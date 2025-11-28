Hành trình 'Gieo Âm Việt' khép lại bằng sân khấu dân gian đương đại mãn nhãn

Dù giàu tiềm năng trong việc làm mới âm nhạc truyền thống, nhiều nhà sản xuất âm nhạc trẻ vẫn thiếu tư liệu, thiếu cơ hội được tiếp xúc với chất liệu dân gian và một sân chơi có chuyên biệt. Việc phải tự "lần mò" trong kho tàng âm sắc Việt Nam khiến không ít người chùn bước ngay từ vạch xuất phát.

Là một trong số hiếm hoi các chương trình thực tế dành riêng cho nhà sản xuất âm nhạc trẻ, trong suốt 6 tập của Gieo Âm Việt, thí sinh được tiếp cận nhạc cụ dân tộc, lắng nghe nghệ sĩ chuyên môn hướng dẫn, làm việc trực tiếp cùng giám đốc âm nhạc Hoaprox. Từ đó, học cách ứng dụng chất liệu dân gian đúng tinh thần văn hoá, không bóp méo hay xuyên tạc.

Tại đêm chung kết diễn ra vào 15.11, nơi các thí sinh mang đến năm ca khúc dân gian đương đại hoàn toàn mới, mỗi tiết mục là một bức tranh âm nhạc được giao thoa tinh tế giữa truyền thống và hiện đại: giai điệu dân gian hòa trộn với cách hoà âm, phối khí đương thời, ca từ khai thác hình tượng văn hoá Việt, phần trình diễn kết hợp hình ảnh, ánh sáng, đạo cụ và mỹ thuật sân khấu lấy cảm hứng từ di sản.