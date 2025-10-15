Hành trình 3 năm gieo những hạt mầm…

(Từ trái qua) Giao lưu với tác giả đoạt giải Phạm Thị Hường (Hà Nội), đại sứ - ca sĩ Huỳnh Thật và giám khảo - Tiến sĩ Nguyễn Công Tráng ở lễ trao giải mùa 2 Ảnh: ĐỘC LẬP

Khởi đầu từ ý tưởng tiết kiệm, bảo đảm an ninh năng lượng cho quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng CP, đồng thời hình thành thói quen sử dụng điện an toàn và tiết kiệm cho người dân, cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen với tổng giải thưởng lên đến trên 100 triệu đồng và quà tặng - do Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đồng tổ chức - đã chính thức có mùa thi đầu tiên vào năm 2023. Từ ‘sân chơi’ quá hấp dẫn, các tác giả bằng trải nghiệm từ thực tế đã mạnh dạn hiến kế, giới thiệu ‘những câu chuyện hay tôi kể’ độc lạ… về điện, thói quen sử dụng điện tiết kiệm, an toàn trong gia đình và doanh nghiệp vô cùng hấp dẫn. Từ đó lan tỏa thói quen tốt vào đời sống thường nhật, tạo động lực để khách hàng duy trì thói quen tiết kiệm và sử dụng điện an toàn.

Ông Võ Quang Lâm, nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực VN và bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM trao giải nhất cho tác Trần Văn Tám, hạng mục bài viết ở mùa 3 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nói về ý nghĩa của cuộc thi mang lại, Tiến sĩ Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV EVNHCMC chia sẻ tại lễ tổng kết và trao giải mùa 3 năm 2025: ‘Song song với nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, Tổng công ty đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng văn hóa sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong cộng đồng xã hội. Và cuộc thi cùng Báo Thanh Niên đồng tổ chức, là một minh chứng sinh động’.

Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ niềm xúc động khi có cả những cụ bà hơn 86 tuổi vẫn ngồi viết tay bài dự thi, em bé mới 6 tuổi cũng tập tành quay video clip. ‘Các tác giả thuộc đủ mọi ngành nghề: nội trợ, công nhân, học sinh, sinh viên, giáo viên, bác sĩ… đã cho thấy sức hấp dẫn và tính đại chúng của cuộc thi. Như người xưa từng đúc kết ‘gừng càng già càng cay’, cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen tới mùa thứ 3 càng nhận nhiều bài dự thi hơn, nội dung phản ánh đa dạng hơn với nhiều vấn đề rất thiết thực trong đời sống liên quan đến sử dụng điện an toàn và tiết kiệm’, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhận định.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo trao giải nhất hạng mục Video ở mùa 3 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đặc biệt ở mùa 3, các hình thức truyền thống tiết kiệm trước trước đây như tận dụng củi khô, sử dụng bếp than… đã được thay thế bằng những cách làm đầy sáng tạo, như sáng kiến đun nước cho toàn trường bằng ủ trấu của thầy Vũ Xuân Quế ở Lào Cai đã giúp tiết kiệm được tiền triệu mỗi ngày. Trong khi đó là một kiến trúc sư, tác giả Trần Thị Phương ở TP.HCM lại để ý đến cách ánh sáng rơi lên bức tường mỗi chiều, cách màu rèm ảnh hưởng đến không khí trong phòng mỗi tối, điều tưởng nhỏ bé nhưng khi được điều chỉnh theo hướng tinh tế, tự nhiên cũng đã giúp chi trả tiền điện ít hơn. Càng tìm hiểu, chị nhận ra màu sơn tường, vật liệu sàn, màu của rèm và nội thất đều có thể giúp khuếch tán ánh sáng tự nhiên tốt hơn, làm không gian trở nên dịu mát mà không cần mở điều hòa cả ngày, giúp tiết kiệm điện rất nhiều mà nhiều người ít biết (bài Bí quyết tiết kiệm điện 'không đụng hàng' từ ánh sáng và màu sắc đăng trên Thanh Niên số ngày 30.5).

Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc EVNHCMC (bìa phải) và nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên trao giải cho tác giả nhận giải nhì hạng mục bài viết ở mùa 3 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đáng chú ý, tác giả Hồ Thị Như Thủy (TP.Huế) còn đưa ra sáng kiến mỗi hộ gia đình sở hữu một ‘tài khoản điện cá nhân’ như một profile Facebook - cập nhật hành vi sử dụng điện hằng ngày: quạt chạy bao lâu, tivi bật lúc nào, ai thường quên tắt đèn, ai sạc điện thoại suốt đêm... Các dữ liệu này được trực quan hóa thành biểu đồ đơn giản, có thể ghi tay hoặc nhập vào công cụ Google Sheet, nhờ đó dễ dàng xác định: người nào tiêu thụ điện nhiều nhất, thiết bị nào có hệ số sử dụng bất thường và đâu là ‘điểm nghẽn’ dẫn đến tình trạng tiêu thụ quá tải vào giờ cao điểm (bài 'Tài khoản điện cá nhân' như mạng xã hội chính chủ, tại sao không? đăng trên Thanh Niên số ngày 11.7). Có thể nói đây là một sáng kiến rất hay.

Đặc biệt, tác phẩm Tự học kỹ năng an toàn về điện: Không biết cứ hỏi... tổng đài 1900 545454 của tác giả Trần Văn Tám ở Củ Chi, TP.HCM là một câu chuyện thật sự hữu ích để ai cũng có thể tự mình khám phá các tiện ích quan trọng mà tổng đài Trung tâm Dịch vụ khách hàng (Tổng công ty Điện lực TP.HCM) đang hỗ trợ trong cuộc sống thường nhật.

Nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên và Giám đốc Trung tâm Truyền thông và thông tin điện lực Đinh Thị Bảo Ngọc trao giải 3, hạng mục bài viết ở mùa 3. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xin được trích lời nhận xét rất sâu sắc về thành công trên hành trình 3 năm gieo những hạt mầm ‘thói quen’ từ một cuộc thi đầy ý nghĩa từ Tiến sĩ Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV EVNHCMC: ‘Các bài dự thi không chỉ dừng lại ở những giải pháp kỹ thuật, mà còn phản ánh những hoạt động thường nhật, giản dị nhưng sâu sắc nghĩa về việc sử dụng điện an toàn - tiết kiệm. Sự xuất hiện của nhiều clip sinh động mang đến một phương thức tuyên truyền mới hấp dẫn, trực quan, thu hút đông đảo người theo dõi. Khi mỗi cá nhân cùng chung tay, những hành động nhỏ sẽ tạo nên sự thay đổi lớn. Đây không chỉ là sân chơi sáng tạo, mà còn minh chứng cho tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, vì một thành phố văn minh, tiết kiệm và phát triển bền vững’.