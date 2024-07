Hành trình gieo hy vọng của cô giáo khuyết tật

Trạm yêu thương tuần này mở ra với hình ảnh nhân vật cặm cụi bên chiếc bàn may. Mặc dù đôi bàn tay chỉ có 1 ngón, thế nhưng chị Hương thoăn thoắt thực hiện từng thao tác may theo một quy trình cụ thể. Chị hạnh phúc chia sẻ các bước để làm một chiếc áo sơ mi nữ, từ việc lên số đo, đến vẽ bản thiết kế, cắt vải… Từng khâu đều được chị Hương thực hiện rất thuần thục, tỉ mỉ. Khiếm khuyết trên đôi bàn tay dường như không hề làm khó chị.

Hành trình truyền cảm hứng của cô giáo khuyết tật Nguyễn Thị Hương sẽ được kể lại trong chương trình Trạm yêu thương với chủ đề “Hành trình cổ tích”, phát sóng lúc 10 giờ ngày 20.7 trên kênh VTV1 VTV

Từ khi còn nhỏ, cô bé Nguyễn Thị Hương đã ý thức được sự khác biệt của mình. Nhưng với sự lạc quan, chị coi khiếm khuyết của mình chỉ là sự bất tiện trong cuộc sống. Động lực lớn nhất giúp chị Hương vượt qua mọi khó khăn là nhờ tình yêu thương của gia đình, đặc biệt là người bố. Kể về bố, mắt chị Hương ánh lên niềm tự hào. Bố là người luôn sát cánh cùng cô con gái trên hành trình vượt qua khó khăn của cuộc sống cũng như theo đuổi ước mơ.

Ước mơ từ ngày nhỏ của chị Hương là trở thành một cô giáo để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn giống mình. Biết được ước mơ của con gái, bố chị bắt đầu sưu tầm sách và dạy con viết chữ.

Thời gian đầu luyện viết, các khớp tay co cứng khiến chị khóc rất nhiều vì đau đớn. Đôi bàn tay quá nhỏ bé không đủ ngón để cầm bút, thế nhưng nhờ có bố luôn ở bên cạnh động viên, dần dần chị không chỉ viết chữ đẹp hơn mà còn có thể làm được mọi việc như bình thường.

Dù là một học sinh ưu tú, thế nhưng do hoàn cảnh khó khăn không thể theo học cấp 3, chị Hương đã quyết định học nghề để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Chị nhờ bố mua cho sách dạy cách may vá, rồi mua một chiếc máy khâu. Học may tuy khó nhưng với nỗ lực và sự cố gắng không nghỉ, chị Hương đã may được áo, váy cho người thân trong gia đình và những người hàng xóm thân thiết. Mọi người rất bất ngờ trước tài năng của chị. Tiếng lành đồn xa, ngày càng nhiều người tìm đến chị Hương để may đo.

Khi công việc may vá dần ổn định và có lượng khách quen, chị Hương đã nghĩ: "Tại sao mình chỉ ở trong nhà mà không ra ngoài xã hội để mở rộng tầm mắt?". Suy nghĩ ấy đã thôi thúc chị Hương đến với trung tâm "Vì ngày mai", nơi chị gặp được những người bạn cùng cảnh ngộ. Từ đó chị trở thành học viên học nghề làm đồ thủ công tại trung tâm. Học nghề thủ công vốn đã khó với người bình thường, với chị Hương lại càng thử thách bởi công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng, đặc biệt là sự khéo léo của đôi tay. Nhận được sự động viên từ giám đốc, cán bộ trung tâm cùng những người bạn luôn ở bên cạnh cổ vũ, chị Hương lại tiếp tục cố gắng.

Không chỉ học tốt, tiến bộ nhanh, với kỹ năng và sự chỉn chu trong công việc, chị Hương còn được mời ở lại trung tâm tham gia giảng dạy kỹ năng may vá cho những người khuyết tật khác. Với kinh nghiệm và sự đồng cảm, không chỉ truyền thụ cho học viên kỹ năng may vá, chị Hương còn tiếp thêm cho họ nghị lực sống và niềm tin vào bản thân.

Nhờ sự tận tâm của chị, nhiều người đã có được công việc và cuộc sống ổn định. Chị Hương ước mơ có thể tiếp tục học hỏi, cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng người khuyết tật.

Là một tấm gương sáng về nghị lực và ý chí phi thường, hành trình của chị Hương đã truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là những người khuyết tật, để họ không ngừng nỗ lực và theo đuổi ước mơ của mình.

