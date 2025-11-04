Hành trình bước ra khỏi ‘thế giới không mùi’ sau gần 8 năm chung sống

Những năm tháng sống trong "thế giới không mùi"

Với anh T. (37 tuổi), mùi hương từng là một phần thân thuộc của cuộc sống. Hương cà phê sáng, hương hoa sữa cuối thu hay mùi thơm của những bữa cơm gia đình. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi cách đây gần 8 năm, khi những cơn nghẹt mũi kéo dài khiến anh nhận ra khứu giác của mình dần mờ nhạt, cho đến một ngày, tất cả biến mất.

Từ đó, anh sống trong "thế giới không mùi", nơi mỗi hơi thở chỉ là sự trống rỗng. Anh vẫn ăn, vẫn hít thở, vẫn sinh hoạt như bao người, nhưng không còn cảm nhận được những điều tưởng như nhỏ bé nhất.

Anh T. chia sẻ: "Ban đầu, tôi và gia đình nghĩ đó chỉ là nghẹt mũi thông thường. Nhưng dù chạy chữa nhiều nơi, tình trạng vẫn không cải thiện. Có lúc ngồi trước bữa ăn, tôi chẳng cảm nhận được gì, món ăn dù ngon đến đâu cũng trở nên vô vị. Tôi thấy mình như bị tách khỏi thế giới xung quanh".

Với người khác, việc ngửi thấy hương cà phê buổi sáng hay mùi chiếc áo mới giặt là điều bình thường. Nhưng với anh T., đó là ký ức của một thế giới đầy hương thơm mà anh chỉ còn có thể nhớ chứ không thể cảm nhận.

Hy vọng trở lại khi căn nguyên được tìm thấy

Khi gần như chấp nhận sống chung với tình trạng mất mùi, anh T. được người quen giới thiệu đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, nơi anh một lần nữa đặt trọn niềm tin.

Tại đây, anh được ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương - Giám đốc chuyên môn, trực tiếp thăm khám. Kết quả nội soi và chụp CT-scan cho thấy anh bị vẹo vách ngăn mũi nghiêm trọng, kèm polyp ở khe mũi hai bên và các xoang sàng, hàm, trán - những "tác nhân thầm lặng" khiến đường thở tắc nghẽn và khứu giác dần biến mất.

"Với trường hợp của anh T., điều trị nội khoa khó đạt hiệu quả, bởi các tổn thương và polyp đã làm cản trở luồng khí. Giải pháp tối ưu là phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn kết hợp loại bỏ toàn bộ polyp. Như vậy, đường thở của anh T. mới thực sự được giải phóng và mở ra cơ hội để anh khôi phục lại khứu giác", BS Khương chia sẻ.

Ca phẫu thuật "2 trong 1" - Tìm lại khứu giác tưởng chừng như đã mất

Suốt hơn hai tiếng phẫu thuật, ê-kíp do ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam Sài Gòn trực tiếp thực hiện đã tiến hành chỉnh hình vách ngăn mũi và nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm, cắt bỏ polyp cho anh T.

Đây là một ca mổ đòi hỏi độ tỉ mỉ và chính xác cao, bởi bác sĩ vừa phải khôi phục cấu trúc vách ngăn, vừa xử lý triệt để các yếu tố gây tắc nghẽn kéo dài. Với sự hỗ trợ của hệ thống nội soi hiện đại cùng đầu cắt - hút siêu nhỏ, các mô bệnh được loại bỏ chính xác, hạn chế chảy máu và giảm tối đa tổn thương mô lành.

Ê-kíp phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn và cắt polyp cho anh T ẢNH: BVCC

Từng thao tác đều được thực hiện tinh gọn, giúp rút ngắn thời gian gây mê và hỗ trợ người bệnh hồi phục nhanh chóng sau phẫu thuật.

Chỉ sau 2 - 3 ngày, khi vết mổ giảm sưng và đường thở thông thoáng, anh T. đã bắt đầu cảm nhận được những mùi hương đầu tiên sau gần 8 năm tưởng chừng đã quên lãng.

"Tôi chưa từng nghĩ mình có thể ngửi lại được mùi hương quen thuộc xung quanh. Cảm giác này tưởng chừng đơn giản, nhưng với tôi lại là một điều xa xỉ. Giờ đây, tôi thấy mình như được trở về với cuộc sống", anh T. xúc động chia sẻ.

Bác sĩ kiểm tra đường thở cho người bệnh sau 1 ngày phẫu thuật, đảm bảo quá trình hồi phục diễn ra an toàn ẢNH: BVCC

Sau chừng ấy năm sống trong "thế giới không mùi", nay anh đã tìm lại được sự kết nối với cuộc đời. Niềm vui của anh T. cũng là niềm hạnh phúc của toàn ê-kíp phẫu thuật.

Câu chuyện của anh không chỉ mang đến hy vọng cho những người cùng cảnh ngộ, mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn và hiệu quả điều trị của Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, nơi những ca bệnh phức tạp được tiếp cận bằng kỹ thuật tiên tiến và sự tận tâm trên toàn bộ hành trình chăm sóc.

Lời khuyên từ bác sĩ

ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương chia sẻ: "Mất mùi do polyp mũi hoặc cuốn mũi phì đại hoặc vẹo vách ngăn có thể được điều trị khỏi nếu được chẩn đoán đúng và can thiệp kịp thời. Trong nhiều trường hợp, như cảm lạnh, dị ứng hay viêm xoang nhẹ, tình trạng này có thể tự hồi phục sau vài ngày. Tuy nhiên, nếu mất mùi kéo dài nhiều tuần, người bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ thăm khám và điều trị đúng hướng, tránh để bệnh tiến triển nặng hơn".

Với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe toàn diện - lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn không ngừng ứng dụng công nghệ hiện đại và nâng cao chất lượng chuyên môn, khẳng định vị thế là địa chỉ y tế tin cậy cho người bệnh không chỉ ở Việt Nam mà cả khu vực lân cận.