Hành trình 50 ngày sinh tồn của bé trai sinh non 27 tuần nặng hơn 1 kg

Người mẹ nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng tiểu, chuyển dạ sớm. Khi bé chào đời, cơ thể tím tái, hơi thở yếu ớt - sinh linh chỉ bằng gang tay ấy cần được giành giật sự sống ngay từ giây đầu tiên.

Tại Bệnh viện Phương Nam, đơn vị hồi sức sơ sinh (NICU) đặt ngay cạnh phòng sinh, bé được chuyển ngay về khoa trong điều kiện ấm áp, ổn định. ẢNH: N.C

Phổi chưa kịp nở - bé được hỗ trợ thở máy sớm tại phòng sinh

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tố Na, Bác sĩ Nhi và Sơ sinh Bệnh viện Phương Nam (Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) cho biết, ngay tại phòng sinh, bé được hỗ trợ bằng máy thở áp lực dương liên tục (NCPAP) để giúp phổi nở ra an toàn. Đây là "khoảnh khắc vàng" quyết định khả năng sống còn.

Với lợi thế đơn vị hồi sức sơ sinh (NICU) đặt ngay cạnh phòng sinh, bé được chuyển ngay về khoa trong điều kiện ấm áp, ổn định – tránh được nguy cơ hạ thân nhiệt, rối loạn huyết động, hay sang chấn nếu phải di chuyển xa như ở nhiều nơi khác.

Ngay khi chuyển về NICU, bé được bơm thuốc hỗ trợ phổi sớm trong 6 giờ đầu sau sinh. ẢNH. N.C

Hành trình giành lại hơi thở đầu tiên

"Bé được hỗ trợ thở máy không xâm lấn, nhưng diễn tiến phổi xấu nhanh, buộc phải đặt nội khí quản, thở máy với thông số cao và được bơm thuốc hỗ trợ phổi trong 6 giờ đầu – "thời gian vàng" giúp phổi nở và hoạt động hiệu quả hơn", bác sĩ Na chia sẻ.

Tuần đầu tiên là quãng thời gian mong manh nhất. Bé đối mặt với nhiễm trùng huyết sơ sinh, bệnh màng trong phổi nặng, và ống động mạch tim chưa đóng. Các bác sĩ phải điều chỉnh từng thông số thở, từng liều thuốc, từng giọt dịch truyền để duy trì huyết động ổn định.

Bác sĩ, điều dưỡng luôn theo sát, điều chỉnh từng thông số thở, từng liều thuốc, từng giọt dịch truyền để duy trì huyết động ổn định. ẢNH: N.C

"Đường truyền mỏng như sợi chỉ" và cuộc chiến chống nhiễm khuẩn

Để đưa thuốc và dịch nuôi sống bé, bác sĩ phải đặt đường truyền tĩnh mạch bằng những sợi dây mảnh như sợi chỉ - thành tựu của y học hiện đại dành riêng cho trẻ cực non tháng. Một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến mạch máu bé tổn thương.

Cùng lúc, nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện luôn rình rập. Tại NICU, quy trình chống nhiễm khuẩn được tuân thủ nghiêm ngặt: mọi dây truyền, dây thở đều được bảo vệ, cố định bằng lớp da nhân tạo thay vì dán trực tiếp lên da mỏng manh của bé để tránh trầy xước và nhiễm trùng.

Trong suốt 50 ngày tại NICU, hàng chục vấn đề được đánh giá quan tâm, chăm sóc điều trị cùng lúc, liên tục 24/24 cho một em bé sinh cực non. ẢNH: N.C

Sức mạnh từ giọt sữa mẹ và vòng tay Kangaroo

Khi bé còn đang thở máy, truyền dịch, mẹ vẫn được hướng dẫn vắt sữa, vận chuyển sữa và thực hiện phương pháp Kangaroo sớm - da kề da cùng con.

"Mẹ gần con thì mẹ có thêm động lực vắt sữa, con gần mẹ tăng cường hệ miễn dịch" - các bác sĩ động viên. Và đúng như thế, từng giọt sữa mẹ quý giá được nhỏ vào miệng bé, giúp tăng cường miễn dịch, ổn định nhịp tim, nhịp thở và chống nhiễm trùng. Mỗi mililit sữa, mỗi giây mẹ ôm con đều góp phần vào cuộc chiến sinh tồn ấy.

Khi bé còn đang thở máy, truyền dịch, mẹ vẫn được hướng dẫn vắt sữa, vận chuyển sữa và thực hiện phương pháp Kangaroo sớm – da kề da cùng con. ẢNH: N.C

Giữ đôi mắt sáng cho con

Với trẻ sinh cực non, biến chứng võng mạc là hiểm họa thường trực có thể gây mù lòa. Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phương Nam theo dõi sát sao, tinh chỉnh lượng oxy từng phút để đủ cho não phát triển nhưng không dư gây tổn thương mắt. Dinh dưỡng được tính toán tỉ mỉ để bé tăng trưởng đúng lứa tuổi thai.

Trở về trong vòng tay mẹ - trọn vẹn như một phép màu

Sau nhiều tuần chiến đấu, bé trai 1,1 kg ngày nào đã tự thở, tự bú mẹ hoàn toàn. Khi xuất viện, bé vừa đủ tháng, phát triển võng mạc mắt 10/10, cân nặng, chiều dài, vòng đầu đều đạt chuẩn như trẻ đủ tháng.

Từ một sinh linh mong manh giữa ranh giới sống - chết, bé đã trở thành minh chứng sống động cho năng lực của đội ngũ y bác sĩ và cho sức mạnh vô biên của tình mẹ.