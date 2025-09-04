Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Hành trình 40 năm chinh phục ẩm thực thế giới của cá hồi Na Uy

Nguồn: Hội đồng Hải sản Na Uy
Nguồn: Hội đồng Hải sản Na Uy
04/09/2025 16:30 GMT+7

Kỷ niệm 40 năm ngày cá hồi Na Uy trở thành biểu tượng của sushi Nhật Bản, Hội đồng Hải sản Na Uy mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam cơ hội thưởng thức cá hồi cao cấp và nhận quà độc quyền qua chương trình hợp tác chiến lược giữa Hội đồng Hải sản Na Uy và các chuỗi nhà hàng, nhà bán lẻ.

Sushi là món ăn truyền thống của Nhật Bản với tuổi đời hơn 500 năm, nhưng việc dùng cá hồi sống trong sushi lại là sáng kiến của người Na Uy, được giới thiệu tới các đầu bếp Nhật Bản thông qua dự án "Project Japan". Năm 1985, Thor Listau - Bộ trưởng Thủy sản Na Uy lúc bấy giờ, cùng đoàn 20 người bao gồm các nhà xuất khẩu, người từ các tổ chức khác nhau đặt chân sang Nhật Bản để giới thiệu với người dân "Xứ sở Phù Tang" về món sushi cá hồi Na Uy thông qua dự án Project Japan.

Hành trình 40 năm chinh phục ẩm thực thế giới của cá hồi Na Uy- Ảnh 1.

Hơn 40 năm về trước, người Nhật ăn sushi chủ yếu từ cá ngừ và cá tráp biển. Cá hồi sống thời điểm đó không được sử dụng bởi họ cho rằng, những con cá hồi ở vùng biển Thái Bình Dương bị nhiễm ký sinh trùng, không có hương vị, màu sắc và mùi không thích hợp để ăn sống.

Do vậy, Thor Listau cùng phái đoàn đã "ôm tham vọng" thuyết phục người Nhật tin rằng cá hồi từ vùng biển lạnh Đại Tây Dương khác biệt, có thể làm sushi. Và họ đã thành công với chiến dịch chinh phục người Nhật dùng cá hồi Na Uy trong món sushi. Đến những năm 1990, Kaiten sushi (hay sushi băng chuyền) trở thành lựa chọn yêu thích tại Nhật, sau đó lan rộng khắp châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Làn sóng này đã đưa sushi đến gần hơn mọi người trên thế giới.

Thị trường sushi toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ những năm 2000, với tốc độ khoảng 30% mỗi năm vào năm 2008. Cá hồi Na Uy lúc bấy giờ đã ghi tên tuổi với những người sành ẩm thực trên thế giới bởi chất lượng vượt trội. Ngày nay, cá hồi Na Uy dẫn đầu nguyên liệu sushi tại 17/20 quốc gia, chiếm 53% thị trường cá hồi toàn cầu, xuất khẩu đến 113 nước. Lát cá hồi đỏ cam, mềm và béo ngậy đã trở thành biểu tượng ẩm thực thế giới trong 40 năm qua.

Hành trình 40 năm chinh phục ẩm thực thế giới của cá hồi Na Uy- Ảnh 2.

Cá hồi Na Uy được nuôi trồng bền vững trong môi trường nước biển trong lành và lạnh giá, tạo điều kiện lý tưởng để cá hồi Na Uy phát triển chậm rãi, hình thành thớ thịt săn chắc và đậm đà, giúp cá giữ được độ tươi ngon và an toàn khi dùng để chế biến các món sashimi, sushi. Nhờ chất lượng ổn định, quy trình kiểm soát nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, cá hồi Na Uy đã trở thành biểu tượng của sushi hiện đại, mở đường cho xu hướng thưởng thức hải sản cao cấp trên toàn cầu.

Hành trình 40 năm chinh phục ẩm thực thế giới của cá hồi Na Uy- Ảnh 3.

Trong tháng 8, để kỷ niệm tròn 40 năm ngày cá hồi Na Uy làm nên tên tuổi của sushi Nhật Bản và mang trải nghiệm cá hồi Na Uy chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng, Hội đồng Hải sản Na Uy mở rộng các hoạt động để tăng cường các mối quan hệ đối tác và quảng bá hải sản Na Uy tại Việt Nam. Một trong những điểm nhấn quan trọng là ký kết hợp tác chiến lược với các chuỗi nhà hàng Nhật Bản lớn là Zumwhere và Morico.

Từ nay đến ngày 30.9, khách hàng có thể thưởng thức sushi và sashimi cao cấp từ cá hồi Na Uy tươi ngon tại các nhà hàng đối tác của Hội đồng Hải sản Na Uy, bao gồm Zumwhere, Morico, Basta Hiro và Botejyu trong menu đặc biệt, thiết kế riêng để tôn vinh hương vị và kết cấu chuẩn mực của cá hồi Na Uy, nâng tầm trải nghiệm ẩm thực. Thực khách cũng sẽ có cơ hội tham gia chương trình quay số may mắn để giành những giải thưởng như áo đấu bóng đá hoặc quả bóng có chữ ký của siêu sao bóng đá quốc tế và là đại sứ thương hiệu toàn cầu của Hội đồng Hải sản Na Uy, Erling Haaland, một bộ dao dĩa tiện lợi hoặc một túi du lịch cao cấp.

Thông qua hợp tác với các chuỗi siêu thị hàng đầu như Homefarm, Vimexfood và Kome88, Hội đồng Hải sản Na Uy cũng đang nỗ lực đưa cá hồi Na Uy chất lượng cao, chuẩn hương vị nguyên bản từ Na Uy đến gần hơn với người tiêu dùng. Trong cùng khoảng thời gian này, khách hàng có thể đến các cửa hàng trong hệ thống đối tác của Hội đồng Hải sản Na Uy và nhận ngay những phần quà hấp dẫn như bộ thìa đũa tiện lợi mang thương hiệu Seafood from Norway, túi tote Seafood from Norway trong chương trình khuyến mãi.

