Hành trình FPT Wi-Fi 6 chinh phục người dùng tại Việt Nam

FPT tiên phong nâng tầm trải nghiệm Internet

Từ cuối năm 2023, công nghệ Wi-Fi 6 tân tiến trên thế giới chính thức được triển khai tại Việt Nam, tạo ra bước đột phá mới trong lĩnh vực kết nối Internet. Thời điểm đó, FPT là nhà mạng tiên phong trong việc cập nhật và nâng cấp thiết bị hỗ trợ chuẩn công nghệ mới, cũng như sẵn sàng về mặt đường truyền để mang tới cho người dùng những trải nghiệm khác biệt so với thế hệ Wi-Fi 5 đang phổ biến trên thị trường Việt.

Thời điểm đầu ra mắt, nhà mạng này đã chạy thử nghiệm Wi-Fi 6 tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM và Bình Dương và đều nhận được phản hồi tích cực của những người dùng "tiên phong". Từ động lực đó, FPT đẩy mạnh "phủ sóng"Wi-Fi 6 trên quy mô toàn quốc, đồng thời mang đến nhiều chính sách mới với nhiều quyền lợi hấp dẫn cho khách hàng. Tính đến nay, hàng triệu khách hàng đã nâng cấp lên FPT Wi-Fi 6. Đây được xem là một cột mốc ấn tượng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của giải pháp kết nối hiện đại này.

Với nhiều cải thiện có tính toàn diện cả về tốc độ, khả năng truyền tải, tính bảo mật…, nhà mạng FPT xác định FPT Wi-Fi 6 không chỉ hướng đến các khách hàng mới mà còn tập trung nâng cấp chất lượng cho những khách hàng đang sử dụng dịch vụ FPT. Bên cạnh việc cung cấp đa dạng các gói dịch vụ Internet cho khách hàng, FPT còn mở rộng, linh hoạt "tích hợp" nhiều sản phẩm,dịch vụ theo nhu cầu sử dụng Internet khác nhau cho từng nhóm người dùng riêng biệt. Nhờ đó, ngay cả trong một gia đình nhiều thế hệ, đông thành viên với người sở thích chơi game, người hay lên mạng để giải trí, thường xuyên xem các chương trình truyền hình trực tuyến hay phải làm việc tại nhà… đều được đáp ứng tốt nhất.

Nhân viên FPT hỗ trợ khách hàng tại nhà

Theo đó, người dùng đang sử dụng dịch vụ Internet FPT và có sự thay đổi về nhu cầu hay tăng giảm thành viên trong nhà, chỉ cần đăng ký một dịch vụ bổ sung ngay trên hợp đồng đang sử dụng là hoàn toàn đáp ứng nhu cầu mà không cần phải tìm kiếm gói dịch vụ mới hay thay đổi hợp đồng gói cũ.

Bước đi đột phá này của FPT cho thấy sự đầu tư nghiên cứu hành vi người tiêu dùng và thấu hiểu của nhà mạng đến từng đối tượng khách hàng. Các chính sách bán hàng linh hoạt được tung ra đã giúp nhà mạng FPT đáp ứng đầy đủ và linh hoạt mọi nhu cầu khắt khe của người dùng hiện nay. . Ngoài ra, nhà mạng này cũng cung cấp các gói combo như "mua 1 được 3", trang bị bộ định tuyến Wi-Fi 6 cho người dùng, hỗ trợ chuyển đổi bộ định tuyến cũ…

Những tính năng giúp FPT Wi-Fi 6 "ghi điểm" với khách hàng

Tốc độ và sự ổn định là những điểm nổi bật nhất khi nhắc đến FPT Wi-Fi 6: nhanh hơn gấp 4 lần so với các thế hệ Wi-Fi tiền nhiệm, giúp người dùng tận hưởng các tác vụ trực tuyến đòi hỏi chất lượng mạng cao và ổn định trong thời gian dài như livestream, chơi game online hay xem video độ phân giải cao… Đi cùng với đó là độ trễ giảm đến 50% (so với Wi-Fi 5) và vùng phủ sóng được mở rộng thêm 23%, giúp kết nối luôn ổn định ngay cả ở những vị trí xa router. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình hiện đại có nhiều thiết bị thông minh như loa, camera, cảm biến cần kết nối Internet đồng thời.

Tuy nhiên, một trong những yếu tố đem lại sự đột phá của FPT Wi-Fi 6 trên thị trường chính là tính bảo mật. Thế hệ Wi-Fi 6 xuất hiện đã tích hợp công nghệ mã hóa WPA 3 tiên tiến, giúp bảo vệ dữ liệu người dùng trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Nhưng với FPT Wi-Fi 6, khả năng bảo mật đã được tăng lên một cấp độ mới nhờ tính năng F-Safe GO độc quyền do FPT cung cấp. Tính năng này có vai trò cảnh báo và quản lý những website, địa chỉ truy cập có nội dung xấu, ngăn chặn rủi ro an toàn thông tin để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân cũng như giữ người dùng tránh xa được các mối đe dọa trên mạng. Có thể nói, độ bảo mật của FPT Wi-Fi 6 do nhà mạng FPT cung cấp đã được tăng gấp 2 lần so với các thế hệ Wi-Fi thông thường.

Với hàng loạt ưu điểm cũng như thành công đã gặt hái được trong hơn 1 năm qua, FPT Wi-Fi 6 đã thay đổi cách người dùng tương tác với Internet. Internet FPT sẽ tiếp tục mở ra tiềm năng lớn cho tương lai khi hoàn toàn tương thích với các thiết bị hiện đại cũng như ứng dụng nhà thông minh, Internet kết nối vạn vật (IoT), hệ thống giám sát an ninh chất lượng cao.

Ngoài ra, FPT Wi-Fi 6 cũng được ví như một "cánh cửa mới" để mở ra trải nghiệm nâng tầm với các dịch vụ giải trí số - một xu hướng hứa hẹn phát triển mạnh mẽ trong tương lai khi nhu cầu giải trí và kết nối của người dùng ngày càng gia tăng, đi kèm với đòi hỏi khắt khe hơn.

