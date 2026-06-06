Hành trình đỏ 2026: Gần 600 trái tim chung nhịp

Toàn cảnh Ngày hội hiến máu "Hành trình đỏ - Kết nối yêu thương" tại trụ sở chính Thiên Khôi Miền Nam, thu hút đông đảo nhân sự tham gia ẢNH: THIÊN KHÔI GROUP





Sự kiện thường niên đầy ý nghĩa

Ngày hội hiến máu tình nguyện "Hành trình đỏ – Kết nối yêu thương" vừa khép lại sau hai ngày diễn ra tại trụ sở chính Thiên Khôi Miền Nam (DD1-DD1A Bạch Mã, phường Hòa Hưng, TP.HCM). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hiến máu thường niên của Thiên Khôi Group, được duy trì đều đặn nhiều năm qua như một dấu ấn văn hóa doanh nghiệp nhân văn.

Ngay từ sáng sớm trụ sở đã nhộn nhịp với dòng người xếp hàng đăng ký. Không khí ấm áp, chân thành lan tỏa khắp các khu vực tiếp đón, khám sàng lọc và hiến máu. Mỗi gương mặt, mỗi nụ cười đều phản ánh tinh thần chủ động và sự sẵn sàng sẻ chia của tập thể Thiên Khôi.

Khu vực check-in tấp nập ngay từ những giờ đầu tiên, các tình nguyện viên Thiên Khôi chủ động đăng ký tham gia hiến máu ẢNH: THIÊN KHÔI GROUP

Những con số "biết nói"

Theo thống kê tổng hợp từ ban tổ chức và đội ngũ y tế phối hợp tiếp nhận, kết thúc hai ngày diễn ra sự kiện tại TP.HCM, chương trình ghi nhận những con số ấn tượng:

Gần 600 thành viên Thiên Khôi đăng ký tham gia.

384 đơn vị máu đạt chuẩn được tiếp nhận thành công.

Hơn 160 lít máu được trao đi.

Đây là con số có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu máu điều trị tại TP.HCM luôn ở mức cao, nhất là vào giai đoạn hè, thời điểm lượng người hiến máu tình nguyện thường sụt giảm đáng kể tại các bệnh viện và cơ sở y tế.

Một nữ tình nguyện viên Thiên Khôi tươi cười trong quá trình hiến máu, mỗi đơn vị máu trao đi là một phần hy vọng được gửi đến bệnh nhân ẢNH: THIÊN KHÔI GROUP

Lan tỏa văn hóa nhân ái trong doanh nghiệp

"Hành trình đỏ 2026" không chỉ là một sự kiện hiến máu thông thường, mà còn là dịp để mỗi thành viên Thiên Khôi Miền Nam được làm điều ý nghĩa thực sự cho cộng đồng ngay trong chính môi trường làm việc của mình. Nhiều người tham gia chia sẻ đây là lần đầu họ hiến máu, xuất phát từ mong muốn được góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng.

Mỗi lượt đăng ký, mỗi đơn vị máu được trao tặng là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự gắn kết bền chặt của đại gia đình Thiên Khôi Miền Nam. Khi gần 600 con người cùng bước vào "hành trình đỏ", đó là biểu hiện rõ nét của một văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, lấy giá trị cộng đồng làm trung tâm.

Quy trình khám sàng lọc được tổ chức bài bản, đảm bảo an toàn cho mọi tình nguyện viên trước khi tham gia hiến máu ẢNH: THIÊN KHÔI GROUP

Cam kết bền vững với cộng đồng

Là sự kiện hiến máu thường niên của Thiên Khôi Group, "Hành trình đỏ" qua mỗi năm tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của Tập đoàn đối với những hoạt động cộng đồng. Việc duy trì đều đặn ngày hội hiến máu không chỉ bổ sung nguồn máu quý giá cho ngành y tế, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn đến mọi người trên khắp các vùng miền.

Chương trình khép lại, nhưng những đơn vị máu đã được trao đi vẫn đang tiếp tục hành trình của mình - âm thầm chảy trong huyết quản của hàng nghìn bệnh nhân đang từng ngày chiến đấu để được sống.

Các tình nguyện viên Thiên Khôi Group cùng hưởng ứng Ngày quốc tế hiến máu, lan tỏa tinh thần "Kết nối yêu thương" đến cộng đồng ẢNH: THIÊN KHÔI GROUP

Thiên Khôi Group là một trong những doanh nghiệp uy tín hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, với hệ thống chi nhánh trải rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Tập đoàn không ngừng mở rộng quy mô, đồng thời xây dựng một đội ngũ nhân sự gắn kết, năng động và giàu trách nhiệm với cộng đồng.

Song hành cùng hoạt động kinh doanh, Thiên Khôi Group đặc biệt chú trọng đến các giá trị nhân văn thông qua chương trình "Trái tim Thiên Khôi" – nơi tập hợp những hoạt động thiện nguyện, sẻ chia hướng về cộng đồng. "Hành trình đỏ – Kết nối yêu thương" là một trong những hoạt động tiêu biểu, được Tập đoàn duy trì đều đặn hằng năm nhằm góp phần bổ sung nguồn máu cứu chữa cho người bệnh, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến toàn thể thành viên cũng như xã hội.