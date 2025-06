Hành trình 20 năm nâng cao chỉ số PCI của Long An

Cải cách nổi bật hướng đến nhà đầu tư, doanh nghiệp

Trong suốt 20 năm triển khai PCI, Long An đã có những bước tiến vượt bậc, trở thành một trong những địa phương cải cách mạnh mẽ, bền bỉ và nhất quán hàng đầu cả nước.

Theo công bố PCI năm 2024 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Long An được vinh danh đứng thứ 2 toàn quốc trong bảng xếp hạng các địa phương có cải cách nổi bật nhất trong suốt 2 thập kỷ triển khai PCI. Đây là một minh chứng rõ nét cho nội lực đổi mới và cam kết hành động xuyên suốt của hệ thống chính quyền tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Long An xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản năm 2025 BẮC BÌNH

Riêng năm 2024, với 72,64 điểm (tăng 1,7 điểm so với năm 2023), Long An tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước khi giữ vững vị trí top 3 trên bảng xếp hạng PCI. Từ vị trí thứ 42 trong lần công bố của VCCI vào năm 2006, Long An đã vượt qua nhiều thách thức, không ngừng cải tiến phương thức điều hành, lấy doanh nghiệp làm trung tâm để bứt phá vững chắc như hôm nay.

Thành quả trên không chỉ là kết quả của các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh mang tính chiến lược, mà còn là minh chứng cho tư duy quản trị hiện đại, lấy doanh nghiệp làm trung tâm để đồng hành và phục vụ. Trong suốt quá trình đó, Long An đã không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch, cải thiện hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời chuyển đổi số mạnh mẽ trong cung cấp dịch vụ công.

Theo Sở Tài chính Long An, từ năm 2023, tỉnh triển khai đánh giá bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Đây cũng là mục tiêu mà UBND tỉnh đặt ra để các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện đồng lòng, chung tay cải cách, nâng cao năng lực điều hành kinh tế của đơn vị, địa phương, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Qua kết quả khảo sát, đa số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đều tin tưởng môi trường đầu tư của tỉnh Long An ngày càng cải thiện hơn và chất lượng quản lý, điều hành của các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Xúc tiến đầu tư hiệu quả

Cùng với triển khai đánh giá Bộ chỉ số DDCI, thời gian qua, tỉnh Long An đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, hình ảnh, môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn đến các nhà đầu tư, đối tác.

Trong xúc tiến đầu tư, định hướng của tỉnh là chủ động thu hút, hợp tác đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí ưu tiên. Thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, hàng loạt tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã đến Long An nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh thường xuyên tổ chức các hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, kịp thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nhờ đó, nhiều nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực, uy tín đã quyết định triển khai dự án tại Long An chỉ trong thời gian ngắn tiếp cận, nghiên cứu.

Với những cách làm mới, sáng tạo trong xúc tiến đầu tư, năm 2024, tỉnh vinh dự góp mặt trong top 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với doanh nghiệp lớn. Tính đến hết quý 1/2025, Long An có 2.278 dự án DDI với số vốn đăng ký hơn 511.000 tỉ đồng và 1.409 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 12.783,6 triệu USD.

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính Long An, cho biết trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chủ động tiếp xúc, cung cấp thông tin về các thế mạnh đến các nhà đầu tư tiềm năng; số hóa và công khai các tài liệu thông tin về tỉnh. Đây là những giải pháp mà tỉnh xác định là khâu đột phá chiến lược nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, giúp tỉnh tiếp cận gần hơn với các nhà đầu trong và ngoài nước.