Hành trình đại sứ của Tân Miss World Vietnam 2023 cùng Tydol Plus

Trong đêm Chung kết toàn quốc Miss World Vietnam 2023 diễn ra vào ngày 22.7 vừa qua, người đẹp sinh năm 2002 đến từ Bình Định - Huỳnh Trần Ý Nhi đã xuất sắc vượt qua 39 thí sinh còn lại và đăng quang trở thành Miss World Vietnam 2023 tiếp tục hành trình kế nhiệm Miss World Vietnam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

Ông Animesh Tyagi - Giám đốc điều hành Công ty OPV trao hoa đăng quang cho Tân hoa hậu

Huỳnh Trần Ý Nhi sở hữu ngoại hình cân đối với số đo và chiều cao nổi bật, gương mặt đậm nét Á Đông cùng khả năng ứng xử trôi chảy và thuyết phục. Chính những yếu tố này, đã đưa cô gái ấy đăng quang trong sự tán đồng của Ban giám khảo cũng như khán giả theo dõi hành trình Miss World Vietnam 2023 vừa qua.

Cận cảnh nhan sắc tân Miss World Vietnam 2023 - Huỳnh Trần Ý Nhi

Bên cạnh đó, tại đêm Chung kết Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi còn nhận được giải thưởng phụ Người đẹp thời trang vì sắc vóc tốt, khả năng trình diễn catwalk uyển chuyển.

Họp báo sau đăng quang được tổ chức ngay sau khoảnh khắc đăng quang. Trong họp báo, nghi thức ký kết đại sứ nhãn hàng thuốc giảm đau dành cho phái nữ TYDOL Plus đã được diễn ra vô cùng long trọng. Nghi thức dưới sự chứng kiến của ThS Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, ông Animesh Tyagi - Giám đốc điều hành Công ty OPV và bà Đào Thị Kim Loan - Tổng giám đốc Công ty OPV (thuộc Tập đoàn Dược phẩm đa quốc gia RV Group). Theo đó, tân Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã chính thức trở thành đại sứ nhãn hàng TYDOL Plus - thương hiệu thuốc giảm đau dành cho phái nữ, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cùng Tydol lan tỏa thông điệp Vượt giới hạn, chạm đam mê tới mỗi một người phụ nữ Việt Nam.

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi chính thức trở thành đại sứ thương hiệu TYDOL Plus

Đồng hành cùng Miss World Vietnam 2023 từ những ngày đầu tiên, TYDOL Plus luôn có những hoạt động đồng hành cùng các thí sinh. Giúp các cô gái thêm tự tin, tỏa sáng, vượt qua giới hạn bản thân để chinh phục ước mơ nói riêng và lan tỏa sứ mệnh chăm sóc cơn đau cho phái nữ nói chung.

Tập đoàn Dược phẩm đa quốc gia RV Group có trụ sở chính tại Singapore, hiện có mặt ở Đông Nam Á và Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS). Năm 2021, tập đoàn mua lại Công ty cổ phần Dược phẩm OPV với mục đích chăm sóc sức khỏe, nhất là phụ nữ. Công ty sở hữu nhiều thương hiệu và sản phẩm với chất lượng cao, được nhiều người dùng tin tưởng trong đó có thuốc giảm đau Tydol Plus - Giảm đau hiệu quả và viên ngậm hỗ trợ giảm đau họng Star Sore Throat.

Tydol Plus thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm OPV, Tập đoàn RV Group giúp hỗ trợ giảm đau đầu, đau nửa đầu, đau bụng kinh, đau họng, đau sau nhổ răng hoặc thủ thuật nha khoa, đau răng, nhức cơ, gân, đau do chấn thương, viêm khớp, viêm xoang, đau nhức do cảm lạnh, cảm cúm…

Star Sore Throat là sản phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị viêm họng, đau họng, các nhiễm khuẩn vùng miệng họng, nướu răng.

