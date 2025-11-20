Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe

Hành trình học hỏi tiếp nối của người trẻ

Nguồn: Yamaha
Nguồn: Yamaha
20/11/2025 19:00 GMT+7

Ngày 20.11 luôn gợi nhớ những hành trình đến lớp, nơi mỗi thế hệ học trò lớn lên cùng bài giảng và sự tận tâm của thầy cô. Dù nhịp sống thay đổi, tinh thần học hỏi của người trẻ vẫn tiếp tục trên những chặng đường mới. Từ ký ức xưa đến hiện tại, những 'chuyến xe' của tuổi trẻ vẫn không ngừng lăn bánh.

- Ảnh 1.

Ký ức 20.11 và hành trình trưởng thành của thế hệ trẻ trong nhịp sống đô thị hiện đại

Chuyến xe ký ức và lời tri ân 20.11

Ngày 20.11 không chỉ là thời điểm bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy, người cô đã mở cánh cửa tri thức, mà còn là dịp để thế hệ học trò hoài niệm về quãng thời gian cắp sách đến trường. Đó là những buổi sáng se lạnh đầu mùa, bạn bè ríu rít đạp xe qua những con dốc quen thuộc; là hình ảnh người thầy, người cô miệt mài đứng lớp, truyền dạy không chỉ kiến thức mà cả những bài học đầu đời về nhân cách.

Những bó hoa tươi thắm cùng lời chúc chân thành vào ngày đặc biệt này luôn là cách để học trò gửi gắm lòng biết ơn trước sự kiên nhẫn, tận tụy trong suốt hành trình gieo chữ của thầy cô. Dù thời gian trôi qua, những ký ức ấy vẫn trở thành hành trang theo mỗi người trẻ bước tiếp trên con đường trưởng thành.

- Ảnh 2.

Ngày 20.11 luôn là cột mốc đặc biệt lớp học trò được sống lại ký ức những ngày cắp sách đến trường

Hành trình tự chủ của thế hệ trẻ trên những dòng xe hiện đại

Nếu "chuyến xe đến lớp" của thế hệ trước gắn liền với sự giản dị, thì hôm nay, hành trình học hỏi của người trẻ vẫn tiếp tục nhưng mang theo hơi thở của nhịp sống hiện đại. Con đường đến trường, đến nơi làm việc hay đến những miền đất mới vẫn là con đường của sự khám phá, của tuổi trẻ và khát vọng lớn lên mỗi ngày.

Với những cô gái trẻ, hành trình ấy luôn cần một người bạn đồng hành vừa đáng tin cậy, vừa thể hiện được phong cách cá nhân. Đó là lý do Yamaha Janus trở thành lựa chọn hàng đầu. Mẫu xe thu hút giới trẻ bởi thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch, các đường nét bo tròn mềm mại mang lại cảm giác trẻ trung và phù hợp với nhịp sống đô thị. Yên thấp và trọng lượng nhẹ giúp Janus đặc biệt dễ điều khiển, phù hợp cho nữ sinh, sinh viên hay nhân viên văn phòng - những người cần sự linh hoạt trong từng nhịp di chuyển.

- Ảnh 3.

Yamaha Janus gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc - dòng động cơ chú trọng tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu. Khối động cơ này mang lại khả năng tăng tốc nhẹ nhàng, độ ồn thấp và độ rung giảm đáng kể khi di chuyển ở dải tốc độ thường gặp trong phố. Nhờ đó, người dùng - đặc biệt là nữ sinh, sinh viên hoặc nhân viên văn phòng - có trải nghiệm lái thoải mái và dễ kiểm soát trong nhiều tình huống giao thông khác nhau.

Janus sở hữu hệ thống khóa thông minh Smartkey không chỉ giúp khởi động xe dễ dàng mà còn tích hợp tính năng định vị, hỗ trợ tìm xe nhanh chóng tại các trung tâm thương mại hay bãi đỗ rộng lớn. Cốp xe dung tích lớn có thể để vừa mũ bảo hiểm kèm theo nhiều vật dụng cá nhân, phù hợp nhu cầu di chuyển hằng ngày. Cổng sạc USB tích hợp trong cốp giúp sạc các thiết bị điện tử tiện lợi.

- Ảnh 4.

Yamaha Janus được trang bị nhiều tiện ích

Xe sử dụng lốp không săm có độ bền cao, giảm nguy thủng lốp đột ngột và hỗ trợ xử lý tình huống an toàn hơn khi di chuyển trong đô thị. Ứng dụng My Yamaha Motor hỗ trợ theo dõi lịch bảo dưỡng và tình trạng xe. Những yếu tố này giúp Janus trở thành người bạn đồng hành tiện lợi, phù hợp với nhịp sống năng động của giới trẻ hiện nay.

Ngoài ra, nhằm mang đến giải pháp bảo vệ động cơ bền bỉ hơn - giúp bạn trẻ yên tâm trên từng hành trình dài, Yamaha Phát triển dầu Yamalube mới, chất lượng và tương thích với từng loại xe. Mỗi chai dầu nhớt Yamalube sẽ có một mã QR Code duy nhất, giúp khách hàng kiểm tra nguồn gốc sản phẩm chính hãng một cách nhanh chóng và chính xác.

Đăng ký nhận thông tin tư vấn mua xe và thông tin ưu đãi mới nhất tại đây: https://yamaha-motor.com.vn/dang-ky-tu-van-mua-xe/

Khám phá thêm chủ đề

20.11 Thế hệ trẻ Yamaha Janus My Yamaha Motor Yamaha
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận