Hành trình chuyển hóa nội bộ đến kiến tạo cộng đồng khỏe mạnh của Roche Việt Nam

Các cột mốc này góp phần thúc đẩy tiếp cận nguồn nước uống sạch và tạo điều kiện đi lại an toàn hơn cho học sinh và người dân địa phương. Cả hai sáng kiến đều được thực hiện từ quỹ "Đi bộ vì trẻ em", hoạt động gây quỹ nội bộ thường niên của tập đoàn Roche được khởi xướng từ năm 2003. Tại Việt Nam, nguồn quỹ này được dành riêng cho các dự án cộng đồng thiết thực nhằm mang lại những thay đổi tích cực và bền vững cho trẻ em cùng người dân trên cả nước.

Kiến tạo tác động dài hạn từ sự chung sức nội bộ

Tại Roche, các cam kết xã hội của doanh nghiệp đều hướng đến mục tiêu tạo nên những tác động dài hạn và xây dựng một xã hội khỏe mạnh hơn.

Tinh thần này được cụ thể hóa qua nhiều sáng kiến vì cộng đồng tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực như khoa học, giáo dục, môi trường và cải thiện chất lượng sống người dân. Trong đó, chương trình Đi bộ vì trẻ em - chiến dịch gắn kết nhân viên lớn nhất của tập đoàn được khởi xướng từ 2003 nhằm gây quỹ cho các chương trình thiện nguyện vì trẻ em trên toàn cầu, là một dự án nổi bật.

Chính thức phát động tại Việt Nam từ năm 2008, hoạt động không chỉ mang ý nghĩa gắn kết, mà còn tạo nguồn quỹ bền vững cho các dự án cải thiện sức khỏe, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và nâng cao chất lượng sống cho người dân cùng trẻ em trên cả nước trong nhiều năm qua.

Năm 2026, gần 300 nhân viên Roche toàn quốc tiếp tục chung tay gây quỹ. Theo đó, các hoạt động quyên góp nổi bật gồm phiên chợ thiện nguyện và thùng quyên góp trực tiếp. Điểm nhấn của chương trình là Ngày hội đi bộ vì trẻ em dành cho nhân viên cùng người thân được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, mang đến không gian để các gia đình giao lưu, gắn kết và mở rộng vòng tay chung sức vì cộng đồng.

Tập thể Roche Việt Nam cùng người thân tham dự Ngày hội đi bộ vì trẻ em năm 2026 tại TP.HCM NGUỒN: ROCHE

Được biết, nguồn quỹ sau chương trình được đầu tư vào 2 định hướng cộng đồng dài hạn mà Roche nỗ lực theo đuổi trong những năm gần đây. Một là lắp đặt hệ thống lọc nước cho trường học nhằm mang đến nguồn nước uống an toàn. Hai là thực hiện xây cầu mới tại các tỉnh vùng sâu vùng xa nhằm tạo điều kiện đi lại thuận tiện, thúc đẩy giao thương tại địa phương.

Hành trình bền bỉ hiện thực hóa các cam kết xã hội của Roche Việt Nam

Nối dài cánh tay hiệp lực nội bộ, Roche từng bước chuyển hóa mỗi đóng góp nhỏ thành những công trình thiết thực.

Đầu tháng 10 vừa qua, Roche phối hợp cùng VinaCapital Foundation (VCF) và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long trao tặng 1 hệ thống lọc nước tại Trường tiểu học Hòa Thuận A, phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long.

Ban đại diện Roche Việt Nam cùng các em học sinh Trường tiểu học Hòa Thuận A sử dụng nước uống được lấy trực tiếp tại vòi NGUỒN: ROCHE

Đồng hành tài trợ thông qua Quỹ VCF kể từ năm 2022, đây là hệ thống lọc nước thứ 13 mà Roche hỗ trợ lắp đặt. Đến nay, các hệ thống lọc nước đã giúp đỡ gần 6.000 học sinh, giáo viên và cán bộ nhà trường ở các tỉnh khắp miền đất nước từ Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Bến Tre (cũ) đến Vĩnh Long. Điều này góp phần cải thiện chất lượng nguồn nước, bảo vệ sức khỏe, tạo môi trường học tập và sinh hoạt lành mạnh hơn cho các em.

Tiếp nối cột mốc tại Vĩnh Long, ngày 16.10, Roche cùng Quỹ Hy Vọng khánh thành cầu Hy Vọng số 457 tại ấp Hòa Định 1, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp. Dự án được chung tay thực hiện bởi Quỹ cùng các mạnh thường quân, trong đó Roche tài trợ một phần kinh phí.

Cầu mới có chiều dài 24 m, rộng 3,5 m được triển khai thay thế cầu cũ nhỏ hẹp, xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn cho bà con tại đây. Qua đó, công trình mang lại con đường đến trường an toàn hơn cho học sinh và tạo điều kiện giao thông thuận lợi hơn cho người dân.

Bà con địa phương cùng trẻ em hân hoan trong ngày khánh thành cầu mới NGUỒN: ROCHE

Đây là cây cầu thứ 5 thuộc chương trình thiện nguyện "Nâng bước em đến trường" do Roche Việt Nam phối hợp cùng Quỹ triển khai nhằm cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tiếp nối 4 công trình trước đó tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Sơn La.

Ông Ricky He, Tổng giám đốc Roche Việt Nam, chia sẻ: "Những nhu cầu thiết yếu như nước uống sạch hay điều kiện đi lại an toàn có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, việc học tập và sinh hoạt hằng ngày của trẻ em. Thông qua chương trình Đi bộ vì trẻ em, chúng tôi mong muốn chuyển sự chung tay của nhân viên thành những tác động cụ thể, đồng thời phối hợp cùng các đối tác để triển khai các dự án phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương, từ đó tạo ra những giá trị dài hạn cho cộng đồng".

Ông Ricky He - Tổng giám đốc Công ty TNHH Roche Việt Nam NGUỒN: ROCHE

Từ tinh thần gắn kết và sự chung tay của tập thể tại chương trình Đi bộ vì trẻ em, Roche Việt Nam đã không ngừng lan tỏa những tác động dài hạn cho cộng đồng thông qua các dấu mốc hợp tác với Quỹ Hy Vọng và VCF. Trong tương lai, doanh nghiệp tiếp tục duy trì các sáng kiến gắn liền với sức khỏe, giáo dục và nâng cao chất lượng sống, từ đó hướng tới kiến tạo những giá trị bền vững và một tương lai khỏe mạnh hơn cho Việt Nam.