Hành trình 15 năm Phòng khám Da liễu Táo Đỏ: Đồng hành cùng làn da Việt

Thông tin dịch vụ
30/12/2025 14:59 GMT+7

Khép lại năm 2025, Phòng khám Da liễu Táo Đỏ kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển, dấu mốc của hành trình kiên định phục vụ sức khỏe làn da người Việt bằng nền tảng khoa học, an toàn và nhân văn.

Hành trình 15 năm Phòng khám Da liễu Táo Đỏ: Đồng hành cùng làn da Việt - Ảnh 1.

Trong suốt 15 năm, Táo Đỏ tập trung tạo ra giá trị cộng đồng bền vững: giúp người bệnh tiếp cận điều trị đúng chuyên môn, giảm gánh nặng dai dẳng của các bệnh lý da liễu mãn tính, cải thiện chất lượng sống và khôi phục sự tự tin trong học tập, công việc, giao tiếp. Từ những ca bệnh cần theo dõi lâu dài đến nhu cầu thẩm mỹ nội khoa ngày càng phổ biến, phòng khám luôn đặt tiêu chuẩn chuyên môn và trải nghiệm người bệnh làm trọng tâm.

Hành trình 15 năm Phòng khám Da liễu Táo Đỏ: Đồng hành cùng làn da Việt - Ảnh 2.

Bước vào giai đoạn mới, khi ngành y tế Việt Nam chuyển dịch mạnh mẽ sang y tế số, Táo Đỏ đẩy nhanh chuẩn hóa vận hành và số hóa dữ liệu y khoa, đồng thời phát triển mô hình chăm sóc linh hoạt kết hợp khám trực tiếp và theo dõi từ xa, phù hợp với đặc thù da liễu cần tái khám và quản lý tiến triển. Đặc biệt, đội ngũ quản lý trẻ cùng ThS. Minh Châu, người được đào tạo 6 năm tại Hoa Kỳ học chuyên ngành Quản lý Dữ liệu và từng làm việc tại Tập đoàn FPT, đang thúc đẩy quản trị và số hóa, nâng cao chất lượng chăm sóc. 15 năm là dấu ấn của niềm tin và cũng là cam kết tiếp tục phục vụ cộng đồng: để mỗi người Việt đều có cơ hội sở hữu làn da khỏe mạnh và cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm chủ đề

Phòng khám Da liễu Táo Đỏ Hành trình 15 năm làn da người Việt phục vụ sức khỏe
RSS

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
