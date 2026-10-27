Hành trình của niềm tin, sự tận tâm và hy vọng

Khi CanHOPE TP.HCM bắt đầu hành trình cách đây hai thập kỷ, việc tìm kiếm điều trị ung thư tại Singapore rất khác so với ngày nay. Thông tin y tế khi đó khó tiếp cận hơn, việc giao tiếp cũng gặp nhiều trở ngại, và các gia đình thường phải tự mình xoay xở với nhiều thủ tục hoàn toàn xa lạ.

Ngay từ những ngày đầu, vai trò của chúng tôi là giúp hành trình ấy trở nên thuận tiện và nhẹ nhàng hơn - kết nối bệnh nhân tại Việt Nam với Parkway Cancer Centre (PCC) tại Singapore, đồng thời hỗ trợ những vấn đề thực tế khi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế ở nước ngoài.

Nhìn lại chặng đường 20 năm qua, điều chúng tôi nhớ nhất chính là những bệnh nhân và gia đình mà chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ và đồng hành. Câu chuyện của họ giúp chúng tôi hiểu rằng, khi một người đối mặt với căn bệnh ung thư, sự chăm sóc tốt không chỉ nằm ở việc điều trị. Đó còn là việc tìm đến một nơi luôn có ai đó sẵn sàng lắng nghe và đồng hành.

Khi hướng đến chặng đường phía trước, mục tiêu của chúng tôi vẫn giản dị: Kết nối mọi người với dịch vụ chăm sóc phù hợp, luôn có mặt khi họ cần và luôn đồng hành trên hành trình mang đầy hy vọng ấy.

20 năm của niềm tin. 20 năm của sự tận tâm. 20 năm đồng hành cùng bệnh nhân và gia đình.