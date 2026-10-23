Hành trình kinh doanh 2026: SHB đồng hành cùng thế hệ trẻ giải bài toán thực tiễn

SHB đồng hành với cuộc thi Hành trình kinh doanh 2026 với vai trò Nhà tài trợ Hoàng kim

Với định hướng lấy con người làm nền tảng cho sự phát triển, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đồng hành cùng Hành trình kinh doanh 2026 với vai trò Nhà tài trợ Hoàng kim, trực tiếp tham gia xây dựng các đề bài xuất phát từ thực tiễn ngành tài chính – ngân hàng, cử đội ngũ chuyên gia tham gia cố vấn và tổ chức các chương trình đào tạo, workshop dành cho thí sinh.

Bên cạnh đó, SHB trao 9 suất học bổng, trị giá 10 triệu đồng/suất, dành cho 3 đội có điểm số cao nhất tại Vòng 2. Các ứng viên tiềm năng cũng có cơ hội tiếp cận các chương trình thực tập và tuyển dụng tại SHB.

Thông qua chương trình, SHB mong muốn Hành trình kinh doanh 2026 không chỉ là sân chơi để người trẻ thử sức, mà còn trở thành không gian kết nối tri thức với thực tiễn, doanh nghiệp với nguồn nhân lực tương lai. Tại đó, sinh viên có cơ hội đưa những góc nhìn mới vào các bài toán kinh doanh, cùng doanh nghiệp tìm kiếm những sáng kiến có khả năng tạo ra giá trị thiết thực cho khách hàng và thị trường.

Khi doanh nghiệp cùng người trẻ giải bài toán thực tiễn

Được tổ chức bởi Câu lạc bộ Nhà kinh tế trẻ – Đại học Kinh tế quốc dân (YEC-NEU), Hành trình kinh doanh hướng tới xây dựng môi trường học hỏi và trải nghiệm thực tiễn, nơi sinh viên có cơ hội củng cố kiến thức, rèn luyện tư duy giải quyết tình huống kinh doanh, phát triển năng lực phân tích và từng bước hoàn thiện hành trang nghề nghiệp.

Top 40 Hành trình kinh doanh 2026 có cơ hội tham gia Company Tour & Training tại SHB

Qua 13 mùa tổ chức, cuộc thi đã đồng hành cùng hàng nghìn sinh viên trong hành trình khám phá năng lực, rèn luyện bản lĩnh và tiếp cận gần hơn với môi trường kinh doanh chuyên nghiệp.

Năm 2026, Hành trình kinh doanh diễn ra từ ngày 14.8 đến 10.10 với 5 vòng gồm Application, Online Assessment, Online Business Case, Intensive Centre và Final Round. Qua từng vòng, yêu cầu đối với thí sinh được nâng cao dần, từ kiến thức, tư duy định lượng và khả năng giải quyết vấn đề đến năng lực phân tích, xây dựng giải pháp, trình bày và phản biện trước hội đồng chuyên môn.

Đặc biệt, tại vòng Intensive Centre, Top 10 đội thi sẽ trực tiếp giải quyết một Case Study trong 6 giờ, sau đó trình bày và bảo vệ phương án trước ban giám khảo. Đây là cơ hội để thí sinh tiếp cận gần hơn với môi trường kinh doanh thực tế, nơi một ý tưởng không chỉ cần sáng tạo mà còn phải bảo đảm tính khả thi và khả năng tạo ra giá trị.

Sự tham gia của doanh nghiệp trong hành trình này góp phần đưa những yêu cầu thực tế của thị trường vào quá trình học hỏi, giúp sinh viên có thêm cơ hội kiểm chứng kiến thức và năng lực thông qua những bài toán cụ thể.

Bên cạnh giá trị trải nghiệm, Hành trình kinh doanh 2026 có tổng giá trị giải thưởng, bao gồm tiền mặt, quà tặng và học bổng, lên tới hơn 2 tỉ đồng. Thông qua mạng lưới doanh nghiệp đồng hành, các thí sinh xuất sắc còn có cơ hội tiếp cận các chương trình thực tập và tuyển dụng, qua đó mở rộng cơ hội nghề nghiệp ngay từ khi còn trên giảng đường.

Tìm kiếm những góc nhìn mới từ người trẻ

Sinh viên hiện nay cũng là một phần của thế hệ khách hàng đang góp phần làm thay đổi mạnh mẽ hành vi sử dụng dịch vụ tài chính. Lớn lên cùng công nghệ, quen thuộc với ngân hàng số, thanh toán điện tử và các trải nghiệm trực tuyến, người trẻ có thể mang đến những góc nhìn mới về nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng trong môi trường số.

Đây cũng là một trong những lý do SHB lựa chọn tham gia sâu hơn vào quá trình đồng hành cùng sinh viên, thay vì chỉ tiếp cận nguồn nhân lực trẻ ở giai đoạn tuyển dụng.

Thông qua cuộc thi, SHB có cơ hội lắng nghe những ý tưởng và cách tiếp cận mới, trong khi sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với các bài toán của ngành tài chính – ngân hàng, hiểu rõ hơn yêu cầu của môi trường doanh nghiệp và những năng lực cần chuẩn bị cho hành trình nghề nghiệp.

Sự tương tác hai chiều này góp phần rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và yêu cầu của thực tiễn, đồng thời tạo thêm không gian để doanh nghiệp và người trẻ cùng tìm kiếm những giải pháp mới cho các bài toán kinh doanh.

Thông qua cuộc thi, SHB có cơ hội lắng nghe và tiếp cận những góc nhìn mới từ các bạn trẻ

Kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn phát triển mới

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa giáo dục đại học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; đồng thời tăng cường gắn kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, đưa hoạt động đào tạo đến gần hơn với nhu cầu của nền kinh tế và thị trường lao động.

Với vị thế Top 4 ngân hàng TMCP tư nhân Việt Nam, SHB xác định con người là một trong những nền tảng quan trọng cho quá trình phát triển bền vững. Song hành với hoạt động kinh doanh, Ngân hàng chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; đồng thời tăng cường hợp tác với các trường đại học và cơ sở giáo dục trên cả nước như: Học viện Ngân hàng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Trường đại học Thái Bình, Trường đại học Tài chính – Marketing, Đại học Quốc gia TP.HCM…

SHB cũng tích cực tham gia các chương trình kết nối với sinh viên, cộng đồng công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Từ Hack (CX) Together, Vietnam AI Innovation Challenge đến Hành Trình Kinh Doanh, điểm chung là tạo thêm không gian để người trẻ được tiếp cận những bài toán thực tế, trao đổi trực tiếp với chuyên gia và thử sức trong việc đưa kiến thức vào giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp.

Từ giảng đường đến doanh nghiệp, từ kiến thức đến trải nghiệm thực tiễn, từ một Case Study đến những cơ hội nghề nghiệp, SHB tiếp tục theo đuổi định hướng "đồng hành để kiến tạo" – đồng hành cùng thế hệ trẻ hôm nay để góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Ngân hàng và rộng hơn là cho tương lai của đất nước.

Trong hành trình hướng tới định vị "Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới", đầu tư cho con người và kết nối sớm với nguồn nhân lực tương lai không chỉ là bài toán tuyển dụng, mà còn là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của SHB.