồng: để mỗi người Việt đều có cơ hội sở hữu làn da khỏe mạnh và cuộc sống tốt đẹp hơn.