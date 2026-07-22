Vào lúc 20 giờ thứ tư, ngày 22.7.2026, các chuyên gia của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ chia sẻ về vai trò của mô hình phối hợp đa chuyên khoa IVF - Sản - Sơ sinh trong hành trình hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ.

BS.CKI Nguyễn Văn Toản, Phó trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

ThS-BS Sao Hieng, bác sĩ Trung tâm Sản phụ khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

BS.CKI Phan Ngọc Quý, bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Chương trình được phát sóng trên Website: tamanhhospital.vn, vnvc.vn; Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC - Trung tâm tiêm chủng cho Trẻ em và Người lớn, Trung tâm Sản Phụ khoa Tâm Anh. Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC; Tiktok Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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