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Live Hành trình ‘mẹ tròn con vuông’ từ những ngày đầu của phôi thai

Huỳnh Na
Huỳnh Na
Thành công điều trị hiếm muộn không chỉ là có thai mà còn là một thai kỳ an toàn, em bé khỏe mạnh. Điều đó cần sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa IVF, Sản và Sơ sinh từ tạo phôi, mang thai, đến sau sinh.

Vào lúc 20 giờ thứ tư, ngày 22.7.2026, các chuyên gia của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ chia sẻ về vai trò của mô hình phối hợp đa chuyên khoa IVF - Sản - Sơ sinh trong hành trình hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ.

  • BS.CKI Nguyễn Văn Toản, Phó trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.
  • ThS-BS Sao Hieng, bác sĩ Trung tâm Sản phụ khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.
  • BS.CKI Phan Ngọc Quý, bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Chương trình được phát sóng trên Website: tamanhhospital.vn, vnvc.vn; Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC - Trung tâm tiêm chủng cho Trẻ em và Người lớn, Trung tâm Sản Phụ khoa Tâm Anh. Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC; Tiktok Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, liên hệ hotline BVĐK Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

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