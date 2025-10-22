Hành trình 50 ngày sinh tồn của bé trai sinh non 27 tuần nặng hơn 1 kg

Người mẹ nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng tiểu, chuyển dạ sớm. Khi bé chào đời, cơ thể tím tái, hơi thở yếu ớt - sinh linh chỉ bằng gang tay ấy cần được giành giật sự sống ngay từ giây đầu tiên.
Phổi chưa kịp nở - bé được hỗ trợ thở máy sớm tại phòng sinh
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tố Na, Bác sĩ Nhi và Sơ sinh Bệnh viện Phương Nam (Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) cho biết, ngay tại phòng sinh, bé được hỗ trợ bằng máy thở áp lực dương liên tục (NCPAP) để giúp phổi nở ra an toàn. Đây là "khoảnh khắc vàng" quyết định khả năng sống còn.
Với lợi thế đơn vị hồi sức sơ sinh (NICU) đặt ngay cạnh phòng sinh, bé được chuyển ngay về khoa trong điều kiện ấm áp, ổn định – tránh được nguy cơ hạ thân nhiệt, rối loạn huyết động, hay sang chấn nếu phải di chuyển xa như ở nhiều nơi khác.
Hành trình giành lại hơi thở đầu tiên
"Bé được hỗ trợ thở máy không xâm lấn, nhưng diễn tiến phổi xấu nhanh, buộc phải đặt nội khí quản, thở máy với thông số cao và được bơm thuốc hỗ trợ phổi trong 6 giờ đầu – "thời gian vàng" giúp phổi nở và hoạt động hiệu quả hơn", bác sĩ Na chia sẻ.
Tuần đầu tiên là quãng thời gian mong manh nhất. Bé đối mặt với nhiễm trùng huyết sơ sinh, bệnh màng trong phổi nặng, và ống động mạch tim chưa đóng. Các bác sĩ phải điều chỉnh từng thông số thở, từng liều thuốc, từng giọt dịch truyền để duy trì huyết động ổn định.
"Đường truyền mỏng như sợi chỉ" và cuộc chiến chống nhiễm khuẩnĐể đưa thuốc và dịch nuôi sống bé, bác sĩ phải đặt đường truyền tĩnh mạch bằng những sợi dây mảnh như sợi chỉ - thành tựu của y học hiện đại dành riêng cho trẻ cực non tháng. Một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến mạch máu bé tổn thương.
Cùng lúc, nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện luôn rình rập. Tại NICU, quy trình chống nhiễm khuẩn được tuân thủ nghiêm ngặt: mọi dây truyền, dây thở đều được bảo vệ, cố định bằng lớp da nhân tạo thay vì dán trực tiếp lên da mỏng manh của bé để tránh trầy xước và nhiễm trùng.
Sức mạnh từ giọt sữa mẹ và vòng tay Kangaroo
Khi bé còn đang thở máy, truyền dịch, mẹ vẫn được hướng dẫn vắt sữa, vận chuyển sữa và thực hiện phương pháp Kangaroo sớm - da kề da cùng con.
"Mẹ gần con thì mẹ có thêm động lực vắt sữa, con gần mẹ tăng cường hệ miễn dịch" - các bác sĩ động viên. Và đúng như thế, từng giọt sữa mẹ quý giá được nhỏ vào miệng bé, giúp tăng cường miễn dịch, ổn định nhịp tim, nhịp thở và chống nhiễm trùng. Mỗi mililit sữa, mỗi giây mẹ ôm con đều góp phần vào cuộc chiến sinh tồn ấy.
Giữ đôi mắt sáng cho con
Với trẻ sinh cực non, biến chứng võng mạc là hiểm họa thường trực có thể gây mù lòa. Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phương Nam theo dõi sát sao, tinh chỉnh lượng oxy từng phút để đủ cho não phát triển nhưng không dư gây tổn thương mắt. Dinh dưỡng được tính toán tỉ mỉ để bé tăng trưởng đúng lứa tuổi thai.
Trở về trong vòng tay mẹ - trọn vẹn như một phép màuSau nhiều tuần chiến đấu, bé trai 1,1 kg ngày nào đã tự thở, tự bú mẹ hoàn toàn. Khi xuất viện, bé vừa đủ tháng, phát triển võng mạc mắt 10/10, cân nặng, chiều dài, vòng đầu đều đạt chuẩn như trẻ đủ tháng.
Từ một sinh linh mong manh giữa ranh giới sống - chết, bé đã trở thành minh chứng sống động cho năng lực của đội ngũ y bác sĩ và cho sức mạnh vô biên của tình mẹ.
Bệnh viện Phương Nam đã triển khai chương trình THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM TRẺ SINH NON:
- Thăm khám theo lịch trình trẻ sơ sinh, đặc biệt là sơ sinh sinh non và sơ sinh nguy cơ cao sau xuất viện.
- Do các Bác sĩ Sơ sinh có kinh nghiệm phụ trách
- Rất nhiều vấn đề của trẻ sẽ được kiểm tra, đánh giá và tiếp tục theo dõi bao gồm: Tăng trưởng và phát triển; đánh giá lại bệnh và biến chứng sinh non, thuốc sử dụng.
- Đánh giá một số vấn đề khác như: thị lực, thính lực, thần kinh, vận động, tiêm chủng
Ba mẹ quan tâm tham khảo và đặt lịch khám tại Hotline: 1900 54 54 66
Bệnh viện Phương Nam - Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu
Tập đoàn bệnh viện sản nhi tư nhân hàng đầu Việt Nam cung cấp trải nghiệm xuất sắc với hệ sinh thái Sản - Phụ - Nhi - IVF - Đa Khoa - Thẩm Mỹ toàn diện.
- Địa chỉ: 2 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Mỹ, TP.HCM
- Hotline: 1900 54 54 66
- Tham khảo thêm tại website https://phuongchau.com/benhvienphuongnam/
Bình luận (0)