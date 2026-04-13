Hành trình khởi nghiệp từ con số 0 của Nguyễn Ngọc Sáng trong lĩnh vực spa

Khởi đầu từ hoàn cảnh khó khăn

Giữa làn sóng xây dựng thương hiệu số, Nguyễn Ngọc Sáng nổi bật khi khởi nghiệp từ con số 0, không hỗ trợ và với nguồn vốn khiêm tốn. Dù gặp nhiều khó khăn ban đầu, cô vẫn kiên trì phát triển kênh cá nhân và xây dựng niềm tin với khách hàng.

Xây dựng kênh bán hàng trong lĩnh vực spa

Nhận thấy tiềm năng ngành spa, Nguyễn Ngọc Sáng phát triển kênh bán mỹ phẩm kết hợp chia sẻ kiến thức chuyên môn. Nhờ đó, kênh thu hút cộng đồng, tăng trưởng khách hàng và xây dựng uy tín cá nhân.

Chuyển sang mô hình phòng khám

Sau khi tích lũy kinh nghiệm, Nguyễn Ngọc Sáng mở rộng sang phòng khám da liễu, đánh dấu bước đi chiến lược. Dù gặp nhiều thách thức, cô vẫn tập trung vào chất lượng và trải nghiệm khách hàng để phát triển bền vững.

Tư duy phát triển dựa trên giá trị thực

Nguyễn Ngọc Sáng duy trì đà phát triển nhờ tập trung vào giá trị thực, ưu tiên chất lượng và minh bạch. Đồng thời, cô tận dụng mạng xã hội để xây dựng thương hiệu cá nhân và kết nối khách hàng.

Câu chuyện tiêu biểu cho khởi nghiệp cá nhân

Hành trình từ hai bàn tay trắng của Nguyễn Ngọc Sáng cho thấy thành công không phụ thuộc vào lợi thế ban đầu, mà đến từ sự kiên trì, tư duy chiến lược và khả năng thích nghi.