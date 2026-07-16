Tháng 9.2021, khi đại dịch Covid-19 tạm lắng xuống, thông tin về số học sinh rơi vào cảnh mất cha, mẹ, hoặc mất cả cha lẫn mẹ lên đến 1.517 em khiến ai cũng bàng hoàng, xót thương.

Ngay lập tức, Ban biên tập Báo Thanh Niên đã họp khẩn và chính thức phát động chương trình bảo trợ trẻ mồ côi mang tên Cùng con đi tiếp cuộc đời vào ngày 16.9.2021.

Đây không chỉ là một "chiến dịch" thiện nguyện, mà là nén nhang lòng với người ra đi. Báo Thanh Niên đã cùng với các đơn vị, cá nhân hảo tâm tích cực đồng hành, bảo trợ chi phí học tập cho các em đến năm 18 tuổi hoặc đến khi hoàn thành chương trình đại học.

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao quà hỗ trợ các cháu ở Gò Vấp, TP.HCM Ảnh: Khả Hòa

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, tiền hỗ trợ cho thiếu nhi ở Tân Bình, TP.HCM Ảnh: Ngọc Dương

Theo chỉ đạo của Ban biên tập Báo Thanh Niên, các phóng viên lập tức tỏa đi các ngõ hẻm vẫn còn giăng dây cách ly để tiếp cận với gia đình có người thân ra đi vì Covid-19 nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho các em và gia đình, đồng thời thu thập thông tin để thực hiện bảo trợ lâu dài cho các em.

Tính đến nay, đã có hàng trăm buổi trao tiền hỗ trợ khẩn cấp cho gần 2.000 trẻ, ký kết thỏa thuận bảo trợ lâu dài đến khi trẻ tròn 18 tuổi cho gần 500 lượt trẻ mồ côi do Covid-19 và 86 trẻ mồ côi do cơn bão Yagi (bão số 3 năm 2024 tại các tỉnh vùng cao miền Bắc) cùng những hoạt động khác dành cho trẻ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, động viên trẻ mồ côi tại lễ trao tiền hỗ trợ cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM), ngày 5.11.2021 Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Tính đến tháng 5.2026, chương trình đã vận động được tổng kinh phí hơn 76,2 tỉ đồng; hơn 2.200 lượt trẻ em đã thụ hưởng sự hỗ trợ từ chương trình. Điều quan trọng hơn, chương trình đã bảo trợ toàn diện cho 550 em nhỏ đến năm 18 tuổi, trao hàng trăm suất học bổng cho các em vào đại học, giúp các em vững bước trên con đường học tập.

Bên cạnh đó, chương trình còn quan tâm đến sự phát triển thể chất và tinh thần của các em thông qua các đợt khám sức khỏe tổng quát, các chuyến du lịch dịp hè, chương trình vui chơi tết thiếu nhi, trung thu…

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cùng Tỉnh đoàn Bình Dương (nay là Thành đoàn TP.HCM) an ủi, động viên trẻ mồ côi tại lễ trao tiền hỗ trợ cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Bình Dương, ngày 5.11.2021 Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Với sự đồng hành của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, các em không những được chăm lo về mặt vật chất, tinh thần mà còn là nơi để các em có thể trải lòng và viết lên từng khoảnh khắc trưởng thành của chính mình, từ chuyện học tập đến ước mơ về tương lai.

Em Lâm Tâm Như, hiện là sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết cuộc sống của em đã thay đổi hoàn toàn sau đại dịch. Từ một cô bé được sống trong sự che chở của ba mẹ, ấp ủ ước mơ, hoài bão..., nhưng rồi mọi thứ khó khăn hơn kể từ khi ba của em ra đi trong đại dịch. Mọi quyết định, suy nghĩ, việc làm của em đều phải thận trọng hơn, vì giờ đây em chính là điểm tựa tinh thần và là niềm tự hào duy nhất của mẹ nên em tự ý thức, mình phải cố gắng sống tốt và suy nghĩ tích cực hơn.

Lễ ký kết chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời Ảnh: Ngọc Dương

May mắn thay, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã kết nối, để Tâm Như gặp được những vòng tay yêu thương, che chở, giúp em có thêm động lực về tinh thần và vật chất. Tâm Như bồi hồi: "Mặc dù em bị mất tình yêu thương của ba, nhưng bù lại em nhận được rất nhiều tình yêu thương từ các nhà bảo trợ, cộng đồng và cô chú ở Báo Thanh Niên, giúp em trưởng thành và tự tin với ước mơ của mình".

Nhiều ánh mắt, nụ cười của các em đã tươi hơn, sáng trong hơn so với những ngày giông bão ập đến lúc cao điểm dịch Covid-19. Đó chính là động lực để chúng tôi, những người làm chương trình tiếp tục, kiên trì theo đuổi và thực hiện có kết quả hành trình kết nối những vòng tay nhân ái.

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên trao hỗ trợ cho các em nhỏ mồ côi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng sau bão Yagi vào năm 2024 Ảnh: Đình Huy

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và chuẩn bị cho buổi gặp gỡ 5 năm chương trình vào ngày 16.9.2026, niềm vui của những người làm báo Thanh Niên vẫn chưa trọn vẹn, bởi hiện nay vẫn còn nhiều trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 chưa nhận được bảo trợ dài hạn hoặc những trẻ đã được bảo trợ nhưng do tình hình kinh tế gặp những trở ngại, nên chặng đường bước tiếp vẫn không khỏi gập ghềnh.

Đây là nỗi trăn trở lớn nhất của những người làm báo Thanh Niên. Nhưng với mục đích và ý nghĩa nhân văn, hành trình Cùng con đi tiếp cuộc đời vì thế sẽ không dừng lại.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (thứ 6 từ trái qua), với nhà bảo trợ và các trẻ cùng gia đình Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Báo Thanh Niên tiếp tục kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và những người bạn đồng hành cùng chung tay giúp thêm nhiều trẻ tìm được điểm tựa vững chắc để yên tâm học tập, nhằm hỗ trợ các em viết tiếp tương lai đời mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội mai sau.