Hành trình 60 triệu dấu chân ở vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào ngày 17.12.1994. Một năm sau, Ban Quản lý vịnh Hạ Long được thành lập để quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Tuy nhiên, đến năm 1996 hoạt động bán vé tham quan mới chính thức được triển khai. Từ đó đến nay, lượng khách và nguồn thu từ vé liên tục tăng, góp phần quan trọng vào việc tái đầu tư cho hạ tầng, dịch vụ công và công tác bảo tồn.

30 năm qua, vịnh Hạ Long đón hơn 60 triệu lượt du khách

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, giai đoạn 1996 - 2025 ghi nhận hơn 33 triệu lượt khách quốc tế ghé thăm. Từ mức thu chỉ vài chục tỉ đồng/năm giai đoạn đầu, nguồn thu từ vé tham quan đã tăng trưởng mạnh, đạt gần 1.200 tỉ đồng vào năm 202, mức cao nhất từ trước đến nay, với 4.4 triệu lượt khách; trong đó khách quốc tế chiếm gần 2.9 triệu lượt.

Hiện giá vé tham quan ban ngày dao động từ 200.000 - 250.000 đồng/người/lần tùy tuyến. Vé lưu trú nghỉ đêm trên vịnh có mức từ 500.000 đến 750.000 đồng/người/lần, tùy chương trình du thuyền.

Với đà phát triển hiện nay, vịnh Hạ Long tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu, đóng góp lớn cho ngành du lịch Quảng Ninh và trở thành biểu tượng du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.