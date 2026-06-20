Hành trình kết nối: Ba thập kỷ cùng VinaPhone

Nguyễn Thái Sơn - Nhân viên kinh doanh thường xuyên dùng VinaPhone phục vụ công việc

Câu chuyện của Nguyễn Thái Sơn và cô sinh viên Nguyễn Thanh An là minh chứng rõ nét cho hành trình này. Với nhân viên kinh doanh như Sơn, kết nối di động ổn định là "văn phòng" di động, giúp anh làm việc mọi lúc mọi nơi từ gửi báo giá, họp trực tuyến đến chia sẻ tài liệu đám mây. Trong khi đó, với thế hệ trẻ như An, Internet hiện diện tự nhiên như điện hay nước, hỗ trợ đắc lực từ việc học tập trực tuyến đến tra cứu dữ liệu và sử dụng các công cụ AI.

Sự khác biệt giữa hai thế hệ cũng phản ánh sự phát triển của viễn thông Việt Nam. Ra mắt vào năm 1996 với quyết tâm làm chủ công nghệ, VinaPhone đã tiên phong phủ sóng toàn quốc và liên tục cập nhật các công nghệ mới. Đến giữa năm 2026, Việt Nam đã có hơn 110 triệu thuê bao băng rộng di động, với 4G phủ sóng rộng khắp và 5G đang được triển khai mạnh mẽ.

Ngày nay, VinaPhone không chỉ cung cấp dịch vụ di động mà còn mở rộng sang hệ sinh thái số toàn diện, bao gồm VNPT Money, VNPT SmartCA, MyTV và các giải pháp AI, Big Data, IoT. Dù những vạch sóng trên màn hình đã trở thành điều hiển nhiên, nhưng phía sau đó là hành trình không ngừng mở rộng, đồng hành cùng người Việt kiến tạo tương lai số.