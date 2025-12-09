Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hành trình 25 năm đồng hành cùng nền nông nghiệp bền vững của Map Pacific Singapore

Thông tin dịch vụ
09/12/2025 11:41 GMT+7

Trong 25 năm đồng hành cùng ngành nông nghiệp, Map Pacific Singapore (MPS) luôn nỗ lực phát triển các giải pháp canh tác bền vững dựa trên đổi mới công nghệ, trách nhiệm cộng đồng và cam kết bảo vệ môi trường.

Là đối tác tin cậy của nông dân Việt Nam, hướng tới nền nông nghiệp xanh, MPS tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm sinh học có nguồn gốc tự nhiên, an toàn với môi trường. Đồng thời, MPS đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, giải pháp canh tác tiên tiến thông qua hội thảo chuyên đề, trình diễn thực tế và tư vấn kỹ thuật cho cộng đồng nông nghiệp.

Nhiều chương trình như "Dr. MAP - Đồng hành nông gia - Kiến tạo năng suất" và "Biological - Sức mạnh tự nhiên, thúc đẩy năng suất" đã được triển khai tại nhiều vùng trồng trọng điểm. Những hoạt động này giúp đưa kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại đến với người sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản và thúc đẩy canh tác bền vững.

Hành trình 25 năm đồng hành cùng nền nông nghiệp bền vững của Map Pacific Singapore - Ảnh 1.

Map Pacific Singapore tổ chức nhiều chuỗi hội thảo, đồng hành toàn diện cùng người nông dân

Với tầm nhìn dài hạn, Map Pacific Singapore tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác tin cậy của nông nghiệp Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ môi trường và xây dựng một tương lai bền vững.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Map Pacific Singapore


