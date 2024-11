Hành trình phát triển của IVB - Ngân hàng liên doanh tiên phong tại Việt Nam

Ngân hàng TNHH Indovina là một trong 2 cái tên hiếm hoi trong nhóm các Ngân hàng liên doanh trong hệ thống 49 ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam. Trong đó vốn điều lệ của ngân hàng đã tăng hơn 19 lần so với lúc thành lập. IVB là sự hợp tác giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng Cathay United (Cathay United Bank - CUB), Đài Loan, với tỉ lệ góp vốn cân bằng, mỗi bên đóng góp 50%. Sau hơn 3 thập kỷ, IVB hiện vẫn đang duy trì đà phát triển bền vững, đạt nhiều thành tựu kinh doanh và có đóng góp quan trọng trong thúc đẩy kinh tế Việt Nam, đồng thời là một nhà băng có sức hút lớn đối với nhân sự ngành ngân hàng.

Nhìn vào hành trình từ khi mới thành lập tới nay, có thể nói IVB là một trong những ngân hàng có lịch sử phát triển thành công nhất, đạt vị thế hàng đầu trong nhóm các ngân hàng liên doanh tại Việt Nam. Sau 34 năm phát triển, IVB đã thành lập được 1 trung tâm kinh doanh, 14 chi nhánh, 19 phòng giao dịch tại hầu hết các tỉnh, thành phố lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hội An, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ. Xét đến số lượng chi nhánh, số nhân viên, IVB thuộc top các ngân hàng có yếu tố nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Với những bước đi bền vững và nỗ lực không ngừng, IVB đã ghi dấu và khẳng định năng lực của mình khi được vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2024 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo Vietnamnet tổ chức. Ngân hàng này cũng được biết tới với danh hiệu Nhà tuyển dụng được yêu thích 2 năm liền, 2023 và 2024 do CareerViet tổ chức, nhờ các chính sách nhân sự nổi bật, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc gắn kết.

IVB tự hào với những dấu ấn đạt được trong suốt 34 năm qua ẢNH: PHÒNG TÁI THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG KHU VỰC PHÍA NAM - HỘI SỞ CHÍNH

Chiến lược phát triển lấy con người là trọng tâm

Động lực tăng trưởng giúp IVB duy trì vị thế vững chắc trong thị trường Tài chính - Ngân hàng đầy cạnh tranh đến từ chiến lược nhân sự khác biệt. IVB sở hữu đội ngũ nhân lực dày dạn kinh nghiệm ở cả trong nước và quốc tế, thông thạo tiếng Anh và tiếng Hoa. Kinh nghiệm và năng lực của tập thể cán bộ nhân viên được đánh giá cao đã giúp IVB luôn đảm bảo cam kết chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ chuyên biệt cho nhóm khách hàng mục tiêu mà Ngân hàng này hướng tới. Văn hóa doanh nghiệp chính là nền tảng giúp IVB thu hút và giữ chân nhân tài. Hơn 62% nhân sự tại IVB đã gắn bó trên 5 năm, trong đó 35% có thâm niên trên 10 năm, minh chứng rõ ràng cho sức hút mạnh mẽ của IVB trong việc giữ chân và phát triển nguồn lực chất lượng cao trong ngành Tài chính - Ngân hàng. Với phương châm "Cùng phát triển bền vững" cùng với sự nhạy bén của bộ máy lãnh đạo, IVB tự tin tiến bước, tiếp tục đạt nhiều thành tựu kinh doanh mới.

CBNV Chi nhánh Đà Nẵng chụp hình nhân dịp kỷ niệm 34 năm thành lập

Ưu tiên chuyển đổi số trong thời kỳ phát triển mới

Trong bối cảnh các công nghệ mới và xu hướng số hóa đang diễn ra mạnh mẽ, IVB cũng không nằm ngoài dòng chảy phát triển này. Chiến lược chuyển đổi số là một trong những ưu tiên hàng đầu được ban lãnh đạo IVB đầu tư từ sớm. Hiện, Ngân hàng đã hoàn thiện hệ thống cung cấp giải pháp tài chính bằng công nghệ thông qua hệ sinh thái Ebanking (SMS banking, Internet banking, IVB Mobile banking…), phát triển các dòng thẻ quốc tế phi vật lý và các sản phẩm tài chính số khác đến với khách hàng. Ngoài ra, IVB được đánh giá cao về chất lượng thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế, với tỉ lệ điện thanh toán đạt chuẩn cao. Liên tiếp từ năm 2015 đến 2022, IVB liên tục được Ngân hàng Bank of New York Mellon (BNY Mellon) trao tặng giải thưởng Straight-Through Processing Award (STP Award), minh chứng cho hiệu quả và uy tín trong lĩnh vực này. Để tiếp tục duy trì danh hiệu uy tín này, IVB đã xuất sắc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá khắt khe của giải thưởng. Từ tốc độ xử lý nhanh chóng, sự tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, đến việc đảm bảo các giao dịch quốc tế được thực hiện an toàn, thông suốt và hạn chế tối đa mọi rủi ro hay chậm trễ. Những nỗ lực này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tối ưu hóa chi phí cho khách hàng, khẳng định cam kết mang lại dịch vụ chất lượng cao của IVB. Chiến lược phát triển lấy chuyển đổi số làm một trong năm giá trị cốt lõi hứa hẹn giúp IVB tiếp tục khẳng định vị thế Ngân hàng liên doanh hàng đầu tại Việt Nam. Qua đó, IVB không chỉ tích cực hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của khách hàng và nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế, mà còn đóng góp những giá trị bền vững, thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Có thể thấy, IVB là Ngân hàng liên doanh tiên phong tại Việt Nam hiện đang phát triển mạnh mẽ với vị thế rất vững chắc trên bản đồ ngành Tài chính - Ngân hàng. Nhân dịp kỷ niệm 34 thành lập, IVB triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho Khách hàng cá nhân với lãi suất hấp dẫn khi mua bất động sản, mua nhà, sửa nhà. Đồng thời, khách hàng doanh nghiệp mới cũng được hưởng lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%/năm cho các khoản vay ngắn hạn. Ngoài ra, IVB còn hợp tác cùng đối tác triển khai chương trình khuyến mãi "Sinh nhật rực rỡ - Ưu đãi bất ngờ", tặng gói quà trị giá 500.000 đồng cho khách hàng khi mở thành công tài khoản mới và khách hàng sử dịch vụ trên IVB Mobile Banking.

