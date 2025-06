Triển khai quy hoạch tỉnh, ‘đòn bẩy’ để Long An bứt phá hạ tầng

Ngay sau khi quy hoạch tỉnh Long An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 58-CT/TU ngày 7.11.2023 nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác triển khai quy hoạch. UBND tỉnh Long An cũng đã cụ thể hóa bằng chương trình hành động tại Quyết định số 4192/QĐ-UBND ngày 2.5.2024, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và địa phương.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, khảo sát tiến độ triển khai DA đường Vành đai 3 TP.HCM qua tỉnh Long An BẮC BÌNH

Cú hích tạo động lực cho hạ tầng giao thông phát triển

Sự nhất quán từ chủ trương đến hành động cho thấy quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị tỉnh Long An trong việc đưa quy hoạch tỉnh vào đời sống. Một trong những thành tựu quan trọng và rõ nét nhất là sự khởi sắc đồng bộ của hệ thống hạ tầng giao thông. Cùng với việc đầu tư, nâng cấp các tuyến đường nội tỉnh, Long An đã triển khai đầu tư các tuyến giao thông động lực quan trọng như đường Vành đai 3, đường Lương Hòa - Bình Chánh, ĐT.823D, ĐT.822B… và đang chuẩn bị đầu tư các tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM, đường tỉnh 827E, nâng cấp mở rộng đường tỉnh 830C… mang tính chất liên kết vùng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đặc biệt, việc tỉnh Long An mạnh dạn đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư 3 cây cầu trên tuyến đường tỉnh 827E bằng nguồn vốn vay ODA là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và năng lực huy động nguồn lực quốc tế trong phát triển hạ tầng.

Đến nay, nhiều công trình quan trọng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: đường Vành đai TP.Tân An, nút giao Hùng Vương - QL62, đường tỉnh 824 (đoạn Tua Một - cầu Kênh Ranh), đường tỉnh 825… Không chỉ thay đổi diện mạo giao thông, các công trình này còn giúp mở rộng không gian phát triển, tạo cú hích mạnh mẽ trong thu hút đầu tư. Năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP của Long An đạt 8,3%, cao hơn bình quân cả nước; chỉ số PCI đứng thứ 3/63 tỉnh, thành. Hàng loạt dự án (DA) có vốn đầu tư lớn đã được khởi công, như: Khu dân cư sinh thái, Khu thương mại du lịch (Ecopark), Khu công công nghiệp Tandoland, Nhà máy nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Trung tâm thương mại Aeon tại Tân An, Nhà máy dệt Thái Tuấn…

Đường Vành đai 3 TP.HCM qua tỉnh Long An dự kiến hoàn thành trong năm 2025 ẢNH: BẮC BÌNH

Huy động mọi nguồn lực và cách làm quyết liệt, hiệu quả

Trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn chế, việc huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp là một chiến lược thiết thực và quyết liệt mà Long An đang theo đuổi.

Báo cáo của Sở Tài chính Long An cho thấy, đến nay, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đều được tập trung chỉ đạo sát sao, có tiến độ cụ thể và lộ trình triển khai rõ ràng. Việc chuẩn bị khởi công đường tỉnh 827E (trục động lực TP.HCM - Long An - Tiền Giang) vào tháng 8.2025, cùng với 3 cây cầu lớn trên tuyến này vào năm 2026 là minh chứng sinh động cho cách làm linh hoạt để đạt hiệu quả cao của Long An.

Trong nhiệm kỳ XI, tỉnh Long An đã khởi công và khánh thành nhiều dự án nghìn tỉ ẢNH: BẮC BÌNH

Bên cạnh thuận lợi thì khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng là một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ chung của một số DA. Giải pháp mà tỉnh Long An đang tập trung thực hiện là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, minh bạch thông tin quy hoạch, công khai tiến độ và tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư hạ tầng. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh quy hoạch để phù hợp hơn với quy hoạch cấp trên và tình hình thực tiễn địa phương cũng đang được Sở Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai khẩn trương.

Sự phát triển hạ tầng giao thông hôm nay chính là tiền đề vững chắc cho tương lai phồn thịnh của tỉnh Long An. Trong tương lai gần, Long An chắc chắn sẽ trở thành điểm đến chiến lược trong hành lang kinh tế phía Nam, đóng vai trò động lực quan trọng cho cả vùng ĐBSCL và TP.HCM.