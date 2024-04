Hành trình đặc biệt của tuổi trẻ

Bốn đoàn hành trình gồm: "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" của các cán bộ Đoàn, đoàn viên do anh Nguyễn Tường Lâm làm trưởng đoàn; "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên VN, do anh Ngô Văn Cương làm trưởng đoàn; "Sinh viên với khát vọng non sông" của cán bộ Hội, hội viên Hội Sinh viên VN, do anh Nguyễn Minh Triết làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024, do chị Nguyễn Phạm Duy Trang làm trưởng đoàn.