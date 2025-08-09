Hành trình 98 ngày giành giật sự sống trong ca nứt tử cung hy hữu tại TP.HCM

Quyết định chưa từng có tiền lệ

Ở tuần thứ 20 của thai kỳ, chị P. nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc với triệu chứng đau bụng bất thường. Kết quả kiểm tra cho thấy tử cung của chị bị nứt trên vết mổ cũ - một biến chứng sản khoa hiếm gặp và nguy hiểm, với nguy cơ vỡ tử cung, mất máu ồ ạt đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con. Theo phác đồ điều trị được áp dụng phổ biến, để đảm bảo an toàn tính mạng cho mẹ, thai phụ thường được chỉ định chấm dứt thai kỳ. Đó là lựa chọn y khoa hợp lý, nhưng là cú sốc tinh thần lớn đối với người mẹ đang dần cảm nhận từng cử động của con trong bụng.

Ê-kíp bác sĩ liên chuyên khoa đã phẫu thuật và chăm sóc cho sản phụ P. của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc

Trong cuộc hội chẩn khẩn cấp liên chuyên khoa, ThS.BS. Nguyễn Thị Tuyết Anh, Trưởng khoa Sản - Phụ khoa cùng ê-kíp đã cân nhắc một phương án khác: tiến hành phẫu thuật khâu vá vết nứt, gia cố thành tử cung để tiếp tục duy trì thai kỳ.

"Để đi đến quyết định này, chúng tôi đã phải tính toán kỹ lưỡng từng bước dựa trên cơ sở khoa học, trình độ chuyên môn của cả ê-kíp và chấp nhận rủi ro cao. Nhưng ánh mắt tràn đầy hy vọng của sản phụ buộc chúng tôi phải tìm mọi cách để cho cả hai mẹ con một cơ hội", bác sĩ Tuyết Anh chia sẻ.

Để tăng khả năng chịu lực cho vết khâu phục hồi, ê-kíp sử dụng lưới sinh học 3D (mesh thoát vị bẹn polyethylene không tan) gia cố vùng tử cung bị nứt. Ca mổ phức tạp kéo dài nhiều giờ, ê-kíp phẫu thuật vừa phải khéo léo đưa khối thai về vị trí an toàn, vừa vá lại vết nứt, đồng thời "đắp" thêm tấm lưới sinh học như một lớp bảo vệ vững chắc.

"Lưới 3D sinh học được chọn vì đặc tính tương thích sinh học cao, có thể cấy ngay lập tức mà không lo biến chứng. Nó đóng vai trò kép, vừa hỗ trợ chịu lực tức thời vừa đóng vai trò như một khung nền, kích thích các tế bào mô liên kết của cơ thể phát triển, từ đó tạo ra một lớp gia cố tự thân, bền vững theo thời gian", BSCKII. Trần Đức Tuấn - Phó khoa Sản, giải thích.

Tấm lưới sinh học 3D lần đầu tiên được đặt vào tử cung thai phụ để gia cố vết nứt

Ca phẫu thuật thành công, nhưng thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu. Phía trước chị P. và đội ngũ bác sĩ là hành trình 98 ngày đầy căng thẳng.

98 ngày "nín thở" và tiếng khóc diệu kỳ

Suốt 98 ngày sau ca mổ, chị P. được áp dụng chế độ chăm sóc đặc biệt. Phác đồ điều trị cá nhân hóa được thiết kế riêng, với sự phối hợp liên tục giữa các chuyên khoa sản, dinh dưỡng và đội ngũ điều dưỡng trực tiếp chăm sóc.Mỗi chỉ số trên máy theo dõi về sức khỏe của mẹ, của thai; mỗi lần siêu âm ổn định là thêm một bước tiến đến mục tiêu giữ thai ít nhất đến tuần 26-28. Đội ngũ y tế luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp nếu thai phụ có dấu hiệu bất thường.

Nhờ nỗ lực kiên trì của cả ê-kíp, sự hợp tác chặt chẽ của sản phụ, thai kỳ đã vượt qua nhiều cột mốc quan trọng và chạm đến tuần 34 - thời điểm được xem là "cột mốc vàng", an toàn hơn nhiều cho trẻ sinh non.

Ngày phẫu thuật lấy thai chủ động, ê-kíp hùng hậu với các chuyên gia sản khoa, gây mê và hồi sức sơ sinh đã chuẩn bị kỹ lưỡng và luôn túc trực. Trong phòng mổ, mọi người "nín thở" theo dõi từng bước thao tác. Khi tiếng khóc đầu đời của em bé vang lên, không khí căng thẳng vỡ òa thành niềm vui.

Em bé được sinh mổ chủ động ở tuần 34 và hoàn toàn khỏe mạnh

Bác sĩ từ khoa Hồi sức sơ sinh (NICU) lập tức tiếp nhận em bé, thực hiện các quy trình chăm sóc ngay tại chỗ trước khi đưa về phòng theo dõi đặc biệt. Sau một tuần, sức khỏe bé ổn định và tự bú tốt, sẵn sàng trở về trong vòng tay của bố mẹ. Theo các bác sĩ, đây là kết quả rất hiếm thấy ở trường hợp nứt tử cung xảy ra sớm như vậy. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc đã biến một tình huống gần như vô vọng thành một kỳ tích.

Nhìn lại hành trình đặc biệt này, bác sĩ Tuyết Anh chia sẻ: "Đây là kết quả của sự phối hợp liên chuyên khoa, kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến và trên hết là nghị lực phi thường của người mẹ. Thành công này cũng mở ra hy vọng mới trong xử trí những ca nứt tử cung phức tạp, giúp nhiều sản phụ có thêm cơ hội giữ con".