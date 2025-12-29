Hành trình ‘Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương’

Hơn 3,3 triệu m3 nước sạch và 7 năm sẻ chia

Kể từ năm 2019, chương trình đã mang nước sạch đến gần 9.000 hộ dân, góp phần cải thiện sinh kế và chất lượng sống cho khoảng 35.000 người dân tại các tỉnh miền Trung. Năm 2025, hành trình tiếp tục được nối dài với 4 công trình mới tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (cũ, trước khi sáp nhập) và Quảng Trị.

Năm 2025, Carlsberg Việt Nam khởi động 4 dự án nước sạch mới tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (cũ), Quảng Trị

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Carlsberg Việt Nam đã khảo sát thực tế và đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng hệ thống cấp nước tại từng khu vực, nhằm đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng và mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng. Dựa trên kết quả khảo sát, công ty đã nâng cấp hệ thống lọc nước, sửa chữa công trình hiện hữu và lắp đặt đường ống mới, đưa nước sạch đến tận từng hộ dân.

Trong năm 2025, các công trình mới dự kiến cung cấp khoảng 40.000 m³ nước sạch cho gần 500 hộ dân, tương đương hơn 3.800 người được hưởng lợi. Tính đến nay, tổng lượng nước sạch được cung cấp qua chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" đã vượt mốc 3,3 triệu m³ thông qua 30 công trình cấp nước. "Carlsberg Việt Nam tự hào đồng hành cùng người dân miền Trung qua nhiều thập kỷ, không chỉ với vai trò là nhà sản xuất bia mà còn là đối tác đáng tin cậy trên hành trình phát triển bền vững", đại diện Carlsberg Việt Nam chia sẻ.

Phát triển bền vững bắt đầu từ nơi sản xuất

Cam kết phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam không chỉ thể hiện qua từng công trình nước sạch, mà còn bắt nguồn từ chính bên trong quy trình sản xuất.

Tại nhà máy bia Phú Bài (TP.Huế), một trong những cơ sở sản xuất bia có quy mô lớn nhất của Carlsberg tại châu Á, tư duy bền vững được tích hợp xuyên suốt trong toàn bộ quy trình vận hành. Năm 2024, nhà máy đạt mức tiêu thụ nước trung bình 2,09 lít nước tiêu thụ cho mỗi lít bia thành phẩm, nằm trong nhóm các nhà máy có hiệu suất sử dụng nước tốt nhất tại Việt Nam và thuộc top 10 nhà máy tiết kiệm nước hàng đầu của Carlsberg châu Á.

Mỗi giọt nước sạch được trao đi là tiền đề cho một cuộc sống tốt đẹp hơn

Công ty cũng không ngừng mở rộng tiếp cận nước sạch cho cộng đồng thông qua chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương", với hàng chục nghìn m3 nước sạch được trao đi mỗi năm. Đây chính là mô hình 2 chiều - tối ưu trong nhà máy, lan tỏa ra cộng đồng - thể hiện rõ triết lý phát triển bền vững mà Carlsberg Việt Nam theo đuổi: Mỗi giọt nước được sử dụng hợp lý, được trao đi để mang lại giá trị thiết thực và lâu dài.

Bước sang năm thứ 7, "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" không chỉ là những công trình cấp nước, mà còn là biểu tượng của sự đồng hành, chia sẻ và gắn bó lâu dài mà Carlsberg Việt Nam dành cho miền Trung.