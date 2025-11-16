Hành trình 50 năm gắn kết Việt - Đức trong kỷ nguyên số

Đại diện DAAD phát biểu tại sự kiện

Sự kiện diễn ra từ ngày 14 đến 16.11.2025 tại VGU, với sự tài trợ của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD). Hội thảo là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra mắt của VADA - mạng lưới kết nối các thế hệ lưu học sinh Việt Nam từng học tập, nghiên cứu tại Đức và hiện đang sinh sống, làm việc trên khắp cả nước.

Thành viên mạng lưới người Việt học tại Đức chụp hình lưu niệm

Đây sẽ là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện và bền chặt giữa hai quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ. Sự kiện quy tụ nhiều diễn giả là cựu lưu học sinh Đức đang giữ vai trò quan trọng tại các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.



Ông Võ Quang Huệ cùng các cựu học sinh khác chia sẻ kinh nghiệm tại sự kiện

Các tham luận tập trung vào những chủ đề nổi bật như chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo, phát triển kỹ năng trong nền kinh tế số, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khả năng chống chịu toàn cầu. Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm chiều 15.11, nơi các cựu lưu học sinh tiêu biểu chia sẻ hành trình sự nghiệp, đóng góp cho hợp tác Việt - Đức, đồng thời diễn ra lễ ra mắt chính thức Mạng lưới VADA.

Hội thảo không chỉ tôn vinh đóng góp của cộng đồng lưu học sinh Việt - Đức trong giáo dục, nghiên cứu và hợp tác quốc tế mà còn góp phần quảng bá sự hỗ trợ của DAAD và nước Đức đối với Việt Nam, hướng đến vun đắp mối quan hệ gắn bó, phát triển bền vững giữa hai nước.