Hành trình nâng tầm Quốc bảo Sâm Việt: Bước tiến trong chuẩn hóa dược liệu Việt Nam

Hiện Trường Sinh đang hợp tác và quản lý 70 ha vùng trồng với hơn 500.000 cây sâm, dự kiến mở rộng lên 100 ha - 1.000.000 cây vào năm 2026; 2.000.000 cây vào năm 2028 nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu bền vững. Dự án hướng tới tạo việc làm cho 500 - 1.000 lao động, phát triển vùng nguyên liệu bền vững, xây dựng thương hiệu dược liệu Việt.

Trong 5 năm tới, Trường Sinh Group dự kiến đầu tư từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng để phát triển hệ sinh thái "Sâm - Dược liệu - Chăm sóc sức khỏe", tập trung vào 4 trụ cột: Phát triển vùng trồng sâm và dược liệu; Đẩy mạnh chế biến sâu; Kết hợp du lịch – chăm sóc sức khỏe; Mở rộng hệ thống phân phối toàn quốc.

Truong Sinh Group ký cam kết triển khai dự án Trồng sâm và dược liệu giá trị cao dưới tán rừng ngày 28.3.2026

Từ sự tin tưởng và đồng hành của các đơn vị, ngày 9 - 10.4.2026, Truong Sinh Group và Trường Nhân Pharma - thế hệ tiếp nối của Truong Sinh Group sẽ cùng tổ chức sự kiện ra mắt đề án: "Hành trình Quốc bảo Sâm Việt Nam và Chuẩn hóa dược liệu Việt". Sự kiện là dấu mốc mở đầu cho Đề án phát triển giai đoạn 2026 - 2030 của Truong Sinh Group và Trường Nhân Pharma nhằm hình thành chuỗi giá trị dược liệu được chuẩn hóa theo hướng bền vững, theo các tiêu chuẩn quốc tế như GACP - GMP từ vùng trồng, nhà máy, kiểm định đến sản phẩm và trải nghiệm.

Sự kiện có sự tham gia, đồng hành của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, sở ban ngành, chuyên gia, doanh nghiệp trong ngành, cơ quan báo chí trung ương, địa phương, cùng nhiều đối tác chiến lược và cộng đồng KOL, KOC...

Đề án chú trọng từ cây giống, vùng trồng, nhà máy, kiểm nghiệm đến thương hiệu, mỗi chuẩn là một lớp niềm tin được xây đắp thêm. Cũng chính từ cách tiếp cận này, Trường Sinh và Trường Nhân muốn đưa câu chuyện của Sâm Việt Nam ra khỏi vùng cảm tính quen thuộc của một dược liệu "quý, hiếm, đắt", để đặt nó vào một ngôn ngữ khác: quý vì được làm đúng, vì có tiêu chuẩn, và vì có thể kiểm chứng bằng cả một hệ thống phía sau.

Truong Sinh Group ký kết hợp tác chiến lược với nhiều doanh nghiệp

"Chúng tôi tin rằng giá trị bền vững của dược liệu bắt đầu từ vùng trồng, từ tiêu chuẩn sản xuất, từ công nghệ chế biến và từ chiến lược phát triển dài hạn. Trường Sinh mong muốn góp phần xây dựng niềm tin mới cho dược liệu Việt Nam và từng bước đưa Sâm Ngọc Linh trở thành biểu tượng dược liệu quốc gia", ông Phan Thanh Thiên - Tổng giám đốc Truong Sinh Group - chia sẻ.

Với định hướng phát triển dài hạn, Truong Sinh Group đặt mục tiêu đưa Gia Lai trở thành trung tâm dược liệu của Tây Nguyên, đồng thời góp phần nâng tầm giá trị ngành dược liệu Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế.