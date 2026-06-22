Hành trình đổi thay cuộc sống của nữ công nhân cao su

Ở tuổi đôi mươi, mang theo những ước mơ và khát vọng về một công việc ổn định, có thu nhập ổn định để chăm lo cho gia đình, vợ chồng chị bắt đầu hành trình lập nghiệp nơi vùng đất mới.

Từ hộ nghèo đến thoát nghèo nhờ làm công nhân cao su

Với chị, nghề công nhân cạo mủ khi ấy vẫn còn khá xa lạ. Những hiểu biết ban đầu chỉ đến từ lời kể của các cô chú, anh chị trong thôn bản đã vào làm việc tại Cao su Đồng Nai trước đó. Chị nhớ lại: "Lúc ấy vợ chồng em cũng bảo ban nhau, nếu không làm được nghề này thì sẽ xuống Bình Dương làm công nhân xí nghiệp."

Đặt chân đến Đồng Nai, trước một công việc mới, môi trường mới và nhiều điều còn bỡ ngỡ, hai vợ chồng cùng các anh chị em lao động mới được tham gia lớp học cạo mủ. Với chị, công việc này có nhiều điểm tương đồng với lao động nương rẫy ở quê nhà, nên dần dần trở nên quen thuộc. Nhớ lại những ngày đầu trên mảnh đất Đồng Nai, chị chia sẻ: "Công việc cũng như ở quê nhưng vào mùa mưa thì hơi vất vả một chút. Mới vào chưa quen nên cũng buồn và có lúc muốn nghỉ. Ấy vậy mà cứ có điều gì níu kéo ở lại, đến nay đã là năm thứ tư rồi. Người ta nói làm cao su như có chất keo gắn kết, mà thực tế em thấy mình như bị 'nghiện' công việc này luôn rồi."

Chị Sùng Thị Sự (thứ 7 từ trái qua) chụp ảnh cùng lãnh đạo Công đoàn, TCT Cao su đồng Nai tại chương trình Tết Sum Vầy ẢNH: HÀ KHUÊ

Bằng sự cần cù và nỗ lực mỗi ngày, vợ chồng chị chăm chút từng đường cạo, chỉn chu trong từng phần việc trên vườn cây, dần trở thành những công nhân tiêu biểu của đơn vị. Hiện nay, hai vợ chồng đang làm việc tại Đội An Lộc.

Sau một thời gian tích lũy, niềm vui lớn nhất đến với gia đình chị là có đủ kinh phí xây nhà cho bố mẹ ở quê. Chị xúc động nói: "Đó là điều mà vợ chồng em chưa bao giờ nghĩ sẽ thực hiện được trong thời gian ngắn như vậy. Trước đây ở quê, chúng em làm nương rẫy, trồng bắp, trồng lúa chỉ đủ dùng trong gia đình. Khi tụi em về xây nhà, gia đình em từ hộ nghèo đã thoát nghèo".

Mong muốn góp phần vào sự phát triển của Tổng Công ty từ chính công việc thực tế

Không chỉ là một công nhân giỏi trên vườn cây, chị Sùng Thị Sự còn là một "cây văn nghệ" tiêu biểu, tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ của Đội và của Tổng Công ty. Trong các chuyến thu tuyển lao động tại tỉnh Tuyên Quang của Tổng Công ty, những chia sẻ chân thành, gần gũi của chị về nghề công nhân cao su đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với bà con các thôn bản thuộc tỉnh Tuyên Quang. Nói về dự định tương lai, chị tâm sự: "Sắp tới vợ chồng em sẽ đưa hai con vào đây, rồi hy vọng vài năm nữa sẽ đưa bố mẹ vào luôn để cả gia đình cùng sinh sống. Trong công việc, em sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trở thành tổ trưởng để có thể truyền đạt kinh nghiệm cho bà con lao động ngoại tỉnh. Hiện nay lực lượng lao động ngoại tỉnh tại Tổng Công ty rất đông, một số anh chị chưa rành tiếng phổ thông nên đôi lúc gặp khó khăn trong công việc. Em mong bản thân mình sẽ góp phần vào sự phát triển chung của Tổng Công ty từ chính công việc thực tế hằng ngày."

Sùng Thị Sự phát biểu trong chương trình Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng 2026 của TCT Cao su Đồng Nai

Điều khiến chị thêm gắn bó với vùng đất này chính là tình cảm chân thành của người dân và sự quan tâm của đơn vị. "Người dân ở Đồng Nai rất thân thiện nên em rất thích. Trong công việc, các anh chị lãnh đạo Tổ và Đội sản xuất luôn hỗ trợ công nhân mọi lúc, mọi nơi nên tụi thấy rất thoải mái khi làm việc. Vào đây em được tham gia nhiều chương trình ý nghĩa như Tết sum vầy, cùng các hoạt động chăm lo thiết thực nhân ngày 8/3, 20/10… chính sự quan tâm của Ban lãnh đạo Tổng Công ty và tổ Đội giúp em thấy công sức mình được đền đáp xứng đáng, và thông qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Tổng Công ty dành cho người lao động như chúng em và quê hương em thì ngày càng có nhiều anh chị ở quê em vào làm việc tại Tổng Công ty". Tháng cuối năm 2025, hai vợ chồng chị nhận được hơn 100 triệu đồng. Từ thành quả lao động của mình, gia đình chị đã mua được xe mới và đón một cái Tết thật đầm ấm, đủ đầy bên người thân.

Chị chia sẻ thêm: "Qua báo chí và truyền hình, em được biết Đồng Nai đang trên đà phát triển mạnh mẽ và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là lao động ngoại tỉnh, chúng em rất mừng khi được làm việc tại một địa phương ngày càng phát triển. Địa phương phát triển thì Tổng Công ty có thêm điều kiện phát triển, và điều đó người lao động như chúng em được hưởng lợi rất nhiều."

Câu chuyện của chị Sùng Thị Sự là minh chứng sinh động cho hành trình đổi thay cuộc sống từ nghị lực, sự chăm chỉ và môi trường làm việc ổn định mà Tổng Công ty Cao su Đồng Nai mang lại cho người lao động ngoại tỉnh.