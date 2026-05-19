Hành trình đưa học cụ ngôn ngữ Montessori tiếng Việt vươn tầm quốc tế

Ngôn ngữ mẹ đẻ giữ vai trò nền tảng trong quá trình hình thành tư duy, nhân cách và bản sắc văn hóa của mỗi con người. Đối với trẻ em Việt Nam, tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là chiếc cầu đầu tiên giúp trẻ kết nối với thế giới xung quanh và với chính mình. Với mong muốn góp phần xây dựng nền tảng ngôn ngữ vững chắc cho trẻ em Việt Nam, Dự án Học cụ ngôn ngữ Montessori tiếng Việt được hình thành và phát triển như một hướng tiếp cận tiên phong trong việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống học cụ, học liệu ngôn ngữ phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Sự bảo chứng từ giới chuyên môn quốc tế và trong nước

Trong quá trình nghiên cứu và triển khai, dự án đã nhận được sự đồng hành và hỗ trợ chuyên môn sâu sắc từ:

Hiệp hội Montessori quốc tế (AMI).

Trung tâm Đào tạo đông bắc Hoa kỳ MTCNE.

Các giảng viên Montessori quốc tế AMI.

Các nhà giáo, chuyên gia ngôn ngữ học, giảng viên thuộc các trường đại học chuyên ngành tại Việt Nam.

Các đối tác giáo dục trong và ngoài nước có kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ cho nhiều quốc gia khác nhau.

Đồng thời, dự án cũng được triển khai quan sát, thử nghiệm và hoàn thiện trong thực tiễn tại Trường Tiny Flower Montessori (TFM) – đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép triển khai chương trình giáo dục Montessori.

Hệ thống học cụ mang tâm huyết dành cho trẻ thơ

Trong khuôn khổ dự án, hệ thống học cụ và học liệu Ngôn ngữ Montessori Tiếng Việt được nghiên cứu, thiết kế và thử nghiệm thực tiễn nhằm hỗ trợ trẻ tiếp cận tiếng Việt theo tiến trình phát triển tự nhiên của phương pháp Montessori: từ âm - chữ - từ - câu - đọc hiểu - diễn đạt.

Qua đó góp phần hình thành nền tảng ngôn ngữ vững chắc, nuôi dưỡng tư duy độc lập, sự tự tin và tình yêu tiếng mẹ đẻ cho trẻ. Chia sẻ đầy xúc động về dự án, Bà Trần Thanh Hiền - Giám đốc dự án bày tỏ:

"Từng bộ học cụ, từng trang học liệu được thành hình không chỉ từ tư duy khoa học mà còn từ nhịp đập của những trái tim đầy ắp tình yêu thương. Chúng tôi, tất cả những người thực hiện dự án này, đã gửi gắm vào đó trọn vẹn tâm huyết và cả những giấc mơ đẹp nhất dành cho trẻ thơ Việt Nam. Bởi chúng tôi hiểu rằng, khi dành cho trẻ những gì tinh túy nhất, chúng ta đang gieo mầm cho một tương lai rạng rỡ".

Montessori Vietnam Education (MVEC) xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc tới Hiệp hội Montessori quốc tế (AMI), Trung tâm Đào tạo MTCNE, các giảng viên Montessori AMI, chuyên gia ngôn ngữ học, các giảng viên thuộc trường đại học chuyên ngành tại Việt Nam, các nhà giáo Montessori, và đội ngũ giáo viên, quản lý giàu kinh nghiệm tại Trường Tiny Flower Montessori (TFM), cùng các đối tác trong và ngoài nước, đội ngũ kỹ thuật MVEC đã đồng hành, chia sẻ chuyên môn và đóng góp tâm huyết trong suốt hành trình nghiên cứu, ứng dụng phát triển và triển khai dự án này.

Đặc biệt, MVEC xin trân trọng cảm ơn quý phụ huynh đã tin tưởng, đồng hành và tạo điều kiện để các con em mình được trải nghiệm hệ thống học cụ ngôn ngữ Montessori tiếng Việt. Đây là tâm huyết mà chúng tôi đã cùng nhau vun đắp nhằm đưa những giá trị văn hóa Việt hòa quyện vào chương trình Montessori quốc tế. Sự tin yêu và đồng hành quý báu ấy chính là nguồn động lực to lớn để dự án không ngừng cải tiến, cập nhật cũng như phát triển bền vững và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất tới cộng đồng giáo dục Việt Nam.

