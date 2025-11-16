Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Hành trình 50 năm gắn kết Việt - Đức trong kỷ nguyên số

Diễm Quyên
Diễm Quyên
16/11/2025 21:15 GMT+7

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức (1975–2025), Trường Đại học Việt Đức (VGU) phối hợp cùng Mạng lưới người Việt Nam du học tại Đức (VADA) và Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tổ chức hội thảo 'Hành trình 50 năm cựu sinh viên Việt Nam - Đức: Từ tiên phong đến phát triển bền vững trong kỷ nguyên số'.

- Ảnh 1.

Đại diện DAAD phát biểu tại sự kiện

Sự kiện diễn ra từ ngày 14 đến 16.11.2025 tại VGU, với sự tài trợ của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD). Hội thảo là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra mắt của VADA - mạng lưới kết nối các thế hệ lưu học sinh Việt Nam từng học tập, nghiên cứu tại Đức và hiện đang sinh sống, làm việc trên khắp cả nước.

- Ảnh 2.

Thành viên mạng lưới người Việt học tại Đức chụp hình lưu niệm

Đây sẽ là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện và bền chặt giữa hai quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ. Sự kiện quy tụ nhiều diễn giả là cựu lưu học sinh Đức đang giữ vai trò quan trọng tại các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

- Ảnh 3.

Ông Võ Quang Huệ cùng các cựu học sinh khác chia sẻ kinh nghiệm tại sự kiện

Các tham luận tập trung vào những chủ đề nổi bật như chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo, phát triển kỹ năng trong nền kinh tế số, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khả năng chống chịu toàn cầu. Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm chiều 15.11, nơi các cựu lưu học sinh tiêu biểu chia sẻ hành trình sự nghiệp, đóng góp cho hợp tác Việt - Đức, đồng thời diễn ra lễ ra mắt chính thức Mạng lưới VADA.

Hội thảo không chỉ tôn vinh đóng góp của cộng đồng lưu học sinh Việt - Đức trong giáo dục, nghiên cứu và hợp tác quốc tế mà còn góp phần quảng bá sự hỗ trợ của DAAD và nước Đức đối với Việt Nam, hướng đến vun đắp mối quan hệ gắn bó, phát triển bền vững giữa hai nước.

Khám phá thêm chủ đề

VGU Hữu Nghị Việt Đức Mạng luới VADA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận