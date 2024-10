Hành trình mở rộng rừng ngập nước tại Vườn quốc gia U Minh Thượng của J&T Express

Đó chính là niềm tin của đoàn trồng rừng J&T Express khi trực tiếp tham gia chung sức mở rộng diện tích rừng tràm nội (tràm cừ) tại Vườn quốc gia (VQG) U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Được biết, J&T Express là đoàn doanh nghiệp đầu tiên đến với Vườn di sản ASEAN thứ 5 tại Việt Nam để góp sức trồng cây, tạo thêm mảng xanh cho khu vực.

Lễ khởi động chương trình "Kiến tạo tương lai - J&T Express chung sức dự án trồng 1 tỉ cây xanh"

Bảo tồn "Vườn di sản ASEAN" - công cuộc quan trọng và cấp thiết

Biến đổi khí hậu gây ra nhiều tác động khắc nghiệt về thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống con người. Các chuyên gia về môi trường cho biết, trồng thêm vùng rừng mới là một trong những phương án tối ưu hướng đến giảm khí thải carbon đang ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Với tổng diện tích lên đến 21.107 ha, VQG U Minh Thượng được ví như bức tường thành, lá chắn tự nhiên giúp cân bằng hệ sinh thái, bảo vệ con người trước sự biến đổi khí hậu đang ngày một gia tăng. Theo Ban thư ký Công ước Ramsar, khả năng hấp thụ CO 2 ở các khu vực đất ngập nước có thể cao gấp 55 lần rừng nhiệt đới. Nắm giữ vị trí và nhiệm vụ quan trọng cho môi trường nhưng VQG U Minh Thượng đang đứng trước công cuộc cần được bảo tồn.

Tại lễ khởi động chương trình "Kiến tạo tương lai - J&T Express chung sức dự án trồng 1 tỉ cây xanh", ông Đoàn Trường Giang - Phó Giám đốc TTTT TNMT cho biết:"Thảm họa cháy rừng năm 2002 đã làm giảm lượng lớn diện tích rừng. Do đó, chúng tôi hoan nghênh sự chung sức của J&T Express trong việc trồng mới diện tích rừng góp phần vào công cuộc bảo tồn và phát triển bền vững các sinh cảnh rừng tràm".

Kiến tạo tương lai bằng hành động thiết thực

"Kiến tạo tương lai - J&T Express chung sức dự án trồng 1 tỉ cây xanh" là chương trình do Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công ty J&T Express tổ chức. Trong giai đoạn đầu, J&T Express sẽ chung sức trồng mới 15.000 cây tràm nội tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Đây là loài cây có sức sống mạnh mẽ, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại khu vực ĐBSCL. Dự tính, với diện tích trồng rừng tràm nội được trồng mới sẽ góp phần "khóa" 120 tấn CO 2 e sau 5 năm, và 240 tấn CO 2 e sau 10 năm.

Quang cảnh diện tích rừng tràm vừa được J&T Express mở rộng tại Vườn di sản ASEAN thứ 5 của Việt Nam

Bên cạnh đó, để đảm bảo các cây non mới trồng sẽ sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện tự nhiên, thương hiệu cũng sẽ duy trì chăm sóc và theo dõi tình hình phát triển của cây từ khi trồng đến giai đoạn cây trưởng thành cứng cáp trong suốt 3 năm.

Anh Châu Phát, Cán bộ VQG U Minh Thượng bật mí: "Công tác phát quang trước khi trồng đã được xử lý bằng phương pháp không đốt thực bì để hạn chế gây thêm khí thải ra môi trường".

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động trồng rừng, thương hiệu tổ chức huấn luyện trực tuyến về quy trình và kỹ thuật trồng rừng với đội ngũ cán bộ nhân viên. Ngoài ra, thương hiệu cũng đã tổ chức các buổi thăm hỏi và tặng quà cho cư dân trong vùng cùng thành viên Ban Quản lý đang thực hiện chăm sóc, bảo vệ VQG U Minh Thượng.

Hàng giờ đồng hồ mở rộng diện tích rừng

Trong lễ khởi động và tiến hành trồng cây ngày 17.10, dưới cái nắng gay gắt của miền Tây, những cây tràm nội xanh mướt, khỏe mạnh đã qua tuyển chọn kỹ lưỡng từ vườn ươm được những tình nguyện viên nâng niu vun trồng trên mảnh đất mới.

Nhân sự J&T Express cùng nhau tham gia trồng rừng với người dân địa phương và cán bộ vườn quốc gia

Tham gia hoạt động ý nghĩa này, ngoài chính quyền địa phương, nhân viên J&T Express còn có sự chung tay của rất nhiều người trẻ là tình nguyện viên địa phương. Anh Tiến Nguyễn (22 tuổi), vừa là shipper của J&T Express vừa là người con của mảnh đất Kiên Giang, chia sẻ: "Lần đầu tiên được cùng đồng nghiệp trực tiếp lội bùn trồng rừng, tôi thấy yêu hơn quê hương Kiên Giang và thấm thía công sức của các cán bộ đang ngày đêm làm công việc gìn giữ, bảo tồn Vườn Quốc gia. Tôi mong thế hệ trẻ sẽ quan tâm đến rừng nhiều hơn vì đó là tài nguyên vô giá".

Nhân viên J&T Express cùng tham gia hoạt động trồng cây, góp phần mở rộng diện tích rừng ngập nước tại VQG U Minh Thượng

Vượt qua thời tiết nắng nóng và những khó khăn khi phải lội bùn, ngâm mình dưới nước ngập phèn, bạn Kiều Thy (26 tuổi), một tình nguyện viên trong buổi trồng rừng cho biết: "Mệt thì có mệt nhưng không hiểu sao chúng tôi vẫn thấy vui và hào hứng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đẹp và lợi ích của rừng nhiều năm nữa giúp giảm hàng trăm tấn khí thải carbon thì cả đoàn đều cảm thấy xứng đáng".

Niềm vui của Thy cũng chính là niềm vui chung của tất cả các thành viên tham gia khi cảm nhận được rất rõ ý nghĩa và giá trị dài hạn mà hoạt động mang lại.

Là thương hiệu chuyển phát nhanh quốc tế gắn liền với đời sống của hàng triệu người dân Việt Nam, sự chung tay góp sức tôn tạo rừng tràm ngập nước khu vực VQG U Minh Thượng cho thấy tầm nhìn và tinh thần trách nhiệm xã hội cao của J&T Express.